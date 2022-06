‘Ik voel wel dat we een klik met de agenten hebben’: Brusselse jongeren en politie gaan samen op de vuist

In Brussel namen zowel agenten als jongeren de (boks)handschoen op. Niet tegen elkaar, maar samen. Vzw Road to Glory laat hen samen kickboksen en probeert zo de band tussen de (soms) rivaliserende kampen te versterken.

Brussel, pinkstermaandag. Een twintigtal Brusselse jongeren komt bij elkaar in een warme sporthal, nabij de Stalingradlaan. Blootsvoets en gekleed in boksoutfit warmen ze zich op. Even later arriveren zo’n vijftien Brusselse agenten. Ze geven de aanwezige jongeren een hand, een ‘boksje’, een hartelijke groet. Het is een opmerkelijk zicht. Niet het minst omdat Brusselse jongeren en politie geregeld met elkaar lijken te clashen.

Jongeren en agenten die samen een partijtje kickboksen en ook nog eens gezamenlijk een politietraining volgen: dat was het idee van vzw Road to Glory met dit evenement. Twee werelden samenbrengen, twee groepen samen laten ‘zweten’. En twee ‘kampen’ die ‘op het eerste gezicht wat weigerachtig tegenover elkaar staan, proberen te verenigen.

De veertienjarige Youssef is er maar al te graag bij. “Deze groep is als familie voor me. Niemand oordeelt hier. Ik ben de vzw echt dankbaar,” zegt hij. Of hij het vreemd vindt om vanavond met agenten te trainen? Youssef: “Het is een nieuwe ervaring, hé.” Vervolgens lacht hij: “Maar ik zal mijn best doen, zoals altijd.”

Uitdaging

Ook meisjes zijn van de partij, zoals de jonge Lilia Bouharet. “Ik wou altijd politieagente worden, maar ik ben toch iets anders gaan doen. Kickboksen was eerst een challenge, maar het is mijn passie geworden. Met dit project, waar we allemaal familie zijn, wordt mijn passie enkel maar groter”, zegt ze. “Ik heb de agenten net al ontmoet, en ik voel wel dat we er een klik mee hebben.”

Even later staan agenten en jongeren samen op de mat. Allen in sportkledij, zonder uniformen. Het verhaal van Road to Glory is uniek. De vzw werd twee jaar geleden opgericht door enkele advocaten, die naar eigen zeggen ‘kansarme jongeren aanzetten om intensief te kickboksen’, vier keer per week. Dat brengt jongeren, die doorgaans moeilijk te bereiken zijn en even moeizaam hun weg vinden in de samenleving, zelfvertrouwen en discipline bij.

Twee werelden samen laten ‘zweten’ en twee ‘kampen’ die ‘op het eerste zicht wat weigerachtig tegenover elkaar staan, proberen te verenigen, dat was het doel van het event. Beeld © Eric de Mildt

Jongeren worden er niet enkel sportief begeleid, maar krijgen er ook morele en educatieve aanmoediging en steun. Younes Sebbarh, een van de initiatiefnemers van de vzw: “We kwamen tot de conclusie dat er weinig initiatieven zijn voor een bepaalde groep jongeren. Zij die vaak in de problemen komen met politie en justitie, en problemen hebben op school. Niemand minder dan ex-wereldkampioen Nabil Mahjoubi traint hen. Ondertussen zijn er al zo’n negentig jongeren die wekelijks vier keer per week gaan sporten.

Road to Glory werkt eveneens met een buddyprogramma. De buddy’s, die als voorbeeld fungeren, zijn hooggeschoold: advocaten, dokter en ingenieurs. Zelf trainen ze ook mee met de Brusselse jongeren.

Kicks

Hoewel het project met de agenten maar een eenmalig event is, is het niet minder waardevol. Jongeren hebben in grote steden vaak het gevoel dat de politie niet hun vriend is, klinkt het. Langs de andere kant geldt dat ook: sommige agenten staan kritisch tegenover jongeren uit bepaalde buurten. “Maar zowel die agenten als jongeren willen hun band met elkaar versterken”, duidt medeoprichter van de vzw Camille Degrave. Daarom zocht de vzw naar gemeenschappelijke punten tussen de twee: dat werd sport.

Agent K.M.: “We zijn dagelijks op het terrein, en de relatie tussen Brusselse jongeren en agenten staat soms onder spanning.” Hij verwijst daarbij naar enkele incidenten die de media haalden. “Dit project, dat van onderuit opgestart werd, is heel motiverend om vrijwillig aan die relatie te werken.”

Op de mat krijgt K.M. niet enkel een zacht pak ‘slaag’ van Amine, maar ook instructies. De twee gaan vriendschappelijk met elkaar om tijdens het sporten. Agenten en jongeren kijken elkaar hier letterlijk in de ogen. Iets verderop helpt een agent een jonge kerel met zijn kicks. “Iets hoger, dat is beter”, zegt hij. De jongen knikt en past zijn slagen aan. De meeste paren agenten en jongeren geven elkaar na een partijtje boksen een bemoedigende schouderklop. Later op de avond leren de jongeren trainingstechnieken van de agenten. In teamverband moeten ze gewichten dragen, elkaar opdrukken, maar vooral samenwerken en elkaar in het oog houden.

Op het eind van de avond zegt Youssef, die ondertussen lichtjes mankt: “Het was echt heel leerrijk, Maar ik ben wel geblesseerd.” Hij lacht, terwijl hij naar zijn voet wijst. Ook Lilia kijkt tevreden terug. “We hebben allemaal samengewerkt met de agenten, dat is echt goed gegaan. Ik leerde veel van hen, maar ik denk dat ze ook van mij leerden. Dat geeft voldoening.”

K.M., die ondertussen ook in het zweet baadt, vindt dat er nog meer in dit soort projecten geïnvesteerd moet worden. Maar de agent maakt zich geen illusies. “Ik ben ervan overtuigd dat elke positieve ervaring tussen jongeren en agenten een positief effect heeft”, zegt hij. “Al gaan met een project niet alle problemen in Brussel opgelost worden. Maar de aanzet is er: we willen beiden werken aan die relatie.”