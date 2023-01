‘Ik zou graag meer slapen, maar de job is zo interessant’: kersvers Tesla-topman Tom Zhu is ‘de Chinese Elon Musk’

Naar zijn leeftijd is het raden. Wie zijn ouders zijn is niet geweten en of hij al dan niet getrouwd is evenmin. Maar wat we wél weten over Tom Zhu, de kersverse topman van Tesla, maakt hem vooral een Chinese versie van Elon Musk. Een man die 24/7 ten dienste staat van het bedrijf en hetzelfde verwacht van zijn personeel. Maak kennis met Tom Zhu, de Chinese luitenant die Tesla een nieuw elan moet geven.

Een workaholic, pragmatisch en no-nonsense. Die woorden komen steeds terug in de weinige nieuwsartikels die Tom Zhu beschrijven. De Chinees wordt de nieuwe grote man van de elektrische autobouwer Tesla. Nu al leidt hij het bedrijf in China en de rest van Azië. Vanaf nu komen daar ook de Amerikaanse productie-eenheden bij en de verkoop in Europa en Noord-Amerika. Het maakt van hem als nummer twee van het bedrijf officieel de luitenant van CEO Elon Musk. Al zien velen hem zelfs als volwaardig nieuwe topman.

Over het privéleven van Zhu is zo goed als niets geweten. Hij is geboren in Shen­yang, een stad in het noorden van ­China, maar heeft ook een Nieuw-Zeelands paspoort. Wie z’n ouders zijn, of hij broers en zussen heeft en wat z’n relatiestatus is, is niet geweten. Studeren doet hij in Nieuw-Zeeland, aan de Auckland University of Technology en in het Amerikaanse North Carolina, waar hij een een Master in Business Administration (MBA) haalt aan de Fuqua School of Business van Duke University. Voor hij start bij Tesla in 2014, is hij adviseur voor Chinese aannemers die in Afrika aan de slag gaan.

Blitzcarrière

Zijn aanstelling komt er na wekenlange speculatie over de uitbreiding van zijn rol bij Tesla. Begin december trok Zhu in hoogsteigen persoon van China naar het Amerikaanse Texas om er met zijn eigen Chinese ingenieursteam de productieproblemen in de Tesla-fabriek in Austin aan te pakken. Vandaag blijkt die excursie een voorbode van wat komt.

Die nieuwe rol krijgt Zhu, die een blitzcarrière maakt binnen Tesla, niet zomaar. Onder zijn bewind stampt de autobouwer de gigafabriek in Shanghai uit de grond, de eerste Tesla-fabriek buiten de Verenigde Staten. In amper tien maanden tijd staat er in 2019 een productiesite waar intussen zo’n 20.000 arbeiders werken. Bij de opening ervan is er sprake van een jaarlijkse productie van 150.000 exemplaren van de Tesla Model 3, maar die teller gaat razendsnel omhoog. In 2021 worden ruim 800.000 wagens geproduceerd en alleen al in november vorig jaar rollen er meer dan 100.000 exemplaren van de band. Het is een absoluut record en maakt van de Tesla-fabriek in Shanghai met voorsprong de grootste productie-eenheid ter wereld voor elektrische wagens.

Werkethiek

Aan die doorgedreven productiemachine zit ook een keerzijde. Want het weinige dát geweten is over Zhu, doet hem qua werkethiek nog het meest op een Chinese versie van Elon Musk lijken. Zo zou hij voor een volle werkvloer zijn personeel ooit hebben toegeblaft: “Jullie werken bij Tesla, wat willen jullie nog meer?”

Regelmatig zou hij in het midden van de nacht nog mails en berichten versturen. En er ook antwoord op verwachten. Nog veelzeggend over de werkethiek die hij bij Tesla in China geïnstalleerd heeft, is de anekdote die de Chinese techwebsite Pingwest publiceerde. Zo zou een medewerker tijdens de begrafenis van z’n vader het bericht gekregen hebben dat hij “zo snel mogelijk” weer naar de werkvloer moest komen. Berichtgeving die het bedrijf intussen juridisch aanvecht.

Tom Zhu zoals hij maar zelden te zien is: in maatpak voor de opening van een nieuwe 'experience store' in Hangzhou, in augustus 2015. Beeld Visual China Group via Getty Images

Zelf komt Zhu naar verluidt rond 6 uur in de ochtend toe op kantoor en hij vertrekt vaak pas weer na middernacht. Dat doet hij steevast in een fleece van Tesla, z’n favoriete kledingstuk. Lang is hij niet onderweg, want hij woont op amper tien minuten van de fabriek in Shanghai in een goedkoop appartementje dat eigendom is van de Chinese overheid.

“Ik zou graag meer slapen, maar de job is zo verdomd interessant”, post hij in 2019 zelf op Weibo, een Chinese socialenetwerksite. Wanneer zijn fabriek datzelfde jaar problemen heeft met de afwatering na de passage van meerdere tyfoons in de streek, trekt hij met enkele medewerkers zelf de handen uit de mouwen om met emmers het water af te voeren.

Vloer

Afgelopen jaar gooit Zhu opnieuw hoge ogen door de Tesla-productie in China razendsnel op te krikken nadat de autobouwer getroffen wordt door grootschalige lockdowns in Shanghai. Tijdens de zomer woont Zhu zelfs een tijdlang in de fabriek in Shanghai. Hij zou er wekenlang de nacht op de vloer doorbrengen en vraagt duizenden medewerkers hetzelfde te doen om de heropstart veilig te stellen. Iets wat Musk hem in 2018 voordeed, toen hij in de fabriek van Fremont bleef slapen om de productie op punt te krijgen.

Het levert op. Want ondanks grote vertragingen in het proces, slaagt hij er ei zo na in alsnog het ambitieuze productiedoel van 50 procent groei tegenover het jaar voordien te realiseren. Ook de verkoopcijfers van Tesla zijn in China ondanks moeilijke omstandigheden sterk.

De roep om een luitenant of zelfs nieuwe CEO bij Tesla klonk de laatste tijd luider. Verschillende beleggers vinden dat Elon Musk te veel bezig is met Twitter. Feit is dat de autobouwer - ondanks nog steeds sterke productie- en verkoopcijfers - afgelopen jaar ruim 65 procent van zijn beurswaarde verloor. Zhu zal de Tesla-fabrieken in de Verenigde Staten efficiënter moeten maken en de productie van de reeds lang aangekondigde Cybertruck een kickstart moeten geven. Of hij dat vanuit Amerika dan wel China zal doen, is voorlopig nog onduidelijk.

Ook komt er een vernieuwde versie van de Model 3 aan. Tegelijk hoopt het merk op een boost voor de verkoop in de VS en Europa. Vraag is of de Chinese werkethiek en efficiëntie van Zhu - in het verleden door Musk publiekelijk geprezen - ook zal aanslaan in westerse fabrieken en kantoren.