Fruitschaal of hoed? Ikea pakt uit met slimme reclamecampagne

De hoed die prinses Claire droeg tijdens de nationale feestdag ging niet onopgemerkt voorbij. Zo kon het fraaie schoeisel op een collectieve brainstorm rekenen op sociaalnetwerksite Twitter. "De hoed van prinses Claire is een omgedraaide Ikea-schaal", klonk het unaniem.



Die voorzet moest de Zweedse meubelketen enkel maar verzilveren. En dat doen ze met een pientere reclamecampagne: "Bij Ikea is elke klant koning!", klinkt het op Facebook. "Kom langs en ontdek ons royaal assortiment serveerschalen!" In het Frans bekt het mopje zowaar nog beter: "C'est Clair(e), tout le monde peut être une princesse."