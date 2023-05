‘Ik vrees dat het hier nooit meer echt rustig zal zijn’: buitenzwemmen in Antwerpen beperkt in tussenseizoen

Door een tekort aan redders zijn de twee Antwerpse buitenzwemplekken buiten de zomermaanden slechts drie dagen per week open. Ontgoocheling troef bij fervente zwemmers, die hun dagelijks plonsje na het werk moeten schrappen. ‘Ik vrees dat het hier nooit meer echt rustig zal zijn.’

De haren van Cien (47) druppen nog als ze haar bakfiets inlaadt om te vertrekken van zwemvijver Boekenberg. De buurtbewoonster komt al jarenlang tussen mei en september in het frisse water van de zwemvijver in Deurne plonsen. Een dagelijks ritueel, nadat ze de kinderen van school heeft afgehaald. “Ik denk dat er weinig beters bestaat voor het mentaal welzijn. Dat hoeft niet eens lang te zijn, aan een kwartiertje heb ik genoeg. De leukste momenten zijn zoals vandaag: als het nog te fris is voor de grote massa. Je ziet alleen een groepje mensen die je intussen allemaal kent. Dat is een klein maar gezellig dorpje op zich.”

Sinds het zwemseizoen op zaterdag 13 mei weer van start ging, is Cien al drie keer geweest: de zaterdag zelf, zondag en woensdag. Meer kon ook niet. Voor het eerst zijn dit jaar zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen in Linkeroever buiten de zomermaanden slechts drie dagen per week open, en niet langer de hele week. Een doorn in het oog voor fervente zwemmers als Cien, voor wie baantjes trekken na het werk een onmisbare hobby geworden is.

Ook Jo (42), die met zijn zoontje klaarstaat om de zwemvijver in te gaan, schrok toen men bekendmaakte dat zwemmen in Boekenberg tot juni slechts drie keer per week kan. “De leukste momenten om te zwemmen zijn als je niet moet aanschuiven en ruimte hebt om baantjes te trekken. Daarom kwam ik net liever tijdens de week. Ik vrees dat het hier nooit meer echt rustig zal zijn.”

Onbegrijpelijk

Outdoor Swimming, een vereniging van buitenzwemmers, lanceerde prompt een petitie om de situatie aan te kaarten bij het stadsbestuur. Die kreeg inmiddels al bijna 9.000 handtekeningen. “Dit nieuwe beleid is duidelijk op maat van de occasionele zwemmer en schoolkinderen”, zegt voormalig nieuwsanker Sigrid Spruyt, die nu woordvoerder is van de vereniging. “Helaas vallen de fervente buitenzwemmers zo uit de boot. Antwerpen heeft al geen buitenwater waar mensen in terechtkunnen, en dan worden de enige twee stedelijke buitenzwembaden nog eens in uren beperkt. Onbegrijpelijk.”

Het knelpunt, volgens het kabinet van schepen voor Sport Peter Wouters (N-VA), is het tekort aan redders. Beeld Felix Rabou

Het stadsbestuur toont begrip voor de frustratie van buitenzwemmers. Het knelpunt, volgens het kabinet van schepen voor Sport Peter Wouters (N-VA), is het tekort aan redders. “Dat is helaas al enkele jaren een knelpuntberoep in ons land”, zegt woordvoerder Jelle Bryssinck. “Om beide plekken voltijds open te kunnen houden, zouden er zeker een achttal redders moeten bijkomen.”

Dat roept vragen op fervente zwemmers aan zwemvijver Boekenberg. “Op dagen met minder weer zie je hier soms zes redders voor evenveel zwemmers”, zegt Jo. “Ik denk dat het toch moet mogelijk zijn om het op sommige momenten met wat minder te doen.”

Geen mirakeloplossing

Toegevingen doen op het aantal redders is volgens Bryssinck niet aan de orde. Wel wordt er gekeken om samenwerkingen op te zetten met andere zwemfaciliteiten. Zo kwam deze week al een redder van de Deurnese IJsberen inspringen. “We onderzoeken ook andere pistes om nieuwe mensen aan te trekken. We doen er alles aan om de openingsuren tegen juni al uit te breiden, maar er is helaas geen mirakeloplossing.”

Volgens Outdoor Swimming moet vooral naar het bredere plaatje worden gekeken. Terwijl in de meeste Europese landen het principe geldt dat je overal mag zwemmen tenzij er een expliciet verbod geldt, is buitenzwemmen in ons land op de meeste plekken verboden. “Er wordt al jaren gesproken over de nood aan meer buitenwater”, zegt Spruyt. “Maar in de praktijk zien we dat het alleen minder wordt. Dit is het zoveelste voorbeeld van het failliet van het zwembeleid in ons land.”