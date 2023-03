‘Ik was totaal de kluts kwijt’: wat als je te groot wordt voor de kinderarts?

Van het kinderziekenhuis naar de volwassenenzorg: voor chronische patiënten is het een zware stap. Eén op de vijf jongeren haakt in die periode zelfs helemaal af. ‘Zelden werd er nog gevraagd hoe ik me voelde.’

Tot haar 12de had Kiona Mostaert (18) uit Destelbergen een heel gewone jeugd. Dat veranderde toen ze auto-immuunhepatitis kreeg, een ziekte waarbij het afweersysteem zich om onbekende redenen tegen de lever richt. “Ineens werd ik een ziekenhuiskind”, vertelt Kiona. “Dokters kregen een bepalende rol in mijn leven. Ik moest op een streng dieet en boven op die leveraandoening kreeg ik het jaar nadien lupus, een huidziekte.”

De naam ‘lupus’ verwijst naar de vlindervormige, rode uitslag in het gezicht, die doet denken aan de tekening op een wolvenmuil. “Lupus is veel zichtbaarder dan hepatitis. Als jong meisje had ik het daar soms moeilijk mee”, vertelt Kiona. “In het kinderziekenhuis hebben ze dat proces van nabij gevolgd. Ze kennen me door en door.”

Toen ze achttien werd, kreeg Kiona te horen dat ze moest overstappen naar de volwassenzorg. “Ik zit nu middenin die transitie. Voor mijn lupus ben ik al overgestapt, en ik heb de nieuwe leverarts voor volwassenen al ontmoet tijdens een gezamenlijke transitieconsultatie met de kinderarts.”

Jaarlijks zijn er een kleine 1.000 jongeren in het UZ Gent die zoals Kiona de overstap maken van het kinderziekenhuis naar de raadpleging voor volwassenen. Ze kregen de diagnose van een chronische ziekte voor hun 16, soms al bij de geboorte. Maar op hun 18de gaat de deur van het kinderziekenhuis dicht en worden ze verder opgevolgd door artsen en verpleegkundigen die met volwassenen werken.

“De transitie is niet evident”, zegt Karsten Van den Wyngaert (31), transitiecoördinator in het UZ Gent. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat we tussen de 20 en 25 procent van de patiënten tussen 18 en 21 jaar verliezen uit ons gezondheidssysteem. Ze komen niet meer naar consultaties, volgen hun behandeling minder goed op, revolteren soms tegen de behandeling en zorg. Uit studies blijkt dat jonge transplantatiepatiënten tijdens die overgangsperiode een hoger risico lopen op orgaanverlies. Af en toe sterft er zelfs een jongere aan het onderbreken of tegenwerken van een behandeling.”

Kiona Mostaert. Beeld Wouter Maeckelberghe

Van de 1.000 jonge patiënten in het UZ Gent, ‘verdwijnen’ er ongeveer 200, met potentieel dramatische gevolgen voor hun gezondheid. Soms komen ze na jaren terug als ze ernstige gezondheidsproblemen hebben.

Karsten Van den Wyngaert is zelf patiënt en spreekt dus ook uit eigen ervaring. “Ik was tien jaar toen dokters vaststelden dat ik een chronische nieraandoening heb. Het gaat om een zeldzame immunologische aandoening, en de eerste twee jaar ging ik letterlijk het ene ziekenhuis na het andere in. Het duurde twee jaar voor ik de juiste diagnose had en de prognoses waren onduidelijk: ik kon binnen enkele jaren in een rolstoel belanden of aan de dialyse moeten, maar evengoed was het mogelijk dat ik tot mijn zestigste gezond zou blijven. Die onzekerheid was het moeilijkste”, vertelt hij. “Nadat ik mijn derde middelbaar moest overdoen, heb ik enorm gerebelleerd.”

Kwetsbaar

“Op deze leeftijd ontwikkelen jongeren een beeld van zichzelf. Velen hebben de neiging hun ziekte dan naar de achtergrond te schuiven om niet anders te zijn dan hun leeftijdsgenoten”, zegt Ruth De Bruyne, maag-darm-leverarts voor kinderen in het UZ Gent. “Het is als een rugzak die ze meedragen en die ze niet kunnen negeren om hun gezondheid op peil te houden. Als hulpverleners moeten wij ervoor zorgen dat de schouders van de jongeren sterk genoeg zijn om die mee te kunnen dragen.“

“Ik voelde me vreselijk alleen toen”, vertelt Karsten Van den Wyngaert. “Het belangrijkste symptoom van mijn aandoening is vermoeidheid, waar niet altijd zoveel begrip voor bestaat. Het had me erg geholpen om lotgenoten te ontmoeten. Maar patiëntenverenigingen hebben vooral oudere leden. Jongeren vinden hun weg niet naar dat soort clubs. Het kinderziekenhuis was een van de weinige plekken waar ik wel mijn pijn kon tonen.”

