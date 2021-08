‘Ik zoek nog 19 leerkrachten tegen 1 september’: acuut lerarentekort dreigt voor start schooljaar

Normaal heeft een directeur zijn team klaar voor hij op vakantie vertrekt. Als er nog een paar uurtjes moeten worden opgevuld, haalt hij een kandidaat uit zijn stapel sollicitatiebrieven. Maar tegenwoordig komen er nog amper spontane sollicitaties. "Het lerarentekort komt niet zomaar uit de lucht gevallen, maar is deels het gevolg van een demografische groei", schetst Koen Pelleriaux, topman van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. "De grotere leerlingenaantallen uit het basisonderwijs schuiven sinds 2019 door naar het secundair. Tegelijk gaat een grote generatie oudere leerkrachten met pensioen. En jonge krachten vinden in een aantrekkelijke arbeidsmarkt makkelijk een andere job."

Hopeloos

De opvolger van Raymonda Verdyck wil breder rekruteren dan de witte raven die zich geroepen voelen om voor de klas te staan. "Zo zouden we 'saaie statistici' kunnen aantrekken die zich toeleggen op het maken en verbeteren van toetsen en examens. Ook lesvoorbereidingen kunnen we uitbesteden. Nu maken honderden leerkrachten wiskunde elk apart een voorbereiding voor dezelfde lessen over exact dezelfde leerstof in pakweg het vierde jaar Sociale Wetenschappen. Als je dat centraal stroomlijnt, kan heel wat arbeidstijd worden gewonnen. Tijdens de coronacrisis hebben we trouwens gezien dat het voor leerkrachten belastend is om filmpjes te maken voor elektronische leerplatformen. Jonge techneuten zullen dat in team met vakspecialisten misschien creatiever aanpakken en de kans is groot dat hun lesmateriaal beter is. Als de leerkrachten van dergelijke taken ontlast worden door andere profielen, kunnen ze een uur of twee meer les geven dan nu het geval is. Daarnaast moeten we ook universitair gediplomeerden kunnen aantrekken en op hun niveau betalen in het basisonderwijs. Puur mathematisch ben je nu alle academici kwijt voor de groep leerlingen tot de leeftijd van 15 jaar."

De socialistische vakbond ACOD en de Christelijke Onderwijscentrale (COC) keerden zich al tegen het voorstel van de nieuwe GO!-topman. "De overgrote meerderheid van de leerkrachten wil zich niet laten reduceren tot uitvoerder, want daar komt het uiteindelijk op neer. Dit voorstel toont vooral aan hoe hopeloos men is om het lerarentekort op te lossen", zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs.

Directrice Astrid De Groeve voert volop sollicitatiegesprekken. Beeld Gregory Van Gansen / Photo News

Warm water uitvinden

Ook schooldirectrice Astrid De Groeve, die nog 19 leerkrachten zoekt tegen 1 september, kan zich niet meteen inbeelden hoe je dat doet: lesgeven met de voorbereidingen van iemand anders. "Ik had niet genoeg tijd om het voorstel ten gronde tot mij door te laten dringen - ik heb namelijk de hele dag sollicitatiegesprekken gevoerd", zegt De Groeve, directrice van de COLOMAplus-school in Mechelen. "Het is natuurlijk niet superefficiënt als elke leraar het warm water op zichzelf moet uitvinden. Onze leerkrachten werken dan ook al samen en wisselen lesmateriaal uit. We proberen al zo veel mogelijk mensen uit te spelen op hun sterktes en talenten. Maar ik zou het zelf toch raar vinden om een les te moeten geven die ik niet zelf voorbereid heb. Misschien kan dat wel werken, mits een mindshift en veel creativiteit. Maar leerkrachten zijn geen robotten. Je hebt altijd een stukje vrije ruimte nodig om te kunnen inspelen op iets wat zich in de dynamiek van een klas voordoet. En ik vind het gevaarlijk om examens van tevoren te laten vastleggen door statistici: jij weet als leerkracht wat aan bod is gekomen in een lessenreeks en wat niet, of waar groeikansen van leerlingen zitten."

Juf Annabel Van den Broucke uit Molenbeek zet zich schrap voor een pittig schooljaar. Beeld Xavier Piron / Photonews

Molenbeek? Nee, bedankt

De Groeve heeft gisteren drie lesopdrachten kunnen invullen. "Nu maar hopen dat niemand op het laatste nippertje afbelt, want het gebeurt steeds vaker dat mensen eerst een engagement aangaan en even later laten weten dat ze een interessanter aanbod kregen. We hebben 26 procent meer leerlingen, maar ook pensioneringen en zwangerschappen. Dus moest ik plots op zoek naar 16 leerkrachten voor een volledig schooljaar (zowel halftijds als deeltijds) en zes mensen voor tijdelijke vervangingen. In onze scholengroep KITOS zijn er in totaal nog een veertigtal openstaande vacatures, vooral voor leerkrachten Frans, wetenschappen en wiskunde. Om die tegen september allemaal ingevuld te krijgen, gaan we heel proactief te werk. We bellen bijvoorbeeld alle studenten die recent hun stage zijn komen doen en vragen of ze al werk hebben. Ik hoop dat het lukt, het is nog altijd onze ambitie om met een voltallig team te starten."

Juf Annabel Van den Broucke (27) van het zesde leerjaar in de Sint-Albertschool in Molenbeek zet zich alvast schrap voor een pittig schooljaar. "Voor het vijfde leerjaar is er nog steeds geen leerkracht gevonden: een mooie voltijdse job, maar niemand komt er op af. Sinds de aanslagen is Molenbeek voor veel mensen een afknapper. Waarschijnlijk zal men dit oplossen door een zorgjuf voor de klas te zetten - de helft van vorig schooljaar hebben we ook zo moeten werken. Door het lerarentekort krijg je als klasleerkracht bijgevolg een dubbel takenpakket, zoals extra toezicht en zelf zorg geven aan kindjes met leerproblemen.”