Illegale rave zorgt ook voor politiek gekissebis: ‘Waar is minister Verlinden om federale hulp te bieden?’

“Verstoring van de openbare orde, openlijk gebruik van drugs, het op stelten zetten van onze natuur... Ik begrijp niet waarom men hier niet handhaaft? Er zijn te weinig manschappen, maar waar is minister Verlinden dan om federale hulp te bieden? Vorder voldoende ordehandhavers, vorder Defensie, schakel de stroomeenheden uit, sleep geparkeerde wagens weg, arresteer de dj’s en ontruim het terrein.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet er geen twijfel over bestaan: dat de federale regering ervoor koos om met een ‘zachte hand’ op te treden tegen de feestvierders die zich van vrijdagavond tot maandag vermaakten op een militair domein in Brustem, kan voor haar niet door de beugel.

La Boum

Nochtans was het haar partijgenoot, provinciegouverneur Jos Lantmeeters, die bewust voor een “aanpak zonder al te veel machtsvertoon” koos, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “We wilden zo weinig mogelijk zichtbaar zijn om de knuppel niet in het hoenderhok te gooien. Ik verwijs graag naar La Boum, dat in coronatijden illegaal in het Ter Kamerenbos in Brussel werd georganiseerd. Daar hebben 600 politieagenten toen geprobeerd om 2.000 aanwezigen – betogers – uit elkaar te slaan. Dat is niet gelukt. Hier moesten we voor een psychologische aanpak gaan. We wisten ook, via pamfletten die verdeeld werden op het terrein, dat de feestvierders zouden reageren mocht er politie komen. Heel veel mensen waren onder invloed en hadden niet meer rationeel kunnen handelen.”

Ook Verlinden verwees op Twitter expliciet naar de gouverneur. “De politie is ter plaatse om de aftocht zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. De aanpak van de gouverneur en veiligheidsdiensten werpt haar vruchten af. Ik blijf de situatie op de voet volgen.” Dat er tegelijk foto’s opdoken van Verlinden die zich zondag vermaakte op de tribune van voetbalploeg Royal Antwerp tijdens een match tegen KV Mechelen, werd haar op sociale media dan weer niet in dank onthaald.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) reageerde alleen kort op de rave in VTM Nieuws: “We moeten doen wat het veiligste is en onveilige situaties vermijden. Anderzijds kan het geen dagen blijven duren en moeten we voorkomen dat half Europa afzakt naar Sint-Truiden.”

Intussen werden zeven van de vermoedelijke organisatoren van de rave opgepakt. “Alles opgeteld riskeren zij redelijk zware straffen, aldus Lantmeeters. Doordat het domein dicht bij een natuurgebied met zeldzame diersoorten ligt, dient ook Demir samen met Natuur en Bos een klacht in.