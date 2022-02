‘Ik snap dat de jeugd haar vrijheid terugwil, maar ik denk dat we nog niet van het virus af zijn’: België telt al 30.000 coronadoden

Ons land heeft de trieste mijlpaal van 30.000 coviddoden bereikt. Terwijl de coronabarometer aankondigt dat normalere tijden op komst zijn, overlijden iedere dag nog tientallen mensen. Voor hun nabestaanden zorgt het voor een pijnlijk contrast. ‘Ik snap dat de jeugd haar vrijheid terugwil, maar ik denk dat we nog niet van het virus af zijn.’

Jonathan Timmermans (28), kleinzoon van Lea Van Dale (97): ‘De cijfers dalen, maar achter elk cijfer zit een verhaal’

Amper 12 uur nadat het Overlegcomité vorige week aankondigde dat de coronabarometer naar code oranje zou overschakelen, overleed Lea Van Dale aan de gevolgen van Covid-19. Met haar 97 lentes was ze weliswaar risicopatiënt, maar voor haar familie biedt dat besef weinig troost. “Het komt binnen en het doet me vooral beseffen dat we er nog niet zijn”, schreef kleinzoon Jonathan Timmermans (28) een dag na haar overlijden op zijn Twitter-account. “De cijfers dalen dan wel, maar achter ieder cijfer zit een verhaal, een familie. We vergeten dat soms te snel.”

Het werd een bericht dat naast de vele steunbetuigingen ook enkele zure reacties teweegbracht. “Er sterven elke dag mensen. Ook aan iets anders dan corona”, schreef een ‘kritisch conservatief’ en anoniem Twitteraar. De reactie is een vrij heldere illustratie bij het maatschappelijk fenomeen dat Timmermans in de eerste plaats wilde aankaarten. Na twee jaar pandemie is het vaatje met empathie voor coviddoden bij heel wat mensen leeggepompt. Sinds begin dit jaar eiste het virus nog 1.483 levens. Bijna 70 procent van hen was ouder dan 75, in de jongere groepen hadden velen een risicoprofiel. In de samenleving wordt steeds vaker de vraag gesteld hoe lang jonge en gezonde mensen hun verblijf in het rijk der vrijheid moeten uitstellen om kwetsbare personen te beschermen. De vergelijking met ‘dor hout’ dat opgeruimd moet worden, werd eerder in de pandemie al verschillende keren gemaakt.

Jonathan Timmermans: ‘In de laatste dagen zag grootmoeder enorm af. Het werd moeilijker om tot haar door te dringen.’ Beeld Wouter Van Vooren

Timmermans probeert dat beeld te counteren. Zijn grootmoeder had een gezegende leeftijd bereikt, maar op mentaal vlak was ze nog steeds bijzonder scherp. “Ze besefte dat ze op dat punt een voordeel had tegenover veel andere mensen die ook in een woon-zorgcentrum verbleven”, vertelt haar kleinzoon. Dankzij haar heldere geest kon ze ook in de laatste jaren van haar leven nog genieten van de activiteiten die haar als jonge vrouw veel vreugde hadden bezorgd. “Ze was bijzonder sociaal en altijd bekommerd om het welzijn van haar kinderen en kleinkinderen. Zo genoot ze nog altijd van goede gesprekken.” Net daarom vond ze het ook niet vanzelfsprekend om de afgelopen twee jaar minder sociaal contact te hebben.

Toen Lea Van Dale twee weken geleden het virus opliep, ging haar toestand vrij snel achteruit. Haar artsen besloten daarom om haar palliatieve zorg toe te dienen. En hoewel omikron weleens als een ‘milde’ variant omschreven wordt, was het einde van de vrouw niet pijnloos. “In de laatste dagen zag ze enorm af. Ik ging nog enkele keren op bezoek, maar het werd steeds moeilijker om tot haar door te dringen. Haar ogen waren dof en uiteindelijk kreeg ze zware morfine toegediend.” Afscheid nemen met een gesprek was door de focus op pijnverzachting zo onmogelijk.

Terwijl cafégangers deze week voor het eerst sinds maanden weer een nachtje konden doorhangen op café, planden kleinzoon Jonathan en zijn familie de begrafenis van Lea. Het zorgde voor een opvallend en pijnlijk contrast. “Iedereen snakt naar een normaler bestaan, maar je kan de levens van anderen niet zomaar aan de kant schuiven. Die mensen hadden niet moeten sterven. En de pandemie is nog niet gedaan.”

