‘Ik zeg altijd: gebruik LSD’: hoe bemiddelaars uitzichtloze conflicten zoals bij Delhaize ontmijnen

Het sociaal conflict bij Delhaize dreigt totaal uit de hand te lopen. De Morgen vroeg professionele bemiddelaars welke trucjes zij uit de mouw schudden om zulke crisissituaties te ontmijnen. ‘Soms gaan ze nog samen een pint drinken, maar dan ben ik weg.’

Donderdagochtend, vijf uur. Met knuppels, schilden en beschermkledij komt de blauwe colonne aangerukt bij het distributiecentrum van Delhaize in Zellik. De avond voordien hebben de vakbonden een piket geslagen en de ingang voor vrachtwagens geblokkeerd. De file wordt steeds langer. De directie schakelt een deurwaarder en de lokale politie in om de blokkade hardhandig te breken. Op beelden is te zien hoe agenten en vakbondsafgevaardigden neus aan neus staan, als ware het een confrontatie met een harde kern van hooligans.

De schermutseling is de zoveelste escalatie van het sociaal conflict bij Delhaize. Sinds de aankondiging op 7 maart dat Delhaize 128 supermarkten die het zelf uitbaat zal verkopen, passeerden al deurwaarders, advocaten, veiligheidsagenten en gewapende agenten de revue. Aan de onderhandelingstafel geven de vakbonden en de directie elkaar geen duimbreed toe. De socialistische vakbond BBTK kondigde aan dat het een strafklacht zal indienen tegen Delhaize en drie van zijn directieleden.

Intussen blijft de schade voor Delhaize oplopen. De warenhuisketen probeert klanten te begeleiden naar de winkels die geopend zijn. Maar concurrenten voeren volop promo, hopend om hun graantje van de crisis mee te pikken. Hoe dan ook dreigt het belangrijke paasweekend voor Delhaize tegen te vallen als er nieuwe blokkades opduiken. De eerstvolgende levering is namelijk pas voorzien op dinsdag, zo laat woordvoerder Roel Dekelver optekenen in Het Laatste Nieuws.

Verkeerd beeld

Alle hoop rust nu op de schouders van één man: de sociaal bemiddelaar die vorige week dinsdag werd aangesteld door minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Hij zal de komende weken proberen om hemel en aarde te bewegen. Maar hoe begin je aan zo’n verzoening als beide partijen elkaar niet meer kunnen luchten of zien? Als alles al duizend keer is gezegd? Zijn er trucjes die je op zo’n moment uit de mouw schudt?

Philip Verstraete (57) lacht. Het beeld dat mensen van professionele bemiddelaars hebben strookt niet altijd met de werkelijkheid. “Wij zijn geen wonderdokters. De oplossing komt altijd vanuit de partijen zelf, alleen geven wij een duwtje om ze naar boven te halen.” Net zoals de bemiddelaar bij Delhaize is Verstraete een van de zeventien ambtenaren die voor dit soort onderhandelingen benoemd zijn bij de federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg. Hij begeleidde sociale conflicten bij Brussels Airlines, Ryanair en Coca-Cola.

Beeld RV

Eén constante: het gaat er altijd hard aan toe. “Soms zitten we samen terwijl er plots een item op het middagjournaal verschijnt waarin de ene de andere aanvalt. Dat leidt dan tot huilbuien en crisissen. Dan zijn we twee uur bezig om die situatie recht te trekken en moeten er eerst excuses worden aangeboden.” De voorkeur gaat naar een discrete en neutrale locatie, zoals een hotel. Toch duiken er soms televisiecamera’s op. Een moment waarop sommige onderhandelaars zich eens laten gaan. “Al probeer ik altijd afspraken te maken over de communicatie.”

Een tweede vaststelling: mensen zijn emotionele wezens. Boosheid, verdriet, ontgoocheling, het passeert allemaal de revue. “Maar er wordt ook wat afgelachen”, zegt Verstraete. Aangezien de gemoederen kunnen oplopen, is het belangrijk om mensen tijdig los te koppelen van hun rol. Tijdens de vergadering zijn onderhandelaars de vakbondsafgevaardigde of het directielid, daarna weer zichzelf. “Daarom open en sluit ik een vergadering altijd formeel.”

En ja, het gebeurt weleens dat er nog een pint wordt gedronken door rivalen. “Maar dan ben ik weg”, zegt Verstraete, die zo zijn status als onafhankelijk diplomaat wil beschermen.

Gebruik LSD

Welke technieken zitten er zoal in het arsenaal van de bemiddelaar? “Ik zeg altijd: gebruik LSD”, zegt Peter Crab, die bemiddelaars in spe opleidt aan de Universiteit Antwerpen. LSD staat voor luisteren, samenvatten en doorvragen. “In de westerse wereld willen we altijd onmiddellijk antwoorden wanneer mensen iets vertellen. Een bemiddelaar luistert daarentegen aandachtig en vat de informatie samen voor de boodschapper. Zo geeft hij aan: ik heb jou begrepen. Pas dan laten mensen het achterste van hun tong zien.”

Een van de gouden regels is ook de ‘soften-techniek’, zegt Crab. De letters staan voor smile (glimlach), open posture (open houding), forward lean (leun naar voren), touch (raak aan), eye contact (oogcontact) en nod (knik).

Volgens Veronique Roedolf (52), een bemiddelaar met ervaring in arbeidsrelaties, komt het erop aan om standpunten te ontcijferen. “Achter ieder standpunt schuilt een belang. Bij Delhaize zijn de vakbonden bijvoorbeeld bang dat dit een precedent schept voor de rest van de retailsector, terwijl de directie meer flexibiliteit wil. In die hogere belangen kun je vaak een compromis vinden.”

Eén nadeel: de bemiddelaar bij Delhaize komt redelijk laat. De eerste vergadering staat pas op 18 april gepland. In die tijd zal de toon wellicht alleen maar verharden, denken experts. “Hoe eerder je erbij bent, hoe beter”, beaamt Roedolf. “Maar één ding heb ik geleerd: het is nooit hopeloos. Op een bepaald moment beseft iedereen dat het zo niet verder kan.”