‘Ik stelde voor nog wat te gaan drinken, maar in de auto begonnen we meteen te zoenen’: Eddy en Marijke over hun ‘droomrelatie’

EDDY

“In 1984 logeerde ik met mijn kinderen in een huisje op het strand bij vrienden in Griekenland, die zelf een eindje verderop verbleven. Op een ochtend werd ik wakker met een ­herinnering aan een droom die niet zoals de meeste dromen meteen vervaagt en in onsamenhangende fragmenten uiteenspat, maar die me bijbleef tot het ontbijt aan toe.

“We zaten met z’n allen op het terras, mijn twee kinderen, en het echtpaar met wie ik bevriend was. En ik zei: ‘Zo raar, ik droomde vannacht over een klasgenootje. Ik kende haar toen we een jaar of zeven waren. Maar in mijn droom waren we allebei volwassen en dansten we op een feest.’

“Mijn gastvrouw, een bekende journalist, keek op en zei: ‘Daar moet je iets mee doen. Daar zit een verhaal in. Dit droom je niet zomaar.’ Ik lachte, keek uit over de blauwe zee en herinnerde me hoe Marijke en ik op het bouwlandje speelden achter haar huis. Een keer hadden we van wat losliggende betondraad een rooster gemaakt en vervolgens een vuurtje gestookt en aardappelen gepoft. Dat vertelde ik aan tafel, en daarna nam de dag zijn gewone loop, we gingen zwemmen en ­lezen, maar de droom wist van geen wijken en toen ik een paar dagen later thuiskwam, besloot ik toch eens op onderzoek uit te gaan. Van andere oud-klasgenoten had ik op ­reünies gehoord dat ze naar de VS was geëmigreerd, hoe zou het haar daar zijn vergaan?

“Ik belde het bedrijf waarvan haar vader de eigenaar was en hoorde dat hij was overleden, maar dat zijn vrouw nog leefde en verhuisd was. Na wat speurwerk vond ik haar nummer en tot mijn verbazing hoorde ik even later de stem van Marijke zelf. Ze bleek net terug uit Amerika en logeerde bij haar moeder tot haar eigen huis klaar was.

“We spraken af te gaan eten, al had ik nog steeds geen idee met wie ik precies afsprak. Ik wist niet hoe ze eruitzag, of ze dik was of dun, getrouwd was, kinderen had. Maar wat gaf het, ik had immers geen romantische bedoelingen, ik was gewoon nieuwsgierig. Eén ontmoeting was genoeg, dan kon ik haar weer uit mijn hoofd zetten en verdergaan met mijn leven. Ik nam me voor: we gaan eten en als we na een uur nog steeds in ­diezelfde groef zitten van herinneringen ophalen, van ‘weet je nog toen en toen’, dan is het klaar.

“Maar het gekke was dat toen ik haar ­ophaalde bij haar moeder, alleen haar haar korter was dan ik me herinnerde. Voorts was ze precies dezelfde als toen ze zeven was: krachtig en stoer. Terwijl ik haar eens als 12-jarige op verzoek van een moeder naar huis bracht, had ze steeds een halve meter voor me gelopen.

“Daar moest ik aan denken toen ze in mijn auto stapte. We aten wat in de stad en al na een half uur hadden we elkaars handen vast, rustend naast de borden op het tafelblad. Ik had een bewogen tijd achter de rug, was net gescheiden. En kort ervoor had ik mijn zoon op de rand van de dood zien balanceren en hoewel het allemaal was goed gekomen, was ik niet zonder littekens.

“Met Marijke dook ik regelrecht decennia terug in de tijd, toen alles nog zorgeloos was. Wij deelden dezelfde oorsprong en ik wil niet al te hoogdravend klinken, maar als je iemand uit je jeugd tegenkomt met wie je onmiddellijk het niveau van anekdotes uitwisselen overslaat, is dat een dubbele winst. Zij kende mij, en ik kende haar, en dat ‘kennen’ zat blijkbaar zo diep dat we bij onze hernieuwde kennismaking eigenlijk alleen maar eerlijk konden zijn, en dat zonder reserve.

“De avond kon me niet lang genoeg duren. Ik stelde voor na het eten nog wat te gaan drinken aan de andere kant van de stad, maar daar zijn we nooit aangekomen. In de auto begonnen we te zoenen, de ramen besloegen ervan.

“Wanneer weet je of je de vrouw van je ­leven hebt gevonden en weet je dat ooit? Op dat moment niet, er was al heel snel verliefdheid en liefde, maar ik had ook twee kinderen die alles voor me betekenden. We maakten zelden ruzie, Marijke en ik, maar als we woorden hadden, had dat met die conflicterende loyaliteit tussen hen en haar te maken.

“Maar nu mijn kinderen en ook onze gezamenlijke zoon sinds lang de deur uit zijn, zijn we door en door met elkaar vergroeid. Wij sleutelen niet meer aan elkaar en gunnen elkaar onze eigenaardigheden. Ik voel me enorm verwend. Iedere dag maakt ze mijn ontbijt en ze heeft zelfs de slager in Spanje waar we vaak komen zover gekregen dat hij mijn lievelingsworstjes maakt. Buiten haar en de kinderen heb ik niets meer nodig. Ik heb mijn droom gevolgd.”