Ria Dessers (64), partner van Alberto Abbinante (54): ‘Hij stierf met de gedachte dat hij na een week weer wakker zou worden’

“Op de eerste dag van onze quarantaine dachten we nog dat we tien dagen lang zorgeloos films konden kijken. Het is heel anders uitgedraaid.” Wanneer Ria Dessers (64) over haar geliefde Alberto Abbinante (54) praat, kiest ze haar woorden zorgvuldig. Niet alleen omdat haar verdriet nog vers is, maar ook omdat ze recht wil doen aan de man met wie ze 27 jaar van haar leven deelde.

Ria Dessers. Beeld Tim Dirven

“Hij was iemand die nooit echt aan zichzelf dacht. Dat merkte ik al toen onze verliefdheid nog pril was, maar later ook in de manier waarop hij met mijn dochter en haar kinderen omging. In november begon hij bijvoorbeeld al uitgebreid te denken welke sinterklaascadeaus hij aan hen kon geven. En bij zowat al hun paardrijlessen en voetbaltoernooien stond hij aan de zijlijn om te supporteren.”

Dessers genoot van hun behoorlijk onbekommerde leven, maar eind vorig jaar zorgde een onverwacht telefoontje van Abbinante ervoor dat alles veranderde. Er was een corona-uitbraak op de werf waar hij als kraanmachinist werkte en ook hij had een positieve zelftest afgelegd. “Hij is meteen naar huis gereden, maar op dat moment leek het nog alsof de situatie niet zo ernstig was. Toen de volgende dag bleek dat ik ook besmet was, maakte hij zich zelfs vooral zorgen om mij.”

De reactie was misschien typerend voor Alberto Abbinante’s persoonlijkheid, maar al snel werd duidelijk dat zijn toestand veel zorgwekkender was. Drie dagen na zijn eerste positieve zelftest kreeg de Limburgse vijftiger hoge koorts en had hij moeite om adem te halen. Hij besloot om naar het ziekenhuis te gaan, waar artsen vaststelden dat zijn zuurstofsaturatie erg laag lag. “Hij is toen naar de afdeling intensieve zorg overgebracht, maar ik mocht niet op bezoek komen omdat ik nog steeds in quarantaine zat.”

Na drie lange dagen in het ziekenhuis werd duidelijk dat het virus een grote impact had op de longcapaciteit van Abbinante. Hij inhaleerde te diep, wat volgens zijn artsen zorgwekkend was. Dessers werd daarom in allerijl opgetrommeld om op bezoek te komen voor haar partner in coma gebracht zou worden. “Alberto was nog steeds besmettelijk, dus ik moest een beschermend pak aantrekken en we mochten elkaar niet aanraken. Dat was heel hard, maar anderzijds geloofde ik ook dat het wel goed zou komen. De hele familie had hem nog berichten gestuurd om hem succes te wensen. Het laatste wat ik tegen hem zei, was dat ik er voor hem zou zijn wanneer hij wakker werd. ‘Tot volgende week’, antwoordde hij daarop.”

Toen Ria Dessers het ziekenhuis even later verliet, trilde haar telefoon. In zijn laatste wakkere minuten had Alberto een foto gestuurd waarop ze samen te zien waren. ‘Vrolijk kerstfeest’, las het bijschrift. Een boodschap die hij wilde meegeven in het geval dat zijn coma toch net iets langer zou duren dan gepland. Het werd het laatste bericht dat ze van hem zou ontvangen.

In de weken die volgden bleek namelijk dat Abbinante’s herstel allesbehalve vanzelfsprekend was. Enkele infecties deden zijn gezondheid achteruitgaan en op 2 januari kreeg Dessers het bericht dat ze meteen naar het ziekenhuis moest komen. In de nabijheid van zijn geliefde, zijn schoonzus en zijn kleinkinderen stierf Alberto enkele uren later. “Ik troost me met de gedachte dat hij nooit heeft afgezien. We hebben nooit echt afscheid van elkaar kunnen nemen, maar anderzijds wisten we ook wel wat we aan elkaar hadden. Na 27 jaar vulden we elkaar perfect aan.”

