‘Ik vind het BV-schap zo’n bekakt gegeven dat ik me er een beetje voor schaam’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Sarah Vandeursen is klaar met gewichtigheid: ‘Ik vind het BV-schap zo’n bekakt gegeven dat ik me er een beetje voor schaam’

Monden vielen open toen ze als Conny Komen, dat losgeslagen, in fluo gehulde projectiel bij Kenji Minogue, concertzalen liet ontploffen. De tv-wereld sloot Sarah Vandeursen (38) daarop in de armen. Maar na een verkenningstocht voor en achter de schermen is ze nu klaar met BV’s en gewichtigheid.

Up next: theater, haar eigen documentaire Sarah in Genderland, en radicale eerlijkheid. “Ik heb nooit een contract getekend waarin staat: Sarah, nu jij voor televisie werkt, moet jij je bekje houden en zeggen dat je aan het genieten bent.” Lees het interview.

Sarah Vandeursen. Beeld Carmen De Vos

2. Ex-kopstukken over het verval van cd&v: ‘Sammy Mahdi is een onorthodox figuur’

Een desastreuze peiling, gevolgd door het beladen vertrek van voorzitter Joachim Coens en Welzijnsminister Wouter Beke. Wat denken vroegere cd&v-prominenten zoals Yves Leterme en Stefaan De Clerck over de staat van hun partij?

“Mahdi is niet het typische cd&v- of CVP-gezicht. Dat kan jongeren aanspreken. En vermits het allemaal om perceptie draait, kan het ook snel keren. Maar dit is wel de laatste kans om de weg naar boven in te zetten.” Lees het artikel.

Beeld zer

3. Hoe Poetin haast elke dag opnieuw zijn eigen ruiten ingooit

Op de Dag van de Overwinning, 9 mei, was Ruslands overwinning in Oekraïne verder weg dan ooit. De NAVO kwam juist dichterbij. De westerse boodschap aan Poetin: “U heeft dit veroorzaakt. Kijk in de spiegel.” Lees het artikel.

De Russische president Vladimir Poetin kijkt op 9 mei, de Dag van de Overwinning, naar de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Beeld ANP / EPA

4. ‘Rusland heeft nog veel zware wapens in depots’: volgens oud-kolonel Roger Housen kan Poetin lange uitputtingsslag aan

Als Rusland zich tevreden stelt met de verovering van de Donbas, kan de oorlog deze zomer afgelopen zijn, voorspelt voormalig kolonel en defensiespecialist Roger Housen. Als de ambities van het Kremlin verder reiken, dan kan het geweld nog jaren aanslepen.

“Rusland beschikt nog over veel zware wapens, die het heeft opgeslagen in zijn depots. Dat gaat over pantservoertuigen, tanks, luchtafweer en artillerie.” Lees het interview.

Roger Housen. Beeld Damon De Backer

5. Advocaat Geert Lenssens slaat alarm over PFOS: ‘Wat Bart De Wever over die rechters zei, kan niet door de beugel’

Hij heeft een hekel aan trial by media, maar trekt aan de alarmbel in het PFOS-dossier, volgens hem ‘het Tsjernobyl van Vlaanderen’. Advocaat Geert Lenssens (62) over gezondheid, gok­reclame en gevoelens van huisdieren bij een echtscheiding.

“Het principe van ­respect voor rechters en hun beslissingen ­moeten we vasthouden. Anders zijn we verloren. Ik heb het dan ook erg lastig met politici die aanhoudend de magistratuur van activisme beschuldigen.” Lees het interview.

Advocaat Geert Lenssens. Beeld © Stefaan Temmerman

6. Amber Heard en de hot/crazy-schaal: waarom een ‘geile’ vrouw wel ‘gestoord’ móét zijn

Nu in de rechtbank wordt besproken of actrice Amber Heard al dan niet aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt, is de hot/crazy-schaal terug op sociale media. Waarom fetisjeren sommige mannen vrouwen met mentale problemen? En heeft die schaal enige wetenschappelijke basis?

“Er zijn mannen die zich aangetrokken voelen tot emotioneel onstabiele vrouwen omdat ze de nood voelen om een soort redder in nood te spelen.” Lees het artikel.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een obesitasepidemie. Ook kinderen torsen almaar vaker ernstig overgewicht mee en de lockdowns deden ook bij hen de kilo’s aantikken. Verslag vanuit de obesitaskliniek.

“Tot een paar jaar geleden behandelden wij hier schoolkinderen vanaf een jaar of vijf, dat was het klassieke beeld. Vandaag zien we kleuters en peuters, soms zelfs baby’s van nog geen jaar oud.” Lees de getuigenissen.

Annick Flies kampte zelf met overgewicht toen ze klein was. 'Ik was daardoor heel teruggetrokken. Toen ik zag dat mijn jongste kinderen begonnen bij te komen, panikeerde ik.' Beeld Aurélie Geurts

8. Waarom raken 80.000 Vlaamse jobs niet ingevuld? ‘Sollicitanten moeten bij ons alleen zin hebben om te werken’

Meer dan 80.000 vacatures, meer dan 180.000 Vlamingen die werk zoeken, maar er geen hebben. Waarom is er dan zo’n nijpend tekort aan personeel? We duiken met vier vragen onder de arm de arbeidsmarkt in.

“We leggen de lat nu heel laag, sollicitanten moeten alleen zin hebben om te werken en Nederlands spreken, maar zelfs dan blijft het moeilijk.” Lees het artikel.

Beeld Elise Vandeplancke

9. Hoe kunt u weten of u hoogbegaafd bent? ‘Een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel’

Twee à drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd, blijkt uit recente cijfers. Ze hebben een sterk ontwikkeld brein met een IQ van 130 of meer. Maar volgens specialisten ligt het werkelijke percentage nog veel hoger. Hoe kunt u weten of u hoogbegaafd bent? We vroegen raad aan expert Tessa Kieboom.

“Hoogbegaafde mensen hebben een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ze hechten veel belang aan wat eerlijk is en niet. Ze vinden het vaak vreselijk als mensen beloftes verbreken.” Lees het artikel.