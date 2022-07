In Argentinië loopt de inflatie op tot ruim 80 procent: ‘Ik zie echt geen enkele uitweg’

Het was een stunt van jewelste. Zijn kiosk bestond onlangs tien jaar en om dat te vieren, bood Claudio Aníbal Páez (48) een aantal producten voor dezelfde prijs aan als in 2012. Een alfajor (typisch Argentijnse koek) kost bij hem nu 40 Argentijnse peso’s. Destijds was dat één peso, oftewel een stijging van 3900 procent. Voor een halve liter frisdrank en een hotdog betaal je in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires nu respectievelijk 1200 procent en 1400 procent meer dan tien jaar geleden.

“Ik deed dit voor mijn trouwe klanten uit de buurt. En om onze regering te laten zien hoe weinig koopkracht mensen nog hebben”, legt Claudio uit. Hij schaamde zich zelfs om voor een flesje frisdrank nu 150 peso’s te vragen, dus dat stelde hij een tijdje uit. De kioskhouder heeft een aantal A-producten inmiddels vervangen door kwalitatief mindere spullen. Met twee kinderen thuis en personeel in zijn kiosk is het een lijdensweg geworden. De inflatie stijgt simpelweg veel harder dan zijn salaris.

Claudio: “Het is een drama en ik zie echt geen enkele uitweg. Ik voel de stress in mijn lijf. Thuis bekijken we per dag wat we doen met het eten. Vroeger aten we drie keer per week vlees, nu nog maar één keer. Al tijden koop ik alleen maar B-producten.”

Hoeveel is een Argentijnse peso waard?

Het economisch zwaar geteisterde Argentinië kent al jaren twee wisselkoersen. Ter illustratie: als je 1 euro officieel wisselt bij de bank, krijg je 128 peso’s, doe je dat in Argentinië op de zwarte markt, dan krijg je er 340 peso’s voor terug (koers van 21 juli 2022).

Hoogste inflatie in twintig jaar

Argentinië leeft van crisis naar crisis. De Argentijnse overheid voorspelde voor dit jaar een inflatie van 60 procent, maar gevreesd wordt dat deze oploopt naar mogelijk ruim 80 procent. Daarmee zou het de hoogste inflatie sinds 1991 zijn. Ook wereldwijd behoort de inflatie van het Zuid-Amerikaanse land tot de hoogste. In maart kondigde president Alberto Fernández nog ‘een oorlog tegen de inflatie’ aan. Tot nu blijft het gewenste effect volledig uit. Integendeel: de inflatie blijft maandelijks stijgen.

Claudio schiet in de lach. “Welke oorlog? Ik heb nog geen troepen of tanks gezien. Sterker nog, ze maken alleen maar elkaar af in het parlement. Deze en vorige regeringen hebben alle geloofwaardigheid verloren.” Net als hij vertrouwen veel Argentijnen de door de overheid genoemde inflatiecijfers niet. Die zouden in de praktijk hoger liggen.

“In tien jaar tijd ben ik negentien keer overvallen, twee keer onder water komen te staan, is het dak ingestort, heeft de stad mijn zaak twee keer tijdelijk gesloten en hebben we een pandemie gehad. Collega-kioskhouders hebben voor minder hun tent gesloten. Ik houd van mijn werk. Mijn twee kinderen en de families van mijn personeel zijn mijn bron van inspiratie om door te gaan.”

Acá estamos en mi local Av Rivadavia 4035 ALMAGRO Festejando los 10 Años con Precios de 2012...🥳🥳🥳 pic.twitter.com/ZV29qyMx4o — Claudio Aníbal Paez (@claukiosquero) 2 juni 2022

Leven van dag tot dag

“Ik ben met inflatie geboren”, vertelt de 22-jarige fotografiestudent Julieta Puertas uit Buenos Aires. Om te kunnen studeren en een huis te delen, werkt zij in een tattooshop én vijf dagen per week in de horeca. Volgens de officiële wisselkoers verdient zij daar iets meer dan drie euro per uur. “Ik moet het hebben van de fooien om iets extra’s te kunnen doen. Sparen? Als het al zou lukken, dan zijn de gespaarde peso’s op het moment van uitgeven niets meer waard. Zo snel gaat het hier.”

Terwijl de prijzen in de supermarkt maandelijks stijgen, geldt dat in mindere mate voor haar salaris. “Inflatie en salaris gaan hier niet hand in hand. Elke maand houd ik minder geld over. Als dat een keer wel lukt, dan stijgt de huur of het collegegeld opeens weer. Dus houd ik nog niets over”, legt Julieta uit. “Ik wil eigenlijk niet materialistisch zijn en de hele tijd aan geld denken, maar goed.”

Haar verhaal is tekenend voor de huidige generatie van Argentijnse jongeren. Het klinkt hopeloos. “Ik weet niet beter en heb het al genormaliseerd. Ik probeer ervoor te zorgen dat het mentaal geen invloed op mij heeft. Mijn moeder denkt wel de hele dag aan geld. Zij moet haar kinderen voeden. Ik heb tenminste nog het privilege om op kamers te kunnen wonen en gelukkig kan ik altijd nog terug naar haar. Veel mensen hebben het nog veel zwaarder dan ik.”

Veel Argentijnen leven daarom, net als Julieta, van dag tot dag. Grootse concrete plannen maken lijkt zinloos. Zal er ooit een dag zonder hoge inflatie komen in Argentinië? “Dat ga ik niet meer meemaken”, klinkt het somber. “Nee, stop. Het is echt niet het einde van de wereld, er zijn veel ergere dingen. We hebben zoveel moois in dit land, maar we gebruiken het niet op de juiste manier. Het zal toch een keer goed moeten komen?”