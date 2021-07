‘Ik wil de verloren tijd inhalen’: jongeren tussen 12 en 15 over waarom ze wel of niet voor het vaccin kiezen

Morgen beslissen de ministers van Volksgezondheid over de vaccinatie van jongeren tussen 12 en 15 jaar. De Vlaamse regering staat alvast klaar om de jeugd te prikken, maar hoe staat de doelgroep daar zelf tegenover? Drie jongeren over waarom ze de prik al dan niet willen.

Wout Maervoet (12) uit Merchtem: ‘We weten niet genoeg over langetermijngevolgen’

Heel wat jongeren staan te popelen voor een coronaprik, maar Wout Maervoet zal zich niet snel in een vaccinatiecentrum laten zien. “Toen de eerste berichten over de vaccins in het nieuws kwamen, had ik al mijn twijfels over de veiligheid ervan. Het is erg snel ontwikkeld en we weten te weinig over de gevolgen die het vaccin op lange termijn heeft”, vertelt de Merchtemnaar. Dat de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dankzij de vaccins naar beneden gaan, kan hem niet overtuigen. De aanmoedigingen van familieleden trekken hem evenmin over de streep. “Mijn ouders zijn gevaccineerd, ik mag mijn eigen mening vormen.”

De lockdowns wogen zwaar op Maervoet: “Mijn hobby’s lagen maandenlang stil. Nu ik weer naar de boks- of toneelles kan gaan, geniet ik daar meer dan ooit van.” Hij neemt vrede met die ‘beperkte’ vrijheden: “Veel mensen willen een coronavaccin omdat ze dan verre reizen kunnen maken en weer naar festivals mogen gaan. Maar daar heb ik voorlopig geen behoefte aan.” Maervoet maakt zich overigens weinig zorgen over de schade die corona aan zijn lichaam kan aanrichten: “Ik ben gezond en ben maar een beetje bang voor het virus. De situatie van mijn grootmoeder is wel zorgwekkend: ze kampt na een kankeroperatie met longproblemen. Ze is gevaccineerd, maar ik ben bang om haar ziek te maken. Al zou ik haar zelfs met een vaccin nog steeds kunnen besmetten.”

Wout Maervoet (12): ‘Mijn ouders zijn gevaccineerd, ik mag mijn eigen mening vormen.’ Beeld Wouter Van Vooren

Femke Jans (15) uit Lummen: ‘Vaccin nemen om zorgeloos in kinderdagverblijf te helpen’

Toen ons land in maart 2020 voor het eerst in lockdown ging, klonk ten huize Jans gejuich: “Ik kon de ernst van de situatie niet goed inschatten en was blij dat ik niet meer naar school hoefde”, vertelt Femke Jans, die voeding en verzorging studeert. Anderhalf jaar en drie coronagolven later, kan de Lummense jongere niet wachten om een vaccin te halen: “We willen allemaal dat deze ellende stopt, toch? Ik denk dat massale vaccinatie de enige manier is om weer uit deze crisis te komen.” Jans is wel zenuwachtig voor de prik, maar zal zich op de QVAX-reservelijst inschrijven zodra ze de kans krijgt: “Ik vraag vaak aan oudere mensen hoe zij hun vaccinatie beleefden om mezelf gerust te stellen.”

Een coronaprik halen is voor de jonge vrouw geen daad uit eigenbelang: “Familie van me baat een kinderdagverblijf uit. Normaal help ik erg graag mee in de zaak, maar het afgelopen jaar moest ik afstand houden. Ik was namelijk bang dat ik op school een besmetting zou oplopen en een van de kinderen ziek zou maken. Het zal een enorme opluchting zijn als die angst na mijn vaccinatie wegvalt.” Ondertussen kijkt Jans uit naar een zorgelozere zomer dan vorig jaar: “Mijn meter is verpleegkundige en ik heb haar al meer dan een jaar niet gezien. Nu ze gevaccineerd is, kunnen we eindelijk weer iets leuks doen samen. De vaccins hebben zo meteen een positief effect op mijn leven.”

Femke Jans (15): 'We willen allemaal dat deze ellende stopt, toch? Ik denk dat massale vaccinatie de enige manier is om weer uit deze crisis te komen.' Beeld Tine Schoemaker

Elise Laporte (12) uit Gent: ‘Jongeren kunnen ook mensen ziek maken’

De vaccinatiecampagne zorgt bij verschillende groepen in de samenleving voor pittige discussies, maar bij vrienden en familie van Elise Laporte is er schijnbaar eensgezindheid: “Ik ken niemand die nog twijfelt om een vaccin te nemen.” Het coronavirus zorgde de afgelopen maanden dan ook voor heel wat sociale uitdagingen in de omgeving van de Gentse scholier: “Ik had tijdens de lockdowns contact met één vriendin, maar onze ouders waren soms streng en verboden ons dan om af te spreken. Op die manier zorgden de strakke regels voor sociale isolatie. Dat vond ik lastig. Bij andere vrienden hoorde ik soortgelijke verhalen over eenzaamheid. Net daarom denk ik dat ze nu blij zijn dat ze straks misschien ook een coronaprik krijgen.”

Laporte vindt het belangrijk om ook jongeren tussen 12 en 15 jaar te vaccineren: “Als jonge mensen hebben we heel wat sociale contacten en we kunnen zelf ook ziek worden. Daarnaast wil ik niet voortdurend met de angst leven dat ik ouderen of risicopatiënten kan besmetten. De vaccins zijn uitgebreid getest, ik vind dat we ze nu zoveel mogelijk moeten gebruiken.” Na haar vaccinatie hoopt Laporte een groots feest te organiseren: “Ik wil de tijd die we door de pandemie verloren, inhalen. Het zou fijn zijn om mijn familieleden en vrienden samen te brengen zonder angst voor het virus.”