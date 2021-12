‘Ik wilde dat de wereld wist welke gruwelijke dingen die man gedaan heeft’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Sinds zaterdag zit Nederland opnieuw in een lockdown, tot 14 januari. Onder meer niet-essentiële winkels, scholen en horeca zijn gesloten om de verspreiding van de omikronvariant te beperken.

“Ook in andere Europese landen zijn er strengere maatregelen nodig”, waarschuwt de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus. Lees het interview.

De Nederlandse viroloog Ab Osterhaus. Beeld Valentina Vos

2. ‘Advocaten zijn de best betaalde leugenaars ter wereld’: slachtoffers over de impact van een openbare assisenzaak

Het assisenproces rond de moord op Julie Van Espen wordt op vraag van de nabestaanden achter gesloten deuren gevoerd. Slachtoffers en betrokkenen in eerdere assisenzaken vertellen over de impact van de openbaarheid.

“Iedereen zat met een vergrootglas naar ons te kijken, terwijl wij door een van de moeilijkste periodes van ons leven gingen.” Lees hier de getuigenissen.

Nabestaanden van slachtoffers assisenzaken. Beeld DM

3. Jan Jaap van der Wal: ‘Waren die dertig seconden tekst het waard om die mevrouw pijn te laten voelen?’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: stand-upcomedian en presentator Jan Jaap van der Wal (42). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Mijn vrouw en ik hebben er acht jaar over gedaan om een kind te krijgen. Dat had te maken met vruchtbaarheidsproblemen van mijn kant. Die periode was heel zwaar.” Lees het interview.

Jan Jaap van der Wal. Beeld © Stefaan Temmerman

4. Wat u nog niet wist over omikron: ‘De besmettelijkheid lijkt vergelijkbaar met delta, maar de variant haalt zijn voordeel uit iets anders’

Sinds wetenschappers uit Botswana en Zuid-Afrika zo’n drie weken terug de wereld alarmeerden over een nieuwe variant van dat dekselse coronavirus, stuiterde het nieuws alle kanten op. Wat moeten we weten over omikron, net voor de echte aanval?

“De huidige gegevens wijzen erop dat de besmettelijkheid vergelijkbaar is met die van delta en dat omikron zijn voordeel vooral haalt uit zijn vermogen om onze immuniteit te verschalken,” zegt biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven), “en dat zowel voor immuniteit na infectie als na vaccinatie”. Lees het artikel.

Beeld Sven Franzen

5. De hipste makelaars van Vlaanderen over de verhitte vastgoedmarkt: ‘Wie nu in de buurt van de stad een huis met een tuin zoekt, heeft pech’

Wie dit jaar op huizenjacht trok, duizelde het. Bezoekdagen met 80 (!) kandidaat-kopers, torenhoge vraagprijzen...

De Antwerpse vastgoedmakelaars Isabel De Laet en Philippe Gillis over een markt ­onder stoom: “Een gedeelde tuin, daar gaat het naartoe.” Lees het interview.

Isabel De Laet van Immodôme en Philippe Gillis van Ugly: 'We hebben de laatste jaren gekke dingen gezien.' Beeld Wouter Van Vooren

6. ‘Ik snap écht waarom veel mensen deze gesprekken nog steeds uit de weg gaan’: weten uw vrienden wat uw brutoloon is?

Weten uw vrienden wat er op uw loonbrief staat? Of hoeveel schulden u hebt? Steeds meer experts pleiten ervoor om open en eerlijker over onze bankrekening te praten.

“Mijn vriendschappen zijn hechter geworden nu we elkaars geldgewoontes kennen.” Lees het artikel.

Beeld Vijselaar & Sixma

7. Hoe Boris Johnson in één week een keizer zonder kleren werd

Boris Johnson staat voor de grootste crisis uit zijn premierschap. Steeds meer Conservatieven uit zijn kabinet en parlement protesteren tegen zijn aanpak van de pandemie, de economie na brexit en de schandalen. Het vertrek van zijn brexitminister is het openingssalvo van een bittere machtsstrijd.

In de Britse media gonst het nu van de speculaties dat het niet lang meer zal duren vooraleer conservatieve uitdagers binnen de partij een poging doen om Johnson te onttronen. Lees de analyse.

Boris Johnson. Beeld Getty Images

8. Waarom volgende generaties misschien wel een paar eeuwen oud kunnen worden

Nu techgiganten volop investeren in manieren om ons langer te doen leven, rijzen enkele belangrijke vragen op. Hoe oud kunnen we zo worden, en hoe wenselijk is dat? Of is de dood de prijs die we moeten betalen omdat we seks hebben?

“Ik heb altijd gevonden dat zo’n mensenleven te kort is”, zegt Steve (54), geneticus aan de University of Californië in Los Angeles. Lees het artikel.

Beeld Elise Vandeplancke

9. Dit was filmjaar 2021: zes maanden zonder cinema’s, maar geen gebrek aan meesterwerken

2021 werd niet het verhoopte jaar van de bevrijding, maar gelukkig viel er op cultureel vlak wel opnieuw veel te beleven. De Morgen blikt terug op de hoogtepunten van het filmjaar. Lees ons overzicht.