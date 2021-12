‘Ik zat superdiep. Ik ben zo vernederd’: Maaike Cafmeyer reageert voor het eerst op proces-De Pauw

“Ik zat echt superdiep. Ik ben zo vernederd en bijna openlijk aan de schandpaal genageld”, bekent Maaike aan Wim Helsen. De actrice kreeg heel wat bagger over zich heen toen ze De Pauw beschuldigde van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Aangezien de twee een tijdje een relatie hadden, vonden heel wat mensen dat haar klacht ongegrond was.

“Ik was wanhopig en verdrietig. Ik zat in een put en ik wist niet hoe ik er ooit nog uit zou raken. Ik moest het doen met mezelf en mijn omgeving en de mensen die me graag zien.”

Toen ze op een repetitie was, stuurde een vriendin haar het gedicht ‘Snowdrops’ van Louise Glück door. Dat heeft Cafmeyer enorm geholpen om de draad terug op te pikken. “Ineens kwam de heldere gedachte binnen dat het goed zou komen. Een stemmetje zei me dat ik moest leven en doorgaan, dat ik uit de donkerte een nieuw leven moest scheppen. Ik heb rust gevonden in de natuur en ik voel me sterker dan voordien.”

Samen op de set

Cafmeyer en De Pauw stonden heel vaak samen op de set. Vanaf 2004 was ze de tegenspeelster van Bart De Pauw in twee seizoenen van het programma ‘Het geslacht De Pauw’. Later werkten ze ook samen in ‘Loft’, ‘Twee tot de zesde macht’ en ‘It’s showtime’.

Begin dit jaar kwam Cafmeyer naar buiten als een van de vrouwen die De Pauw van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd. Vorige maand werd de televisiemaker schuldig bevonden aan belaging van vijf vrouwen en overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen ten aanzien van één vrouw. Bart De Pauw is door de rechtbank weliswaar vrijgesproken voor belaging en elektronische overlast aan het adres van Maaike Cafmeyer.