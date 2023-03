‘Ik vrees dat veel mensen ziek zullen uitvallen’: met de stakers naar het hoofdkantoor van Delhaize

De plannen van Delhaize om zijn winkels te verzelfstandigen brachten honderden werknemers van over het hele land naar het hoofdkantoor van de supermarktketen. De Morgen stapte op de bus met enkelen van de stakers. ‘Ik vrees dat veel mensen ziek zullen uitvallen.’

“Ik heb nog nooit gestaakt en heb altijd gedacht dat staken niet veel opbrengt. Maar nu is niets doen geen optie meer.” Het is dinsdagochtend, twintig voor negen. De bus met een vijftigtal groene en rode vestjes is - bedankt ochtendspits - al een goed uur onderweg van Gent naar Asse. Sabine (51) zit helemaal vooraan en kijkt een beetje zenuwachtig. Ze werkt al 33 jaar voor Delhaize, eerst als jobstudent en nu als chef service in het filiaal in Ledeberg. Ze is opgegroeid “met een leeuw in haar buik”, zegt ze, verwijzend naar het logo van de supermarktketen. Maar sinds vorige week nemen de twijfels toe.

“Ik heb duizend scenario’s in mijn hoofd van wat er kan gebeuren”, vervolgt ze. “Medewerkers die nog niet zo lang bij Delhaize werken, zullen waarschijnlijk niet veel merken van het nieuwe systeem. Maar de anciens wel. Ik geloof niet dat een zelfstandige mij hetzelfde loon zal betalen als nu. We hebben al alles uit de kan moeten halen tijdens de pandemie en nu moeten we dit verwerken. Ik vrees dat er veel mensen ziek gaan uitvallen of depressief zullen worden.”

Haar collega Ingeborg (51), ook al 25 jaar medewerker bij Delhaize, knikt instemmend: “Ze beloven nu wel dat ons loon hetzelfde gaat blijven. Maar je moet daar ook realistisch in zijn: over zes maanden of een jaar duwen ze je een nieuw contract onder je neus, en moet je wel een nieuw loon aanvaarden of vertrekken.”

De ‘ze’ waarover Sabine en Ingeborg praten, dat zijn de nieuwe toekomstige eigenaars van de Delhaize-winkel waar ze werken. Vorige week kondigde de supermarktketen aan dat het de 128 winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen. Zo’n 9.000 werknemers krijgen daarom een nieuwe baas.

Meer winst

“De directie wil meer winst maken, maar niet de lasten dragen”, roept Katrien Degryse, secretaris voor het Gentse BBTK-ABVV, door de megafoon. “Jullie verdienen nu als startloon 13,44 euro bruto. Dat de directie daar nog een stuk wil afdoen, dat gaat te ver. Jullie moeten geen duit in het zakje doen.” “Dat hebben we al gedaan!”, reageert de bus, gevolgd door luid applaus en gefluit. Volgens Delhaize zelf verandert de verkoop niets aan hun loonvoorwaarden. Maar daar gelooft het personeel weinig van.

Voor veel van de Delhaize-werknemers zit de herstructurering van 2014 nog vers in het geheugen. Zo’n 1.800 werknemers kregen toen hun ontslag en degenen die konden blijven, moesten inboeten op hun loonvoorwaarden. Volgens Delhaize was dat nodig om hun kostenhandicap tegenover de concurrenten weg te werken en hun toekomst veilig te stellen. Een jaar later nam het Nederlandse Ahold, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, de Belgische supermarktketen over.

“Ahold Delhaize (zoals het moederbedrijf sindsdien heet, KVD) is zeer rendabel”, zegt retailexpert Gino van Ossel. “En in België is Delhaize ook wel structureel winstgevend. Maar binnen Delhaize heb je, zwart-wit gezegd, winkels in franchising en winkels in eigen beheer. En die laatste hebben de afgelopen 25 jaar wel een structureel probleem. De kosten liggen daar hoger dan in andere winkels en ze gaan er ook commercieel op achteruit. Ik ben er zeker van dat een aantal onder hen daardoor structureel verlieslatend is. Om dat te verbeteren kun je twee dingen doen: winkels sluiten of werken met een zelfstandige structuur.”

Staken

Aangekomen op het druilerige industrieterrein in Asse, slaat de uitgelaten sfeer vanop de bus snel om in neerslachtigheid. De bijzondere ondernemingsraad loopt af na een kwartier, omdat de vakbondsgedelegeerden samen de tafel verlieten. “We hadden de intentie om op alle vragen die zij de afgelopen dagen hadden te antwoorden”, reageert woordvoerder van Delhaize Roel Dekelver. Maar voor de vakbonden telde maar één vraag: staat de directie open voor alternatieven?

Protest voor het gebouw waar de onderhandelingen plaatsvinden: als na een kwartier de gedelegeerden al buiten komen zonder resultaat wordt het even heftig. Beeld Eric de Mildt

De standvastigheid van de directie, net als de mededeling dat CEO Xavier Piesvaux niet aanwezig was, leidt even tot geduw en getrek tussen betogers en politie. Sommigen raken op het dak van een van de gebouwen, vanwaar ze de menigte nog even opjutten. Maar rond kwart over tien keert de meerderheid dan toch terug naar de warme, droge bussen. “Ik voel me kwaad, razend, bedrogen”, vertelt Sofie (39), die bij de Delhaize van Ledeberg werkt. “Ze willen niet eens de moeite doen om naar ons te luisteren.”

Op de bus terug naar Gent worden uurroosters uitgedeeld, waarin het personeel kan aangeven wanneer ze het stakingspiket voor hun winkel willen bemannen. De bedoeling is om al zeker tot zaterdag de winkels gesloten te houden. Dinsdag vindt de volgende ondernemingsraad plaats. Intussen hopen de vakbonden ook de arbeiders in de depots van Delhaize te overtuigen om te staken. Daardoor zouden Delhaizes die nu al een zelfstandige uitbater hebben, geen leveringen krijgen, met boetes voor de keten tot gevolg.

Een deel van het personeel van de gesloten winkels bemant af en toe het stakingspiket maar blijft ook wel gewoon werken, al is het achter gesloten deuren. De vraag is hoelang dat vol te houden is: “Ik wil wel aan de deur blijven zitten”, zegt Sabine. “Maar ik moet als alleenstaande ook blijven werken. De winkel staat perfect in orde, en we hebben alles gekuist wat er te kuisen valt. Wat gaan wij alle dagen doen, zonder klanten?”