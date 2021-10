In beeld: honderden mensen uit de kleren in nieuwe fotoshoot van Spencer Tunick bij Dode Zee

In het zuiden van Israël zullen ze wel raar hebben opgekeken toen gisteren zo’n 200 mensen voorbijliepen. Naakt, op een laag witte bodypaint na.

Al zullen er maar weinig voorbijgangers geweest zijn. De nieuwste creatie van de bekende Amerikaanse fotograaf Spencer Tunick vond immers plaats in een woestijn in de buurt van de Dode Zee. Tunick. Hij wou er op zijn eigen manier de almaar slinkende zee vastleggen, in opdracht van het Israëlische ministerie van Toerisme.

Beeld REUTERS

Het was al de derde keer dat Tunick de Dode Zee fotografeerde. Tien jaar geleden verzamelde hij ruim 1.000 naaktmodellen aan de kust van de zee, die jaarlijks met zowat een meter terugtrekt.

Israël en Jordanië gebruiken heel wat van het water stroomopwaarts voor landbouw en drinkwater. Daarbovenop versnelt de klimaatopwarming de verdamping, wat het probleem nog groter maakt. Gevolg is dat, toen Tunick vijf jaar geleden terugkeerde, het water waar hij zijn eerste shoot deed, al verdwenen was. In de plaats vond hij korstzand en gapende zinkgaten.

Ook nu, de derde keer, trof Tunick een kleinere waterplas aan. De fotograaf liet zijn 200 modellen helemaal in het wit verven, als referentie aan het bijbelverhaal over de vrouw van Lot, die volgens de overlevering in een zoutpilaar veranderde.

Beeld EPA

Beeld AP

Beeld Getty Images

Beeld REUTERS

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images