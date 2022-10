In 2021 verdween illegaal 150 hectare Vlaamse natuur

In 2021 verdween illegaal 52 hectare bos, 43 hectare ecologisch waardevol grasland en 61,5 hectare andere beschermde natuur. Daarnaast werden bijna 40 kilometer zogenoemde kleine landschapselementen vernield, zoals hagen en houtkanten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“Dat is wellicht een onderschatting, want het gaat enkel om wat er effectief wordt vastgesteld”, zegt Schauvliege. “De natuurinspectiediensten zijn zwaar onderbemand. Eén inspecteur is verantwoordelijk voor gemiddeld negen gemeenten.” Schauvliege pleit voor een sterkere inspectie en een inventaris van alle bestaande kleine landschapselementen. “Het is moeilijk te monitoren wat er verdwijnt als je niet precies weet wat er is.”

“Ons natuurbeleid is nog nooit zo strikt en vooruitstrevend geweest”, reageert Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir. “De voorbije jaren zijn er al acht natuurinspecteurs bijgekomen, en illegale ontbossing opsporen is een topprioriteit. De minister werkt ook aan een actieplan om het netwerk van kleine landschapselementen te versterken en beter te beschermen.”

Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt, erkent de kentering in het beleid, maar wijst erop dat het nog beter kan. “Er wordt vandaag effectiever opgetreden tegen overtreders”, zegt Ramaekers. “Maar kleine landschapselementen, belangrijk voor de natuurwaarde van ons platteland, verdwijnen vaak in het geniep. Ook de gemeenten zelf zouden daar strenger op moeten toezien.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), bevoegd voor natuurinspectie, betwijfelt dat de overtredingen het topje van de ijsberg zijn. “De 33 natuurinspecteurs krijgen hulp van de politie en meer dan tachtig boswachters”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. “Daarnaast sporen we illegale ontbossing of het omploegen van historisch grasland nu ook via satellietbeelden op. En burgers zijn veel waakzamer geworden. Je kan tegenwoordig bijna geen boom omzagen zonder dat iemand het meldt.”

In 2021 kregen 318 overtreders een aanmaning en 108 een proces-verbaal – in sommige gevallen volgt op een aanmaning nog een pv, het gaat dus niet om 426 afzonderlijke dossiers. Denaeghel wijst erop dat bij een vaststelling van een overtreding meestal een verplichting tot natuurherstel hoort. “In meer dan 90 procent van de gevallen wordt dat ook uitgevoerd”, zegt Denaeghel. “Het neemt niet weg dat elke hectare die moet worden hersteld er één te veel is en dat de handhaving nog kan verbeteren.”