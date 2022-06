‘Ik wil het spook van Jan Fabre niet constant in mijn huis’: 9 bijzondere verhalen van het afgelopen weekend

1. Danseres Geneviève Lagravière na het proces-Fabre: ‘Zwijgen is vandaag echt geen goud meer’

“In de open brief die hij liet voorlezen in de rechtbank wenste Jan Fabre ons ‘veel anarchie’ toe. Maar ik wens helemaal geen anarchie. Ik wens een basisrecht: veiligheid op de werkvloer.” Danseres en actrice Geneviève Lagravière sluit het hoofdstuk Fabre af. Lees het interview.

Geneviève Lagravière. Beeld Franky Verdickt

2. ‘Ik heb Russische jongens dood zien liggen in de ­greppels bij Charkiv. Het was net het Leger des Heils, zo armoedig zagen ze eruit’

Ze zitten al dertig en twintig jaar in het vak, maar moe zijn ze (het) nog niet, klinkt het beslist. Rudi Vranckx en Robin Ramaekers over het wel en wee van de oorlogsverslaggeving. “Het is goed dat we elkaar wat opjagen.” Lees het interview.

Oorlogsjournalisten Robin Ramaekers en Rudi Vranckx. Beeld Thomas Sweertvaegher

3. Een palliatief verpleegkundige vroeg mensen op hun sterfbed naar hun Grote Spijt. Zowat iedereen zei hetzelfde

In de podcast Tot onze grote spijt praat Johan Terryn met mensen die verteerd worden door langdurige spijtgevoelens. Wat doet spijt eigenlijk met ons, en is het, behalve a pain in the ass, ook een zinvolle emotie? Lees het artikel.

Beeld Timon Vader

4. Chaos dreigt op Zaventem: ‘Vroeg of laat komen hier ongelukken van’

Nijpende personeelstekorten bij het bagagepersoneel op Brussels Airport, piloten en stewards die met stakingen dreigen. Verstoren sociale conflicten deze zomer de comeback van het vliegtuig? “Het is echt overleven.” Lees het artikel.

Beeld Tim Dirven

5. ‘Beste Karl Vannieuwkerke, die 300.000 euro voor u is helemaal niet marktconform’

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Dit keer viel die eer Sporza-kopman Karl Vannieuwkerke te beurt. “Waarom betaalt men u zoveel? Dat is nergens voor nodig.” Lees of beluister de brief hier.

Karl Vannieuwkerke. Beeld Studio Caro

6. Daar is het coronavirus weer. Kan de zomervakantie in het water vallen?

Net wanneer iedereen het vizier op de zomervakantie richt, duikt plots een mogelijke kaper voor de kust op: stijgende coronacijfers. Staan we dicht bij een nieuwe golf, of valt het allemaal best mee? Lees het artikel.

Beeld Eric de Mildt

7. Pat Krimson: ‘Mijn lichaam is versleten, driedubbel geleefd. Vaak is het een pijnstillertje en het bed in’

Wie is Pat Krimson in het diepst van zijn gedachten? “Als ik morgen sterf, moet niemand treuren. Ik heb er alles uitgehaald”, zegt de dj en muzikant in De vragen van Proust. “Alle fantasieën die een man kan hebben, heb ik op Ibiza meegemaakt.” Lees het interview.

Pat Krimson. Beeld © Stefaan Temmerman

8. Riadh Bahri wordt journaalanker bij VRT NWS. ‘Die depressie heeft me destijds lamgelegd. Een complete ‘engine shutdown’’

Op 28 juni zal Riadh Bahri (33) u voor het eerst toespreken als journaalanker, nadat hij jaren op de VRT-nieuwsdienst rondcirkelde als luchtvaartspecialist. Een kinderdroom die in vervulling gaat, maar ook een subtiele fuck you naar al wie niet in hem geloofde. Het parfum dat hij die dag zal dragen, een ode aan zijn vader, koos hij al. “En nu maar hopen dat ik me niet verspreek.” Lees het interview.

Riadh Bahri. Beeld Rebecca Fertinel

9. Lerarenopleider Brenda Froyen: ‘Meer geld in het onderwijs pompen? Schaf eerst al die adviseurs en coaches af’

“Leerkracht is het mooiste beroep ter wereld”, zegt Brenda Froyen, die zelf onderwijzers opleidt. Wel vindt ze het tijd om het systeem van vaste benoemingen ter discussie te ­stellen. “Maar toen ik daar in 2018 een stuk over schreef, werd ik bijna gelyncht.” Lees het interview.