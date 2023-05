‘Ik zie vriendschappen sneuvelen, zo hevig is het’: Belgen met Turkse roots over ‘de moeder aller verkiezingen’

Op 14 mei trekken de Turken naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Volgens sommigen wordt het een nek-aan-nekrace tussen oppositieleider Kilicdaroglu en president Erdogan. ‘Het land staat overduidelijk aan een tweesprong.’

Saïd Bataray: ‘De oppositie doet er alles aan om niet te winnen’

Saïd Bataray (40) is opiniemaker en IT’er. Hij heeft Turks-Koerdische wortels en ging na de desastreuze aardbevingen helpen in het getroffen gebied.

“Je hebt drugsverslaafden en je hebt nieuwsjunkies. Ik behoor tot de laatste categorie. De Turkse, de Amerikaanse, de Belgische verkiezingen, ik neem ze in grote hoeveelheden tot mij.

“Gelukkig weet mijn vrouw dat je een verslaafde niet te veel spul mag geven omdat hij anders een overdosis neemt. We discussiëren de laatste weken dus slechts sporadisch over de Turkse verkiezingen.

“Ik denk dat Erdogan het weer gaat halen in de tweede ronde met 53 procent. Daar wil ik gerust een weddenschap over afsluiten, zo zeker ben ik van mijn stuk.

“Zijn overwinning zal hij te danken hebben aan de zwakte van zijn tegenkandidaat Kemal Kilicdaroglu. Hij strandt al jaren op de tweede plaats bij de verkiezingen, net na Erdogan, en dat zal nu niet anders zijn. Kilicdaroglu is veel te bescheiden, te zacht en te weinig charismatisch om de huidige president te kloppen. Hij boezemt de kiezers ook geen vertrouwen in.

“De beloftes die hij wil realiseren in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap, zijn absurd en zelfs ridicuul. Zo wil hij alle ‘verduisterde geld’ dat in het buitenland zit, terughalen naar Turkije. Niemand weet welk geld hij bedoelt of om hoeveel geld het gaat, maar hij gaat het dus wel vinden. Hij belooft ook dat hij 300 of 400 miljoen dollar bijeen zal krijgen om te injecteren in de economie.

“De hyperinflatie wil hij precies eigenhandig naar beneden duwen. Wat me sterk lijkt, maar kom (lacht). In de landbouw zou het elektriciteitstarief ook veel lager worden. Weinig zinvol, lijkt me, want ik heb nog geen enkele tractor op elektriciteit weten rijden. (lacht opnieuw) Kemals ego was gewoon te groot, daarom heeft hij de betere kandidaat, Mansur Yavas - de burgervader van Ankara -, de pas afgesneden. Die kreeg al de titel van beste burgemeester ter wereld en is heel populair bij de jongeren. Hij had Erdogan misschien wel kunnen verslaan.

“In Turkije zijn er nu veel sketches over de huidige politieke malaise. Er wordt mee gelachen dat de verzamelde oppositie, de zogenaamde Tafel van zes, er net alles aan doet om niet te moeten regeren. Daarom hebben ze Kemal gekozen. Kemal probeert de Koerdische stemmen binnen te halen - hij zei onlangs dat hij aleviet is - maar hij zal niet openlijk de HDP (een van de Koerdische partijen) steunen omdat een van zijn kartelpartners volledig gekant is tegen de Koerden. Maar eigenlijk komt de Koerdische zaak maar zelden aan bod.

“Er is een derde hond in het kegelspel, Muharrem Ince, die stemmen gaat afsnoepen van de Tafel van zes, waardoor er een tweede ronde nodig zal zijn. Maar die ronde zal dus nipt naar Erdogan gaan.

“Of ik zelf ga stemmen? Neen. Ik heb al jaren de overtuiging dat ik niet stem bij de Turkse verkiezingen. Andere mensen zijn natuurlijk vrij om te doen wat ze willen, maar ik vind het niet eerlijk tegenover de mensen die er wonen. Ik heb niet het recht om te stemmen, vind ik, want ik bezoek Turkije hoogstens twee weken per jaar.”

