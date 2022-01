‘Ik vrees gigantisch veel besmettingen’: scholen openen terwijl omikron woedt

Na de verlengde kerstvakantie nemen de scholen vandaag opnieuw de draad op. Toch is de situatie erg onzeker. ‘Ik vrees gigantisch veel besmettingen’, zegt CLB-topman Stefan Grielens.

“Als we alles laten waaien, riskeren we een zeer ontwrichtende besmettingsgolf.” Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) windt er geen doekjes om: we staan voor een aantal moeilijke weken. Omikron dreigt grote delen van de samenleving plat te leggen als honderdduizenden mensen op hetzelfde moment uitvallen. Zelfs voor de voedselbevoorrading ligt al een noodplan klaar, zo verkondigde hij op de openbare omroep.

Ook in het onderwijs is de twijfel groot. Begin december werd de kerstvakantie een week verlengd om de vierde coronagolf, toen nog veroorzaakt door de deltavariant, de kop in te drukken. Nu gaan de scholen opnieuw van start terwijl de nog besmettelijkere omikronvariant een vijfde golf veroorzaakt. “Ik vrees dat we op heel korte termijn met een gigantisch aantal besmettingen zullen zitten”, zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk, in een interview met deze krant.

Coronabarometer

De besmettingen bij kinderen vertonen nu al een opwaartse trend. Vooral in het secundair onderwijs is het contrast tegenover vorig trimester groot. Dat er vandaag soepelere coronaregels ingaan, waardoor een klas pas vanaf vier besmettingen in quarantaine moet, zal volgens de CLB-topman niet verhinderen dat heel wat klassen in quarantaine moeten. “We verwachten een serieuze storm”, zegt Grielens. “Er zullen weer discussies ontstaan over de vraag of het allemaal nog te organiseren valt.”

De coronabarometer zal dit niet oplossen. De bedoeling is dat het Overlegcomité deze week het licht op groen zet voor dit nieuwe instrument, dat voortaan wat meer voorspelbaarheid in de coronamaatregelen moet brengen. Vanaf een bepaald alarmniveau zouden dan maatregelen kunnen worden geactiveerd. Maar de regels in de scholen zouden op dit moment geen deel uitmaken van het ontwerp dat nu op tafel ligt. De politieke weerstand hiervoor is te groot, zo valt er te horen in de Wetstraat, zeker uit de deelstaten.

Wat er dan wel moet gebeuren? “Inzetten op een combinatie van mondmaskers, ventilatie en vaccinatie. En opvolgen of we het daarmee redden”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven).

Meer opnames

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stijgt inmiddels het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen en jongeren. Vooral omdat het virus volop onder hen circuleert, maar mogelijk ook omdat omikron de neiging heeft om vooral de bovenste delen van de luchtwegen te infecteren. De fijnere luchtwegen van kinderen raken bij ontsteking sneller vernauwd. “Dit kan aanleiding geven tot zogenoemde valse kroep”, zegt kinderarts Koen Vanden Driessche (UZA).

Vanden Driessche vindt dat de overheid nu te veel verantwoordelijkheid voor het openhouden van de scholen bij de kinderen, leerkrachten en ouders legt. Zeker nu gevaccineerden in de rest van de maatschappij niet meer in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact. “Op die manier is het een onbegonnen taak voor scholen om besmettingen te controleren.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf op VTM Nieuws toe “bezorgd” te zijn over de stijgende besmettingscijfers. Al wijst hij erop dat er noodscenario’s zijn waarbij directies klassen of scholen kunnen sluiten wanneer er te veel besmettingen zijn of de onderwijskwaliteit in het gedrang komt.