Een maand na het overlijden van haar echtgenoot kijkt Ria Dessers met argusogen naar de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. “Er wordt telkens versoepeld om dan enkele weken later tot de conclusie te komen dat de situatie uit de hand loopt. Maar telkens wanneer dat gebeurt, zijn er weer nieuwe doden en meer mensen die treuren. Ik snap dat de jeugd haar vrijheid terugwil, maar ik denk dat we nog niet van het virus af zijn. Ik zal de maatregelen alleszins nog niet snel lossen.”

David Heyman (51), zoon van Eddy (77): ‘We moeten de coronamaatregelen nu kunnen loslaten’

Bij de meeste mensen doet de naam van Eddy Heyman (77) misschien geen belletje rinkelen, maar in het Oost-Vlaamse Ninove was de man wereldberoemd. Als oprichter van de lokale judoclub bracht hij bijna 50 jaar lang jong en oud in contact met de Japanse zelfverdedigingskunst. “Soms leek het alsof de achternaam van mijn vader ‘Van de Judo’ was, want zo werd hij hier door iedereen aangesproken. Hij had een echt hart voor de gemeenschap”, vertelt zijn zoon David (51).

In Ninove organiseerde hij zo sportkampen voor de lokale jeugd en legde hij een Finse piste aan, buiten de stad engageerde hij zich als vakbondsafgevaardigde. Aan het leven van Eddy Heyman kwam begin deze maand een einde nadat hij een coronabesmetting opgelopen had, maar volgens zijn zoon kampte Eddy al jaren met ernstige gezondheidsproblemen. Het virus was in dat kader de druppel die de emmer deed overlopen.

David Heyman uit Ninove verloor zijn vader, Eddy 'Van de Judo', na een covidbesmetting. Beeld Wouter Van Vooren

“Drie jaar geleden kreeg mijn vader een beroerte in de judozaal. Zijn leven veranderde nadien ingrijpend. Want toen hij wakker werd, bleek dat zijn hersenen zware schade hadden opgelopen. Eerst kon hij nog praten, maar na een tijdje is ook dat vermogen verdwenen.” Eddy revalideerde zes maanden lang in een gespecialiseerd ziekenhuis, maar die behandeling bracht weinig zoden aan de dijk. De Oost-Vlaming had nadien nog steeds vier keer per dag hulp nodig van een thuisverpleger en ook zijn vrouw probeerde hem zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat was niet altijd eenvoudig: Eddy had steeds minder heldere momenten en na een tijdje was het niet meer duidelijk welke mensen hij nog herkende. Daarom was het ook moeilijk om in te schatten hoe hij zijn coronabesmetting precies beleefde.

“In januari werd mijn vader opgenomen in het ziekenhuis omdat hij een obstructie in zijn darmen had. We kregen toen na enkele dagen telefoon omdat er een corona-uitbraak op zijn afdeling was waarbij ook hij positief getest had. In minder dan twee weken tijd ging zijn gezondheid telkens weer wat verder achteruit, tot hij in de nacht van 5 op 6 februari is overleden.”

Voor David Heyman is het overlijden van zijn vader uiteraard pijnlijk, maar hij kan het naar eigen zeggen ook wel een plaats geven. “We wisten natuurlijk al langer dat het niet goed met hem ging. Bovendien denk ik niet dat mijn vader de laatste jaren van zijn leven gewild had, al kan je als familielid natuurlijk niet beslissen om de stekker eruit te trekken.”

Heyman haalt vrede uit de gedachte dat zijn vader een lang en rijkgevuld leven had. De gedachte dat heel wat coronamaatregelen straks versoepeld worden, zorgt bij hem dan ook niet voor frustraties. “Ik heb een tienerzoon die de afgelopen twee jaar veel belangrijke mijlpalen gemist heeft. Voor mensen als hij vind ik het belangrijk dat het leven straks weer zijn gewone gangetje gaat. De virusvariant die momenteel dominant is, heeft daarnaast ook minder impact op de gezondheidszorg. Dan moet je maatregelen kunnen loslaten.”

Ondertussen zet David Heyman het werk van zijn vader verder: hij staat nu aan het hoofd van de sportclub die zijn vader bijna een halve eeuw geleden oprichtte. Met een achternaam als ‘Van de Judo’ kan je natuurlijk niet anders.