Selahattin Koçak: ‘Ik zie vriendschappen sneuvelen’

Selahattin Koçak is schrijver en voormalig politicus voor sp.a en Open Vld.

“Ik doe geen voorspelling over deze verkiezingen. Niet omdat ik dat niet durf, maar wel omdat ik het nog nooit zo onbeslist heb geweten. ‘Onze’ stemmen - de stemmen van de Turken in het buitenland - zullen doorslaggevend zijn. Ik verwacht dat de opkomst in Hasselt en Antwerpen, waar we onze stem kunnen uitbrengen, veel groter zal zijn dan in 2018. Omdat het makkelijker is om te stemmen dan voorheen - er zijn nu meerdere locaties - én omdat het zo’n belangrijke stembusslag is.

“Alle wegen leiden voor ons dezer dagen naar... verkiezingsdiscussies. Zelfs wanneer we het hebben over een voetbalmatch van Fenerbahce tegen Galatasaray, zal het gesprek uitkomen bij Erdogan en zijn tegenstanders. Op café, op de iftars (maaltijd waarop de vasten gebroken worden tijdens de ramadan, TP) worden de stemmen na drie minuten al luider en starten de politieke analyses. Ik zie vriendschappen sneuvelen, tijdelijk of niet, omdat mensen zo fanatiek voor verschillende kandidaten supporteren.

“In België zeggen we graag met veel pathos dat ‘de moeder aller verkiezingen’ er aankomen. Wel, in Turkije laait het drama vijftig keer zo hoog op als hier. De kandidaten proberen de peilingen en het nieuws zo te manipuleren dat ze de verkiezingsuitslagen kunnen beïnvloeden. Het gaat niet over inhoud, het gaat niet over - om Stevaert te citeren - zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk dienen via de democratie. Neen, het draait om verwensingen en verwijten die over en weer gaan tussen de kandidaten. Vierentwintig uur op vierentwintig. Als democraat ontgoochelt het me dat de democratie zo uitgehold en vervormd wordt. Er zijn ook heel vreemde coalities ontstaan. Gezworen vijanden trekken samen naar de verkiezingen, gezworen vrienden bestrijden elkaar. Ik zit er echt beteuterd naar te kijken.

“Nog nooit zijn er zoveel jongeren voor de eerste keer gaan stemmen. Zij zouden weleens de doorslag kunnen geven. Hun frustraties over de economie - over bed, bad, brood - zitten heel hoog. Ik verwacht ook dat de aardbeving van begin februari een invloed zal hebben. Mochten de verkiezingen een maand geleden gehouden zijn, dan had deze ramp mee gespeeld van Istanbul tot Gaziantep. Nu zal de invloed beperkt blijven tot de 100.000 km2 waar de aardbeving toesloeg. De initiële schok is daar opgevangen met tenten en hulpgoederen. Maar dat doet de grote onderliggende problemen niet teniet.”

Meyrem Almaci: ‘Het is niet omdat Erdogan weg is, dat het erdoganisme zal uitsterven’

Meyrem Almaci (47) is voormalig voorzitter van Groen en huidig Vlaams Parlementslid.

“De Britse minister Harold Macmillan wist het al en het is sindsdien talloze malen herhaald. Wat verkiezingen bepaalt, zijn events, my dear boy, events. In Turkije is dat niet anders. De aardbeving is onvermijdelijk een gamechanger: ze heeft vragen doen rijzen over de late reddingsacties van de overheid, over wat er met het fonds gebeurd is dat diende voor de versteviging van de gebouwen en over de corruptie in de bouw.

“Erdogan is in zijn eerste regeerperiode begonnen met grote infrastructuurwerken om het land vooruit te helpen. Talloze wegen, bruggen, dammen en huizen heeft hij toen laten bouwen.

“Projectontwikkelaars kregen toen grote kansen en soms ook regularisaties. Sommigen namen het niet zo nauw met bouwtechnische voorwaarden.

