‘Ik vraag maar één ding: stop ermee’: truckers nemen ‘wraak’ op buurtbewoners viaduct Gentbrugge door hen wakker te claxonneren

Een nachtje tussen het geclaxonneer in Gentbrugge: ‘Wat bezielt die mensen?’

En om hoe laat beginnen de truckers te claxonneren? Hoe luid klinkt dat toeteren dan juist? En hoe lang houdt het aan? Als journalist vuur ik buurtbewoner Thierry Courtens de ene vraag na de andere af. Maar de antwoorden blijft hij me vaak schuldig. Een mens staat ‘s nachts immers niet op om een ‘toeterverslag' bij te houden.

“Weet je, kom gewoon zelf eens luisteren”, stelt Thierry voor. En zo geschiedt. Plots zit ik in de zetel bij een man die de dag ervoor nog een wildvreemde was. Samen met zijn vrouw en zijn twee zonen kijken we naar het nieuws. We drinken een Duvel. Op tafel staan chips en nootjes.

Rond 23.00 uur gaat de familie slapen, ik kruip in mijn blauwe slaapzak. Getoeter heb ik tegen dan nog niet gehoord, maar rond middernacht is er de eerste pwaaaaap. Net zoals Thierry vertelde, begint het stil in de verte. Naarmate de vrachtwagen dichterbij komt, klinkt het luider. “Wat bezielt die mensen”, vraag ik me af, stil in mijn hoofd.

Telkens ik wakker schiet, noteer ik de tijd: 1.30 uur, pwaaaaap, 2.20 uur, pwaaaaap, 3.30 uur, pwaaaaap, 4.30 uur, pwaaaaap. Om 5.15 uur is Thierry daar. Hij staat op om naar zijn werk te vertrekken. We drinken samen een koffie. “Gisteren was het nog erger”, lacht hij. “Je ziet dat ik niet gelogen heb, hé.”

Vooral zijn vrouw heeft wakker gelegen, zegt Thierry. “Het was eigenlijk niet mijn bedoeling om hiermee de krant te halen, maar ik hoop wel dat de truckers dit lezen. Ze moeten beseffen dat ook ik moet werken. Het zijn zo al korte nachten als je in de bouw werkt. Ik ben elke dag vroeg uit de veren.”

“We wonen hier nu 24 jaar”, gaat Thierry verder. “De snelweg lag hier uiteraard al. Ik heb daar nooit problemen mee gehad, want ik wist dat op voorhand. Ik woon hier nog altijd graag.” Thierry maakt zijn lunchbox. “Wil je nog een tweede koffie”, vraagt hij. “Ja, graag!”, zeg ik terwijl ik de slaap uit mijn ogen wrijf.