‘Ik wil geen stommiteiten zeggen’: ook Mogi Bayat ging snel over tot bekentenissen in operatie zero

12 oktober 2018, 3 uur ’s nachts. Mogi Bayat heeft amper 45 uur eerder de politie over de vloer gehad voor een huiszoeking in zijn woning in het Waals-Brabantse Lasne. Hij is meegenomen naar de rechtbank van Tongeren, waar hij voor onderzoeksrechter Joris Raskin verschijnt.

De bekende voetbalmakelaar wordt met allerlei verdachte transacties geconfronteerd, waarop hij ontwijkend antwoordt. Maar toch is er één feit dat hij al meteen toegeeft, in verband met de btw-aangifte van uurwerken: “Ik erken hierin dat sommige uurwerken foutief zijn gededouaneerd.” Het is trouwens ook in dat verhoor dat Bayat aangeeft dat hij een verzamelaar is van lege dozen van uurwerken.

Daarna wordt Bayat onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij wordt opgesloten in de gevangenis van Leuven. Op 25 oktober 2018 wordt hij in Hasselt verhoord door speurders van de federale politie. In dat verhoor gaat hij weer over tot bekentenissen, deze keer in verband met de transfer van Yassine El Ghanassy van AA Gent naar Al Ain.

Bayat: “Ik wil geen stommiteiten zeggen want het is iets van vier of vijf jaar geleden. Ik denk dat het een betaling is via de derdenrekening van Laurent Denis. (Brusselse advocaat die ook bij de verdachten hoort in Operatie Zero, DT) Laurent heeft vervolgens het overeengekomen bedrag, in overleg met de speler en mij, aan mij overhandigd.”

Speurder: “U heeft met andere woorden een bedrag in contanten ontvangen?”

Bayat: “Dat klopt.”

Speurder: “Hebt u dit bedrag opgenomen als omzet in het kader van uw beroepsactiviteiten?”

Bayat: “Nee.”

Een paar antwoorden later zegt Bayat: “Misschien heb ik een stommiteit begaan.” De speurders halen nog een aantal andere gevallen aan waarin Bayat contant betaald is zonder hiervan aangifte te doen bij de fiscus.

Speurder: “U spreekt van enkele gevallen waarin dit is gebeurd. Over welke andere gevallen hebt u het dan?”

Mogi Bayat bij de presentatie van Hamdi Harbaoui in Neerpede, augustus 2016. Beeld Photo News

Bayat: “U hebt het geval van Harbaoui (voetbalde onder andere voor Anderlecht en Charleroi, DT) en dit van El Ghanassy. En ik heb ook de fout erkend van de 50.000 euro in het geval van de transfer van Hanni (van Anderlecht naar Spartak Moskou, DT).”

Speurder: “We hebben u tot hiertoe slechts over drie grote transfers verhoord. In ieder van deze gevallen hebt u intussen een ‘stommiteit’ toegegeven. Zijn er nog andere soortgelijke gevallen? Het is misschien beter dat u uw verhaal zelf doet dan dat wij u telkens met onze vaststellingen moeten confronteren? Hebt u hierop iets te zeggen?”

Bayat: “Ik neem nota van uw opmerking. Ik kan begrijpen dat u nu denkt dat er in alle dossiers fouten zijn gemaakt. Maar ik herhaal dat de algemeenheid niet problematisch is, zoals u dat laat uitschijnen.”

Op veel medewerking moeten de speurders niet meer rekenen. Bayat reageert kort op alle vragen die hem worden voorgeschoteld, helemaal anders dus dan zijn collega-makelaar Dejan Veljkovic. Uit het onderzoek blijkt dat er ook veel meer bewijzen waren tegen Veljkovic, onder andere uit telefoontaps. Bayat gebruikte meestal WhatsApp, wat niet af te luisteren valt.

Hij zal in de daaropvolgende weken nog vaak verhoord worden. Pas een maand later, op 27 november, wordt Bayat vrijgelaten na betaling van een borgsom van 150.000 euro.

Mogi Bayat is een van de 57 verdachten die in Operatie Zero voor de kamer van inbeschuldigingstelling zal verschijnen. Die zal beslissen of hij al dan niet wordt doorverwezen naar het hof van beroep. Bovenstaande feiten zullen vermoedelijk behandeld worden door de Bijzondere Belastingsinspectie. Voor de rechtbank zal Bayat zich moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte en het uitbetalen van retrocommissies.

Mogi Bayat wenste niet te reageren op onze vragen. Hij is intussen weer volop actief als spelersmakelaar en opereert nu vanuit Londen, waar hij een nieuw bedrijf heeft opgericht.