‘Ik wilde meer voor nabestaanden kunnen doen dan een artikel schrijven’: journalist maakt levensdoel van cold cases kraken

Nabestaanden bij cold cases niet in de kou laten staan: dat is de missie van Bureau Van Meerbeeck, dat in Aarschot een kantoor heeft geopend. Voormalig journalist Kurt Wertelaers probeert er samen met vrijwilligers cold cases te kraken.

“Het verhaal gaat dat dit bureau nog van een gevangenisdirecteur is geweest”, zegt Kurt Wertelaers over het antieke eikenhouten meubel waar hij achter zit. “Of het ook klopt, weet ik niet.” Wertelaers, die met een sappige Limburgse tongval spreekt, lacht wanneer hij over de herkomst van zijn schrijftafel vertelt. Sinds een week heeft zijn onderzoeksbureau voor cold cases het pand betrokken.

Het bureau is een van de attributen die het decor doen kloppen. Op de tafel ligt een grote, ouderwetse loep. Je stelt je meteen voor dat Wertelaers ermee boven dikke dossiers hangt, zoekend naar aanwijzingen die door speurders ooit over het hoofd zijn gezien. Aan de muur heeft hij een stereotiep prikbord bevestigd, waarop foto's van Neske Boedry zijn vastgepind. De vrouw werd in 1970 met een zwarte beha gewurgd in haar slaapkamer.

Het zijn dat soort dossiers waar Wertelaers zich in vastbijt, zaken waarvan speurders al lang de hoop hebben opgegeven om ooit nog een dader te vinden. Om de laatste getuigen in de zaak-Boedry te vinden, schuimde hij de rusthuizen in Tongeren af. Het waren de kleinkinderen van Boedry die Wertelaers kwamen vragen of hij toch geen nieuw licht op de zaak kon laten schijnen.

Speurwerk

Twintig jaar lang was hij als gerechtsjournalist aan de slag bij Het Laatste Nieuws. Een job waarbij hij vaak in contact kwam met de nabestaanden in cold cases. “Ik wilde op den duur meer voor die mensen kunnen doen dan alleen een artikel schrijven”, zegt Wertelaers. “Een zaak kan juridisch wel verjaren, maar voor nabestaanden blijft het verdriet nog even vers. Zij moeten er dag in dag uit mee leven.”

Enkele jaren geleden is hij daarom met Bureau Van Meerbeeck gestart. Eerst deed hij dat soort speurwerk naast zijn job als journalist, maar nadien ging hij er zich voltijds op toeleggen. Omdat alles door schenkingen wordt bekostigd, hoeft Bureau Van Meerbeeck aan nabestaanden geen geld te vragen. Dankzij giften van particulieren heeft de stichting geld in het laatje om voor nabestaanden een onderzoek te financieren.

De vrijwilligers die Wertelaers helpen met zijn speurwerk doen het ook gratis. “Ik heb mensen die bezig zijn met OSINT (Open-Source Intelligence, YV)”, zegt Wertelaers. “Dat is het doorploegen van gegevens die publiek op het internet te vinden zijn. Iemand anders is gespecialiseerd in gedragsprofilering. We hebben ook een voormalige politieman in ons team zitten.”

Bureau Van Meerbeeck doet meer dan alleen misdaden onderzoeken, de stichting wil ook kennis over cold cases delen. Er staan daarom campussen op het programma met lezingen en presentaties. Die zullen bijvoorbeeld gaan over onderzoekstechnieken.

Nieuwe technieken

Wat familieleden in cold cases hoop biedt, is dat de wetenschap in de voorbije decennia enorme stappen vooruit heeft gezet. De dagen dat speurders zich moesten behelpen met poedertjes om vingerafdrukken te vinden, liggen lang achter ons. Nu kunnen forensisch experts elk haartje of een ander spoor waarvan DNA valt af te lezen perfect analyseren.

Zo kunnen oude bewijsstukken soms nog jhun geheimen prijsgeven. “In de jaren negentig stond DNA-onderzoek nog in de kinderschoenen”, zegt Wertelaers. “Als we iets van kleding kunnen terugvinden, dan kunnen experts er nu veel meer sporen op ontdekken.”

Dat kan misschien nog voor een doorbraak zorgen in de cold case van Freddy Putseys, een gescheiden vader van twee die in 2002 om het leven is gebracht. Twaalf jaar later stopte de politie zonder resultaat met het onderzoek. Er waren pistes (Freddy had onder meer een affaire met een getrouwde vrouw), maar er is nooit een moordenaar geïdentificeerd.

Bureau Van Meerbeeck haalde nieuwe informatie boven en kon zo de speurders overtuigen om het onderzoek een nieuwe kans te geven. “In het archief zat ook nog een doos met kleding van Putseys”, zegt Wertelaers. “Daarop zijn er DNA-stalen genomen en die zijn ze nu aan het analyseren. Wanneer het parket besluit om een dossier weer te openen, dan stoppen wij met ons onderzoek. Het heeft geen zin om naast elkaar te werken.”