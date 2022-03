‘Ik schaam mij voor mijn land’: Russische ballerina Olga Smirnova vlucht naar Nederland

Smirnova gaat per direct aan de slag Het Nationale Ballet in Amsterdam, aldus haar woordvoerder. “Ze sprak zich onlangs uit tegen de Russische invasie in ­Oekraïne, en dat maakt werken voor haar in Rusland onhoudbaar”, zegt hij. Maandag is de ballerina in Nederland aangekomen, woensdag is ze aan het gezelschap voorgesteld.

“Ik had nooit gedacht dat ik me voor Rusland zou schamen, ik ben altijd trots geweest op het getalenteerde Russische volk, op onze culturele en sportieve prestaties”, schreef Smirnova eerder deze maand op de chatapp Telegram. “Maar nu heb ik het gevoel dat er een lijn is getrokken met een voor en na. Het doet pijn dat mensen sterven, dat mensen het dak boven hun hoofd verliezen of gedwongen worden hun huis te verlaten.”

Begin deze maand kwam de vrije meningsuiting in Rusland nog meer in het gedrang. De Doema, het Russische lagerhuis, stemde in met een nieuwe wet waardoor burgers en journalisten tot 15 jaar cel riskeren als zij ‘nepnieuws’ verspreiden over de Russische krijgsmacht en militaire campagne.

‘Exceptionele danseres’

Directeur Ted Brandsen van Het Nationale Ballet noemt Smirnova “een exceptionele danseres”. “De achtergrond van de komst van Olga Smirnova is natuurlijk triest. Als gezelschap zijn we aan de andere kant bijzonder verheugd dat zo’n inspirerende danser zich bij ons aansluit.”

Haar eerste rol danst Olga Smirnova in Raymonda die 3 april in première gaat in het gebouw van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

Ook een tweede solist van het Mariinksy Ballet in Sint-Petersburg, de van oorsprong Braziliaanse danser Victor Caixeta, treedt toe tot Het Nationale Ballet. “Door omstandigheden heb ik de moeilijke beslissing genomen om Rusland te verlaten, de plek die ik bijna vijf jaar mijn thuis heb genoemd, en het theater dat me een geweldige start in mijn professionele carrière heeft gegeven”, zegt hij.