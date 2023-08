Imke Courtois en Mark Zuckerberg

Voelt ‘diepe liefde’ voor pasgeboren dochter

Imke Courtois, voetbalanaliste

Afgelopen weekend geen voetbalbeschouwing van Imke Courtois (35) in De zondag. Op woensdag is de ex-Red Flame en voetbalanaliste bevallen van dochter Max. Dat het nu al “diepe liefde” is, laat ze kort in De zondag optekenen. Eerder dit jaar liet Courtois weten dat ze er bewust voor kiest om alleenstaande moeder te worden, en doordacht met haar kinderwens is omgesprongen. “Ik wilde eerst mijn voetbalverhaal schrijven, financieel wat zekerheid opbouwen en voldoende rust bij mezelf vinden om meer structuur in mijn leven toe te laten.”

Beeld zd

Tempert enthousiasme rond kooigevecht

Mark Zuckerberg, Meta-baas

Over een kooigevecht tussen techmoguls Elon Musk (52) en Mark Zuckerberg (39) wordt al sinds juni gefantaseerd, toen Musk het ballonnetje opliet. Zuckerberg, die zelf 26 augustus voorstelde, stelt dat er nog steeds niks vastligt. “Als hij ooit akkoord gaat met een daadwerkelijke datum, dan zullen jullie dat van mij te horen krijgen.” Musk kondigde vrijdag nog aan dat hij een operatie aan het rechterschouderblad moet ondergaan en enkele maanden moet herstellen. Of het verder komt dan een rondje spierballengerol, is maar de vraag.