‘Ik weet echt niet wat we moeten doen’: ouders over de aartsmoeilijke zoektocht naar een plek in het bijzonder onderwijs

Een plek in het buitengewoon onderwijs bemachtigen voor een kleuter is op dit moment haast onmogelijk. Het zet nog wat meer druk op de ketel in een sector die al jaren onder druk staat. ‘Veel goede krachten gingen de voorbije jaren verloren.’

113, 96, 50 en 109: het zijn de plekjes die Emiel (4) kreeg op de wachtlijsten van de vier scholen uit het buitengewoon basisonderwijs waar zijn mama Alexa Du Jardin hem probeerde op in te schrijven in Antwerpen.

Het is tekenend voor het grote tekort aan plekjes in dat buitengewoon onderwijs. Zeker in Antwerpen is dat deficit hoog: vorige week bleek nog dat 599 van de 1.015 kinderen die zich voor volgend schooljaar hebben aangemeld, geen plaats konden krijgen. Er zijn meerdere oorzaken voor dat tekort. Eén ervan is de stijgende vraag: in februari bleken 2.739 Vlaamse kleuters ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, tegenover 2.650 vorig jaar.

Extra ondersteuning

Door het capaciteitstekort lopen kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning die mis. De vierjarige Emiel bijvoorbeeld werd geboren met het syndroom van Down. Bijkomend kreeg hij de aandoening van West, een zeldzame vorm van epilepsie die zijn ontwikkeling met een halfjaar vertraagde.

“Ondanks dat alles zijn we toch voor inclusie gegaan, omdat we die gedachte mooi vinden”, zegt Du Jardin. Emiel gaat nu al anderhalf jaar naar een reguliere school. “Het is een heel warme school die daar enorm veel moeite in steekt. Maar we zien ook wel dat het niet simpel is. Emiel vraagt veel extra zorg en is snel overprikkeld. Hij moet een rustplekje hebben in de klas. Het instapklasje is gestart met vijf leerlingen, nu zijn ze met zeventien. Emiel vindt die rust niet meer.”

Dus probeert Du Jardin al twee jaar om Emiel in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, zonder succes. Om het plaatstekort aan te klagen, startten Du Jardin en een bevriende moeder deze week een actie waarbij ze oproepen om kindertekeningen op te sturen naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) en de Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Die laatste begrijpt de aanklacht van de moeders maar al te goed. Vrijens geeft aan dezelfde vraag te ondersteunen: om te kunnen voldoen aan het recht op onderwijs voor elk kind en de druk op gezinnen weg te nemen.

Bijbenen

“Ik weet echt niet wat we moeten doen”, zegt Fatma Kallouch (44) verschillende keren wanneer we haar bellen. Ook zij probeert om haar vijfjarig zoontje Sabri, die een mentale en motorische beperking heeft, in te schrijven op een school in het buitengewoon onderwijs. In de ene school staat hij op de zesde plek op de wachtlijst, in de andere op de zevende.

“Dat is niet zoals in een gewone school, zo snel verschuift dat niet”, zegt Kallouch. “Daar maken we ons zorgen om. Ik snap het niet. Elk jaar komt in het nieuws hoe het transport naar scholen buitengewoon onderwijs moeilijk loopt. Elk jaar horen we dat er te weinig plaatsen zijn op school. Politici zeggen elke keer dat ze het zullen oplossen en centen vrijmaken. Maar waar gaat dat geld dan naartoe? Ik moet Sabri zelf naar school brengen, een rit van Hoboken en Deurne, wat me soms drie uur kost. En mijn kind heeft nog altijd geen plek.”

Niet dat er niets gebeurd is deze legislatuur. Onlangs zette de Vlaamse regering nog het licht op groen om 600 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon onderwijs. “Het aanbod stijgt dus, maar het probleem is dat de vraag nog sneller stijgt”, klinkt het op het kabinet-Weyts. “Het blijft dus bijbenen.”

De situatie op de buitengewone basisschool Katrinahof toont hoe moeilijk dat is. “Als ik wil, zou ik mijn school vier keer zo groot kunnen maken”, zegt directeur Saskia Vandereyken. Er is plaats voor 102 leerlingen in kleuter- en lager onderwijs. De wachtlijst telt 306 kinderen.

“We proberen uit te breiden met dertig plaatsen”, zegt Vandereyken. “Een druppel op een hete plaat, maar als niemand iets doet, komen we er ook niet. Naast het feit dat het heel moeilijk is om daar een locatie voor te vinden in het centrum van de stad, is mijn voornaamste vrees: vind ik voldoende leerkrachten?”

Leersteundecreet

Woensdag keurde het Vlaams Parlement het Leersteundecreet goed, de vervanger van het M-decreet. Het voorziet in een betere ondersteuning op school en een betere opleiding voor leerkrachten, zodat kinderen met een beperking ook les kunnen volgen in het reguliere onderwijs. Het capaciteitsprobleem oplossen zal het nieuwe decreet niet doen, simpelweg omdat het daar niet voor bedoeld is.

Wel probeert het om enkele inhoudelijke problemen van het M-decreet weg te werken, bijvoorbeeld door de vele ondersteuningsteams samen te ballen in 44 leersteuncentra. Scholen krijgen zo een duidelijk aanspreekpunt en alle kennis en kunde wordt gecentraliseerd. Maar ook geeft het decreet ondersteuners een beter statuut in plaats van de jaarlijkse contracten waar ze nu mee moeten werken. “Veel goeie krachten gingen de voorbije jaren verloren, omdat ondersteuners kozen voor een zekerder job”, zegt orthopedagoog Marijke Wilssens (Arteveldehogeschool). “Een beter statuut kan een belangrijke hefboom zijn om de Leersteuncentra meer armslag te geven. Al blijft de vraag of de leerondersteuners de hoge verwachtingen zomaar kunnen waarmaken.”

Nathalie Aelterman, die nu werkt in zo’n ondersteuningsnetwerk, “heeft goesting” om de stap naar een leersteuncentrum te wagen. “Al blijven er veel vragen”, zegt ze. “Bijvoorbeeld over mijn vaste benoeming: volgens het beleid kan ik die meenemen naar zo’n centrum. Maar wat als dat om de een of andere reden dan toch ophoudt met bestaan?”