Hij bracht er, net als andere chronische patiënten veel tijd door. “Van mijn veertiende tot mijn zestiende kreeg ik om de vier dagen een infuuskuur met plasma. Dat was uiteraard niet prettig, maar het kinderziekenhuis was wel een toffe omgeving. Iedereen kende me er, en er werd nooit geoordeeld. Ik voelde me er veilig.”

Winne Vanacker. Beeld Wouter Maeckelberghe

Op zijn 16de was Karsten gehospitaliseerd toen een nefroloog hem meedeelde dat zijn volgende afspraak bij hem op de volwassenenafdeling zou zijn. “Ik had daar niets over te zeggen en stond voor een voldongen feit. Als patiënt ben je heel kwetsbaar, en ook die beslissing nemen ze je af.”

De overgang was lastig. In het volwassenziekenhuis zat hij plots naast 70-jarige patiënten met een wandelkarretje . “Vandaag kan ik dat plaatsen, maar destijds was dat voor mij erg choquerend. Ik voelde zoveel weerstand dat ik 6 dokters heb gezien voor ik iemand vond die ik kon aanvaarden.”

Na een moeilijke periode in zijn puberteit probeerde hij een positieve wending aan zijn ziekte te geven. Hij ging kinesitherapie in Gent studeren. “Ik wilde zelf mijn leven in handen nemen.”

Als chronische zieke patiënt kreeg hij een apart statuut om zijn examens te spreiden. Karsten Van den Wyngaert doctoreerde uiteindelijk binnen de nefrologie, het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nieraandoeningen bezighoudt. Tijdens dat doctoraat kwam hij in contact met andere patiënten die net als hij veel moeite hadden gehad met de overstap naar de volwassenenzorg.

Ook het UZ Gent raakte overtuigd van het belang van een goede begeleiding van de jongeren die het kinderziekenhuis moesten verlaten, en stelde Van den Wyngaert aan als transitiecoördinator. “Mijn studies en mijn werk hebben me erdoor getrokken. Mocht ik dat niet gehad hebben, dan had ik een therapieweigeraar kunnen zijn, dan had ik een van die 200 jongeren kunnen zijn die zou verdwijnen.”

Diertjes en kleuren

Vandaag zorgt Karsten Van den Wyngaert er als transitiecoördinator samen met artsen en verpleegkundigen voor dat de overgang minder bruusk verloopt. Voor kankerpatiënten is er een buddysysteem, maar voor jongeren met een chronische aandoening is er minder aandacht, hoewel zij de grootste groep vormen. Op een Europees congres dit weekend wil het UZ Gent transitiezorg in de kijker zetten. Op termijn wil het Gentse hospitaal ‘ziekenhuisbreed’ een transitiemodel invoeren.

“Ondanks de begeleiding blijft het een grote stap”, vindt Kiona Mostaert, die vorige week voor het eerst bloed moest laten prikken bij de volwassenen. “Het was alsof ik in een doolhof terecht was gekomen, met al die routes. In het kinderziekenhuis zijn overal diertjes en kleuren. Die vrolijkheid is weg. Er is alleen een cleane, grijze gang met heel veel oudere mensen.”

Na de transitie wordt van je verwacht dat je weet welke medicijnen je slikt, dat je zelf het woord voert tijdens een gesprek met je behandelaar en zelf je afspraken met de behandelaars maakt . “Ik begrijp dat je niet je hele leven een sleutelhanger kunt krijgen als je geprikt wordt”, zegt Kiona. “Maar het zou toch fijn zijn als dat in kleine stapjes wordt afgebouwd.”

Wanneer is het ideale moment om over te stappen? “De feitelijke overgang gebeurt tussen 16 en 18 jaar, maar idealiter worden jongeren tussen 12 tot 25 jaar begeleid”, aldus dokter De Bruyne. “Het verschilt heel erg van kind tot kind. Maar leren wat je ziekte is, is ook een proces. Ook na de feitelijke overstap blijft begeleiding cruciaal om patiënten aan boord te houden. Tussen je 18de en 25ste verandert er zoveel: studenten gaan werken en leren op eigen benen staan. Het is belangrijk dat je dan goed met je ziekte kunt omgaan.”

Jan Rodenbach. Beeld Tine Schoemaker

Op de kankerafdeling wordt met een buddysysteem gewerkt. Maar het is niet evident om dat in heel het ziekenhuis te doen, omdat de chronische patiënten gedurende een jarenlange periode opgevolgd moeten worden. “Jongeren hebben een brugfiguur nodig bij wie ze altijd terechtkunnen. Idealiter is dat een verpleegkundige”, zegt Karsten Van den Wyngaert. “Maar op dit moment hebben we in het UZ Gent slechts één verpleegkundige die voor 20 procent is vrijgesteld voor transitiezorg. De transitiezorg wordt volledig gefinancieerd door het ziekenhuis.”