“Dat maakt het logisch dat de aardbeving onderdeel uitmaakt van de campagne. Na die grote bouwwerven is Erdogan overgeschakeld op een identitair discours dat de hele samenleving gepolariseerd heeft.

“Hij staat nu achterop in sommige peilingen, maar ik zou hem niet te snel afschrijven. Het wordt een nek-aan-nekrace. Erdogan is een vechter die al enorm veel aanvallen overleefd heeft. Hij is nu een groot charmeoffensief gestart en belooft dat hij de economie er weer bovenop zal helpen. Mocht Erdogan het toch niet halen, zal het land niet ineens een bocht van 180 graden maken. Het is niet omdat Erdogan weg is, dat het erdoganisme zal uitsterven. Zijn apparaat, zijn gedachtegoed en zijn aanhang zullen er nog zijn. Vergelijk het met de invloed die Donald Trump nog altijd uitoefent op de VS en op de Republikeinse partij, ook al is hij geen president meer.

“Of er ook vrouwen meedoen aan de verkiezingsrace? Als je kijkt naar de presidentskandidaten, zijn het allemaal oudere mannen, ja, maar dat is geen exclusief Turks fenomeen. (lacht luid) Er waren in het begin van de race enkele vrouwelijke kandidaten, maar geen enkele heeft het gehaald. Vooral Meral Aksener, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, heeft zich geroerd en kritiek gegeven na de aardbeving. Dat viel wel op.

“De Koerdische kwestie speelt niet echt in deze campagne. In de door de aardbeving verwoeste gebieden wonen er veel Syrische vluchtelingen en veel Koerden. Ik heb het gevoel dat de ramp de verschillen tussen de mensen heeft weggevaagd omdat iedereen gelijk is in zijn rouw en zijn verdriet.”

Erhan Demirci: ‘De jonge bevolking kan in het nadeel spelen van Erdogan’

Comedian (40). Zat in ‘De slimste mens ter wereld’.

“Op mijn bucketlist staan nog drie dingen: het voetbalstadion van Boca Juniors in Buenos Aires bezoeken, de Amerikaanse kiescampagne meemaken in Washington of New York, en de Turkse verkiezingen beleven in Istanbul. Tot nu toe is me dat nog nooit gelukt. Misschien boek ik deze keer wel last minute een vlucht.

“Dit zijn de belangrijkste verkiezingen die ik al meegemaakt heb. Het land staat overduidelijk aan een tweesprong: sommigen verkiezen een derde termijn voor Erdogan, hoewel hij eigenlijk maar twee termijnen mag aanblijven. Anderen zijn voor verandering en steunen de verenigde oppositie.

“Met veel horten en stoten hebben zij Kemal Kilicdaroglu tot hun consensuskandidaat gekroond. Ik vind hem een grijze muis, ik ben meer fan van Ekrem Imamoglu, de immens populaire burgemeester van Istanbul. Hij is een jongere gast van 50, hij had de ideale tegenkandidaat van Erdogan kunnen zijn.

“Net zoals in Amerika zijn er grote verschillen tussen de steden en het platteland. Steden zoals Istanbul, Ankara en Izmir zijn bij de vorige verkiezingen weer veel liberaler geworden; de partij van Kemal Kilicdaroglu won er. Het is een wetmatigheid in de Turkse politiek dat het platteland altijd met een beetje vertraging de verkiezingsuitslag in de steden volgt. Erdogan won 15 jaar geleden ook eerst de steden voor zich en nadien pas het platteland. Herhaalt dat patroon zich opnieuw, dan zal Erdogan ditmaal het pleit verliezen en wordt Kilicdaroglu de nieuwe president.

“De zeer jonge bevolking in Turkije kan ook in het nadeel van Erdogan spelen: zij hebben nooit een andere leider gekend dan hij en willen vaak een veel liberaler parcours rijden.

“Erdogan heeft de economie in eerste instantie wel helemaal uit het slop getrokken. De laatste vijf jaar is hij echter bevangen door paranoia en heeft hij vele talentvolle politici uit zijn partij geknald. Het lijkt me tijd dat hij de scepter doorgeeft.

