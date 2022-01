‘Ik was helemaal verstijfd en toen heeft hij seks met me gehad’: vijf opmerkelijke onthullingen uit de BOOS-uitzending over ‘The Voice of Holland’

1. Meer dan 40 jonge vrouwen namen contact op met BOOS over grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. “Eerst contacteerde hij me zakelijk. Later vroeg hij ook foto’s, en hij vroeg om samen een hotel te boeken”, vertelt één van de vrouwen anoniem in de uitzending. “Hij zei me dat ik ‘niet te geil’ mocht doen tijdens de opnames.” “Hij vroeg of ik me ‘daar beneden had geschoren’”, zegt een andere vrouw. “En hij stuurde me een dickpic.”

2. BOOS volgde ook een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan tegen The Voice-jurylid en rapper Ali B. Haar aanklacht gaat over verkrachting, zo verklaart ze zelf. De vrouw komt anoniem in beeld. “Ik was helemaal verstijfd en toen heeft hij seks met me gehad”, zo vertelt de vrouw in kwestie. “Daarna ging hij mijn optreden in The Voice bekijken op tv en becommentariëren.”

3. Een andere oud-kandidate vertelde dat Ali B haar opbelde nadat ze uit The Voice lag om een studiodag te plannen. Dat klonk haar wel interessant, ze hielden contact. Ineens vroeg hij: “ben je thuis?” en stond hij voor de deur. Op haar kamer zei hij, uit het niks: “Ik heb zin om je te neuken”. Zij lachte dat weg. Hij stond op, wreef over zijn benen en zei nog eens: “Ik heb zin om je te neuken”. Zij heeft hem toen naar de deur geleid. Hij is weggegaan. Ze gaf aan: “Ik was alleen thuis, ik ben wel bij de deur gaan staan zodat ik weg kon.”

Een getuige over het grensoverschrijdende gedrag van rapper Ali B: ‘Ik dacht: we gaan gezellig een drankje drinken, maar het bleek dat hij seks wilde.’ Beeld ANP

Naast kandidaten hebben zich nog andere mensen gemeld bij Boos met ervaringen over Ali B. Een vrouw van 20 bij een schrijverskamp, in 2018, kwam naar de studio. Zij werd tegen haar zin in gezoend door Ali, daarna stak hij zijn hand in haar broek. Een andere vrouw ging met hem naar een feestje. “Ik dacht: we gaan gezellig een drankje drinken, maar het bleek dat hij seks wilde. Hij pakte een condoom. Ik wilde niet, had een been in het gips. Hij was te oud, hij had kinderen. Hij zei: ‘Het is zo voorbij, kom op schatje.’ Toen hij klaar was belde hij een taxi.”

4. Zanger Marco Borsato zou als jurylid van The Voice ongepast contact hebben gehad met jonge meisjes. De zanger ontkent de beschuldigingen, al trok hij zich wel terug als ambassadeur van War Child. Drie vrouwen vertelden aan ‘BOOS’ dat Marco hen betastte aan de billen. Onder hen ook kandidaten van 13 en 14 jaar. Een 14-jarige kandidate vertelt dat Borsato haar op de billen betaste tijdens een barbecue van The Voice Kids. Toen ze wegliep zocht hij haar opnieuw op. Haar ouders bevestigen dat verhaal.

5. John De Mol, de grote baas van mediabedrijf TALPA, dat The Voice of Holland in zijn portefeuille heeft, wist naar eigen zeggen pas sinds april 2019 van de gebeurtenissen. Toen kwamen er berichten binnen over Rietbergen. “Ik was razend. Ik heb hem gebeld: laat alles uit je handen vallen en kom naar mijn kantoor. Ik heb hem alle hoeken van de kamer laten zien. Ik moest me zelfs twee keer inhouden om hem niet plat op zijn bek te slaan. Ik heb gezegd; als je dit maar één keer doet, dan ga je er met kop en kont uit.”

Het programma was zoals verwacht explosief. Zender RTL haaldeThe Voice of Holland, hét uithangbord van de zender, nog voor de BOOS-uitzending van het scherm.

Bekijk de uitzending van Boos over The Voice of Holland hieronder