Jan Rodenbach (23) uit Temse maakte zeven jaar geleden de overstap naar volwassenenzorg. “Ik was zestien jaar toen er tijdens een routinecontrole ineens een arts voor me stond die zei dat hij me in het vervolg zou behandelen”, vertelt hij. “Het was een schok, anders kan ik het niet verwoorden. Ik had er voor dat moment zelfs nog niet bij stil gestaan dat de zorg in het kinderziekenhuis ooit zou ophouden.”

De student lager onderwijs lijdt aan tyrosinemie, een zeldzame stofwisselingziekte. Als baby gaf hij extreem veel over, maar het duurde een jaar voor artsen vonden wat er scheelde. Jan Rodenbach had twee keer pech: in Brussel werd zijn aandoening onderzocht bij de hielprik die wordt afgenomen bij alle pasgeboren baby’s. “Maar mijn staal ging naar Antwerpen, en daar wordt tyrosinemie niet opgespoord, waardoor ik pas later de juiste behandeling kreeg. Die kwam veel te laat, waardoor het kwaad reeds geschied was.”

Soldaatjes

Op zijn acht jaar kreeg hij een lever van een donor. “In het kinderziekenhuis werd dat allemaal heel duidelijk uitgelegd met een verhaal over soldaatjes die niet sterk genoeg waren”, zegt hij.

Vandaag gaat de 23-jarige student nog om de drie maanden op controle. “Het gaat momenteel goed met mij, maar ik heb als jongere wel heel moeilijke periodes doorgemaakt. Op mijn 16de moest ik van school veranderen. Dat jaar kreeg ik ook te horen dat ik voortaan in het volwassennenziekenhuis behandeldzou worden. Ik was totaal de kluts kwijt. Ik herinner me mijn moeder in totale paniek omdat ze geen afspraak had gemaakt voor mijn controle, iets wat voordien nooit nodig was.”

De consultaties verliepen ook helemaal anders. “Als ik in het kinderziekenhuis op controle moest, dan werd ik een half uur serieus genomen. Ik werd gemeten, gewogen en helemaal binnenstebuiten gekeerd. Er werd twintig keer gezegd hoe belangijk het was dat ik mijn medicatie niet zou vergeten”, vertelt hij. “In het ziekenhuis voor volwassenen duren de controles nog amper tien minuten. Het leek ineens minder belangrijk en zelden werd er nog gevraagd hoe ik me voelde.”

Wat kan het volwassenziekenhuis leren van het kinderziekenhuis? “Ze hoeven me op mijn 23ste heus niet meer te meten”, zegt Jan Rodenbach. “Ik begrijp dat het sneller moet gaan, maar anderzijds is het contact tussen patiënt en arts wel cruciaal. Ik moet jaarlijks langs bij de cardioloog. Vroeger was dat altijd dezelfde, maar nu zie ik ieder jaar iemand anders. Als volwassene heb je toch ook recht op een goede band met de arts?”

Ondertussen is er veel veranderd. Winne Vanacker (18) uit Lievegem staat op dit moment voor zijn transitie. Er staat een overgangsgesprek gepland in mei, maar Winne, die in zijn laatste jaar wetenschappen wiskunde zit, is zich vandaag al aan het voorbereiden op zijn transitie. “Het is spannend, omdat ineens alle zorg zal worden weggehaald uit het kinderziekenhuis. Zo heb ik volgende week een afspraak met een nieuwe psycholoog, om te kijken of dat klikt. Als dat goed gaat, zal ik in mei de volledige overstap maken.”

Zijn eerste levensjaren bracht Winne voornamelijk in het ziekenhuis door. Hij lijdt aan galgangatresie, een zeldzame aangeboren afwijking waarbij de galwegen niet goed zijn aangelegd. “De kinderarts vertelde me altijd dat er vingertjes in mijn buik zitten die slechte stoffen uit de voeding halen.”

Toen hij vijftien maanden oud was, kreeg hij een levertransplantatie. Tot zijn drie jaar kreeg hij sondevoeding. “Ik herinner me dat niet. Maar ik ken wel de foto’s van mezelf als peutertje met een slang in mijn neus.”

Ook als kind bracht hij nog veel tijd door in het kinderziekenhuis. “Het is een plaats waar ik me veilg voel. Ruth De Bruyne – ik noem haar de wonderdokter – kent mij door en door. Ze weet dat ik graag dans en op reis ga, maar ook dat ik bang ben als ik buikpijn krijg.”

Twee jaar geleden moest Winne Vanacker een operatie ondergaan. Na zeven dagen kreeg hij ineens onverwachte complicaties. “Er was een gaatje in mijn bloedbaan gekomen, waardoor ik aan het leegbloeden was. Het is uiterst zeldzaam dat zoiets gebeurt: voor mij was het bijna absurd dat ik opnieuw getroffen werd door zo’n pech.”

Sinsdien is hij angstig als hij weer buikpijn heeft. “Dat bespreek ik met mijn psychologe, maar ook met Ruth De Bruyne. Als het moeilijk is, kan ik haar ook opbellen. Het duurt een hele tijd voor je zo’n band opbouwt met een dokter. Het is niet makkelijk om die band door te knippen.”