MARIJKE

“’Ach ja, Edje,’ verzuchtte ik op 17 september 1984 toen hij na meer dan dertig jaar ineens belde naar het huis van mijn moeder, waar ik tijdelijk woonde. ‘Edje van de lagere school.’

“Kort daarvoor had ik besloten na een verblijf van tien jaar mijn vrije bestaan als tandarts in de VS op te geven en terug te keren naar mijn roots. Toen ik destijds klaar was met mijn studie en zag hoe mijn ex-studie­genoten begonnen te kwijlen bij BMW’s en grote huizen, wist ik niet hoe snel ik moest emigreren, maar nu leek het tijd weer terug te gaan.

“Eddy vertelt er graag over: dat ik in dat vliegtuig zat in de nacht dat hij zijn voorspellende droom had. Zelf hecht ik minder ­betekenis aan dat idiote toeval, maar toen hij aan de telefoon voorstelde wat te gaan eten vond ik dat spannend en bijzonder, en dacht: waarom niet, benieuwd wat er van hem is geworden.

“Ik herinnerde me hem als een vriendelijk, sociaal begaafd jongetje met wie ik op het bouwland achter ons huis aardappelen pofte op een zelfgemaakte barbecue. Ook had hij me eens bij monde van zijn vriend verkering gevraagd, maar toen ik erachter kwam dat Edje al met de halve klas verkering had, paste ik.

“Van iemand die je na je kindertijd uit het oog verloren bent, is het boeiend te zien welke kenmerken en eigenschappen zijn gebleven en welke door de tijd zijn gesleten. Van Eddy zag ik meteen dat hij het was. Hij had een bril op, dat was nieuw, en het fluwelige truitje dat hij droeg was niet bepaald flatteus, maar toen hij lachte sprongen er plooitjes in zijn hele gezicht, zijn mondhoeken trokken omhoog en zijn ogen vernauwden zich tot spleetjes: precies het gezicht van dat vrolijke jongetje van vroeger.

“Hij had wat oude klasfoto’s meegenomen om iets te bespreken te hebben, maar al vrij snel ging het over wat we allemaal in onze latere jaren hadden meegemaakt. Hij had een hond, dat had ik onderweg in zijn auto al geroken, hij had ook kinderen, wat ik ook al niet als een pre zag. Maar toen hij zei dat hij verdriet in mijn ogen zag, raakte dat me. Even voelde ik me ongemakkelijk worden.

“Tot op dat moment had ik steeds enige reserve weten te bewaren, maar toen stond ik voor de keuze: geef ik me bloot of houd ik het beleefd en op afstand? Met zijn opmerking had hij iets gezegd wat niemand eerder had gezegd. Ik voelde me bekeken, maar ook gezien. De vraag was: wilde ik door Eddy worden gezien? Met mijn re-emigratie had ik net mijn hele leven omvergegooid, ik stond voor alles open. Er was niks waar ik niet over wilde praten. Dus ja, ik wilde op dat moment, die avond, best door hem worden gezien.

“Het scheelde natuurlijk dat wij bewust en onbewust heel veel van elkaar wisten, veel vragen over onze achtergrond hoefden niet meer beantwoord te worden. Ik vertrouwde Eddy, we hadden samen een vuurtje gestookt toen we jong waren. En toen we aan het einde van de avond nog ergens iets wilden gaan drinken, hadden we de auto nog niet geparkeerd of we begonnen te zoenen.

“Om een uur of vier in de ochtend bracht hij me naar huis, naar mijn moeder die me de volgende ochtend verzocht niet meer na middernacht thuis te komen, want dan kon ze niet slapen. Moet je nagaan: ik was 35. Ook weer zoiets raars, leer je een oud-klasgenoot opnieuw kennen, woon je net weer bij je moeder.

“Na een week of vijf zei ik: als je nu niet zegt dat je van me houdt, stop ik ermee. En al snel ben ik bij Eddy ingetrokken en zou hij een van de leukste en gezelligste mensen blijken om mee samen te wonen.

“Ik kan soms behoorlijk stekelig zijn, die onafhankelijkheidsdrift en dat onaangepaste jongensachtige van vroeger is nooit helemaal getemd, maar hij heeft nooit de neiging gehad mij te veranderen. Minder dan hij ben ik ervan overtuigd dat we voorbestemd zijn voor elkaar, maar dat we het erg leuk hebben samen, dat staat vast.

“Hij is de eerste man met wie ik het langdurig leuker heb dan in mijn eentje. Dat we elkaar de ruimte bieden te zijn wie we zijn, geeft genoeg rust voor een heel leven. En als ik als zuinige krent op de terugweg uit Spanje een hotelkamer boek waar hij het naar schimmel vindt ruiken en waar hij weigert te gaan slapen, zoals ik onlangs meemaakte, is mijn eerste reactie: stel je niet zo aan. Maar dat slik ik meteen weer in en ga dan gewoon een andere kamer vragen. Niet zeuren over piet­luttigheden, ook daarmee houd je een droom­relatie overeind.”