‘Ik waarschuw hier al twintig jaar voor’: Jonathan Holslag over Chinese spionage

Het stelen van hoogtechnologische informatie? China draait er al jaren zijn hand niet voor om, blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. Volgens professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB) is Europa zich pas laat bewust geworden van dat gevaar.

Na een doctoraat te hebben behaald via de Leuvense onderzoeksinstelling Imec ging de Chinees Jin Xing eind jaren ‘90 aan de slag bij de Nederlandse chipmaker NXP. Wanneer Jin in 2010 terug naar China verhuist, is er op het eerste zicht geen vuiltje aan de lucht. Tot in 2015 bleek dat zijn twee jaar oude start-up AutoRock al meteen lcd-schermen kon leveren voor de helft van alle Chinese elektrische auto’s. Dat kon enkel omdat Jin in China verder bouwde op kennis die hij opdeed in Europa.

De case, recent uitgewerkt in een Amerikaanse onderzoeksrapport en de Volkskrant, duidt op een patroon van Chinese bedrijven die teren op kennis die Chinese onderzoekers opdeden in Europa. Ook deinst het land er volgens de krant niet voor terug om bedrijfsgeheimen te stelen.

“Dat patroon is heel courant in alle Europese landen”, zegt Holslag. “Het gebeurt wel vaker dat Chinese gasten, onderzoekers of werknemers jaren voor een bedrijf of instelling werken en met Europese kennis nadien zelf een bedrijf oprichten in China. Of ze gaan aan de slag bij een universiteit, onderzoekscentrum of zelfs het Chinese Volksbevrijdingsleger.”

Volgens de Duitse inlichtingendiensten is dit probleem lang miskend. Klopt dat?

“Ik waarschuw bedrijven hier al twintig jaar voor. De eerste tien tot vijftien jaar zeiden ze dat er simpelweg geen alternatief was: bedrijven moesten wel met China samenwerken. Ook dachten bedrijven vaak dat Europa zo technologisch ongenaakbaar was dat ze zich die samenwerking - met het risico op spionage - wel konden veroorloven. Tot slot bestond er zeker bij kleinere technologische ondernemingen gewoon geen veiligheidscultuur.

“Het is pas de laatste vijf jaar dat daar verandering in is gekomen, zeker in Nederland en Duitsland. Europese lidstaten proberen nu die gaten te dichten.”

Hoe zit dat in België? Zijn hier eigenlijk gevallen bekend van gestolen technologie?

“In 2019 is een zaak aan het licht gekomen van een Chinese onderzoeker die jarenlang toegang had tot chiptechnologie bij Imec en die kennis heeft meegenomen naar zijn land. Het grote verschil met Nederland is dat ons land, op Imec en Barco na, niet zulke grote technologische spelers heeft. Van Barco ligt de meest gevoelige tak nu in Amerika, waar men geen Chinese onderzoekers duldt. Ook Imec wordt nu beter afgeschermd.

“Voor de rest hebben we in België vooral middelgrote ondernemingen. Daar zit onze kwetsbaarheid: die kunnen niet dezelfde voorzorgen nemen als grote spelers als ASML, NXP en Philips. Nederlandse inlichtingendiensten hebben veel sneller middelen bijgekregen om economische belangen te verdedigen. België heeft nog steeds veel te weinig middelen om economische spionage te bestrijden. Dat maakt van ons een gemakkelijk doelwit.

“Het probleem is dat bedrijven zich vandaag de dag vaak bewust zijn van de risico’s, maar weinig alternatieven hebben voor samenwerkingen met China: een groot deel van de waardeketens en industrie is nu eenmaal verhuisd. Dus hebben ze vaak geen andere keuze dan een stuk van hun technologie met het land te delen.

Voor universiteiten speelt het gebrek aan financiering een grote rol. In tegenstelling tot bij ons financiert China hoogtechnologisch onderzoek enorm genereus. Daar komt dan nog eens bij dat er in China tienduizenden technische experts en wetenschappers afstuderen. Bij ons voelen jongeren minder voor die domeinen.

Dat alles maakt dat het voor onze bedrijven en universiteiten verleidelijk blijft om met China samen te werken. Als we de Chinese spionage die daarmee gepaard gaat willen stoppen, moeten we niet alleen onze inlichtingendiensten versterken, maar sleutelsectoren ook meer kansen en middelen geven om vooruitgang te boeken.”

Waarom is dit zo belangrijk voor China?

“Omdat het land sterk de nadruk legt op industrialisatie. Het Chinese standpunt is dat je geen macht en internationale invloed kan nastreven zonder zelf een sterke industrie te hebben. China wil op termijn ook niet langer afhankelijk zijn van westerse knowhow. Net als veel andere groeilanden hebben de Chinezen een zeer agressieve achtervolgingspolitiek om technologische achterstand zo snel mogelijk in te halen.

“Of dat niet illegaal is? Veel Chinese start-ups die met onze technologie aan de haal gaan, richten zich in de eerste plaats tot de binnenlandse Chinese markt. Daar is de bescherming van intellectueel eigendom en patenten veel moeilijker af te dwingen. Vaak komt ze ook pas relatief laat aan het licht.”

Is China hierin uniek?

“In de Oudheid probeerden mogendheden zoals het Byzantijnse rijk net om China de geheimen van hun zijdeproductie te ontfutselen. In de klassieke geschiedenis was er de industrie-oorlog tussen Athene en Korinthe, waarbij Atheners via allerlei listen, trucjes en verleiding probeerden om de beste Korinthische pottenbakkers te overtuigen naar hun stad te trekken.

“Dit is dus niet louter iets dat China doet. Dit is van alle tijden. Maar we moeten wel waken over het behoud van onze welvaart. Wij stoppen vaak veel belastinggeld in hoogtechnologisch onderzoek. Als overheid in een open economie heb je dan wel de verantwoordelijkheid erover te waken dat dit niet leidt tot oneerlijke concurrentie.”