‘Ik vrees dat mensen die nu nog net het hoofd boven water kunnen houden zonder extra maatregelen kopje-onder zullen gaan’

Ondanks eerder positieve trends in de armoedecijfers komen meer mensen in de problemen. Dat blijkt uit de recentste Armoedebarometer. ‘Mensen die al in armoede leven, belanden nog dieper in de armoede’, zegt voorzitter van Decenniumdoelen Anne Van Lancker.

Elk jaar analyseert de Armoedebarometer de armoedecijfers. Die ogen voor 2021 op het eerste gezicht positief. Vorig jaar leefden in Vlaanderen 560.000 mensen met een risico op armoede, een daling met ongeveer 90.000 ten opzichte van 2019. Ook het aantal mensen met een leefloon en de werkloosheid daalden. “Maar als je dat laagje vernis wegkrabt, krijg je een heel ander verhaal”, zegt Anne Van Lancker. De voormalige sp.a-politica nam in 2020 de fakkel over van Jos Geysels als voorzitter van Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, vakbonden en mutualiteiten, dat de barometer opstelt.

Wat verklaart de positieve cijfers?

Van Lancker: “Dat weten we helaas niet precies. Wellicht hebben het economisch optimisme na de coronacrisis en de schaarste op de arbeidsmarkt ervoor gezorgd dat veel mensen met een lage opleiding een job hebben gevonden. Covidmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid hebben veel mensen geholpen om niet in armoede te belanden.

“Tegelijk blijft de armoede deels verborgen. De armoededrempel wordt gedefinieerd als 60 procent van het mediane inkomen. Maar als gevolg van de coronacrisis zijn zowel dat mediane inkomen als de armoededrempel gelijk gebleven. Zo komen minder mensen onder de drempel terecht, ook al zitten ze volgens andere criteria wel in de problemen.”

2021 is volgens jullie een jaar met twee gezichten.

“De ervaringen van onze mensen in het veld tonen een ander beeld dan de officiële statistieken. We zien dat steeds meer mensen om hulp vragen. In 2021 klopten 177.000 mensen aan bij de voedselbanken. Dat aantal was eind juni van dit jaar nog gestegen tot 204.000, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2010.

“Bij de OCMW’s komen meer mensen langs voor financiële steun, voedselhulp, schuldbemiddeling of medische hulp. Uit de cijfers blijkt dat het in 65 tot 75 procent van de gevallen gaat om mensen die geen leefloon ontvangen. Het zijn mensen met profielen die we vroeger niet zagen en die onder de radar blijven.”

De armen zijn bovendien armer geworden.

“De kloof tussen de armoededrempel en het inkomen van de mensen onder die drempel is groter geworden. Mensen die al in armoede leven, belanden bijgevolg dieper in de armoede.

“Hoewel de leeflonen zijn verhoogd, blijven ze lager dan het zogenoemde referentiebudget, het bedrag dat volgens experts van de Thomas More-hogeschool nodig is om een waardig leven te kunnen leiden. Zelfs wie in een sociale woning woont, komt geld tekort en wie op de private huurmarkt huurt, moet proberen te overleven met ruim 400 euro per maand te weinig.”

Wat verwachten jullie van de overheid?

“Het inkomen moet omhoog. Mensen uit de lage middenklasse zijn momenteel aan het verarmen doordat ze hun beperkte reserves hebben opgesoupeerd tijdens de coronacrisis. Vooral de laagste middenklasse, die tussen de 60 en 80 procent van mediane inkomen verdient, geen sociale woning heeft en geen sociaal tarief geniet, dreigt in de problemen te komen.

“De federale overheid moet de minimumlonen verhogen. Het is schandalig dat de werkgevers vandaag die verhogen via de zogenoemde welvaartsenveloppe opnieuw ter discussie stellen en zo honderdduizenden gezinnen gijzelen.

“Daarnaast zijn we voorstander van het behoud van het sociaal tarief en een uitbreiding ervan voor de lage middenklasse, eventueel onder een aangepaste vorm. Dat betekent voor alle duidelijkheid dat de overheid hiervoor meer budget moet uittrekken, niet dat het bestaande budget moet worden uitgesmeerd over meer mensen. Het sociaal tarief blijft een belangrijke buffer, zolang niet iedereen in een energiezuinige woning kan wonen.”

Ook daar is nog werk aan de winkel.

“De energieprijzen zijn de uitdaging van vandaag en morgen, en energiezuinige woningen zijn daarop het antwoord. We roepen de Vlaamse overheid op om dringend werk te maken van meer energiezuinige sociale woningen, en maatregelen te nemen zoals renteloze leningen die verhuurders stimuleren om hun woningen te renoveren, zonder dat ze daarom de huurprijs optrekken.”

Wat als doortastend beleid uitblijft?

“We willen waarschuwen voor het idee dat vandaag iedereen kreunt onder de crisis en dat de armen al voldoende zijn geholpen. Uiteraard zucht iedereen, maar blijf focussen op de mensen aan de onderkant. Ik vrees dat mensen die vandaag nog net het hoofd boven water kunnen houden zonder extra maatregelen kopje-onder zullen gaan en dat we de armoedecijfers in ons volgende rapport dan zullen zien exploderen.”