“Helaas blijven Turkse partijvoorzitters altijd lang ‘plakken’ - ze blijven decennia voorzitter. Wanneer er ambras is in een partij, gaat een van de twee ruziestokers gewoon weg en start hij een nieuwe partij. Die lange voorzitterschappen zorgen voor een vermolmd systeem. In de VS is het een issue dat Joe Biden een gezegende leeftijd heeft, in Turkije lijkt de ouderdom van Erdogan en Kilicdaroglu van geen tel. Elders zou een Kilicdaroglu ook al lang aan de kant geschoven zijn omdat hij steeds maar verliest van Erdogan.

“Wat ik hoop op 14 mei? Laat het die dag mooi weer zijn, dan zijn de mensen goedgezind en zullen ze sneller kiezen voor verandering. De boel mag van tijd tot tijd eens kantelen, vind ik. Nu eens naar links, dan weer naar rechts, dat houdt de politiek gezond.”

Pinar Akbas: ‘Geen enkele kandidaat heeft het over de moord op vrouwen’

Verpleegkundige, columniste en schrijfster (43).

“Koud noch warm krijg ik van deze verkiezingen - Erdogan gaat toch winnen - maar mijn ouders discussiëren er wél constant over met elkaar. Na zesenveertig jaar zit er toch nog pit in hun huwelijk, denk ik wanneer ik hen weer bezig hoor. (lacht)

“Honderd jaar na de stichting van de Turkse republiek blijft er niet veel over van de erfenis van Atatürk. De orthodoxen kunnen nog altijd het leed niet vergeten die zijn hervormingen hen hebben aangedaan. Dat zijn krassen op hun ziel. De seculiere partij van Erdogans tegenstander Kemal Kilicdaroglu (CHP) heeft ook nog altijd de reputatie dat ze tegen de gelovigen zou zijn.

“Ik begrijp dan ook niet hoe mensen hoopvol kunnen zijn en kunnen denken dat Kilicdaroglu het gaat halen van Erdogan. Het corruptieschandaal in 2014, de zware vervolgingen na de coup in 2016, niks blijft aan hem kleven. Hij heeft ook veel aanzien gekregen door de graandeal die hij gesloten heeft tussen Oekraïne en Rusland.

“En dat terwijl Kilicdaroglu de ene fout na de andere maakt. Onlangs heeft hij met zijn schoenen aan op een gebedsmatje geposeerd. De foto van die faux pas heeft werkelijk iedereen gezien in Turkije. Kilicdaroglu heeft ook niks bewezen op het vlak van vrouwenemancipatie. Opkomende jonge vrouwen, zoals Aylin Nazliaka, zet hij op non-actief na een klein incident. Ik denk dat hij haar vooral terug in zijn schaduw wou duwen. Zij werd te populair.

“Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul, heeft veel meer gedaan voor de vrouwen dan Kilicdaroglu. Hij heeft veel meer vrouwen in het straatbeeld van Istanbul gebracht; er zijn nu vrouwelijke buschauffeurs en brandweerlui. Ik had hem veel liever als kandidaat gezien van de verzamelde oppositie.

“Erdogan heeft trouwens meer vrouwen op verkiesbare plaatsen dan de CHP, de partij van Kilicdaroglu. De huidige president wil nog altijd dat vrouwen aan de haard zitten en minstens drie kinderen baren, maar hij doet wel pogingen om inclusief te zijn. Hij richt zich ook expliciet tot de jongeren op sociale media en probeert hen toekomstperspectief te geven zodat de braindrain uit Turkije stopt. Uiteindelijk draaien deze verkiezingen om weinig meer dan wie de geloofwaardigste kandidaat is. Bij Kilicdaroglu komt elk woord ongeloofwaardig over.

“Geen enkele kandidaat heeft het over de gestegen femicide in het land. Die vermoorde vrouwen zijn de vergeten vrouwen van Turkije. Ook de honderden journalisten en politieke dissidenten in de gevangenis of de discriminatie van de Koerden en de alevieten spelen geen enkele rol. Helaas.”