‘Ik prijs me gelukkig dat ik heb gefaald in mijn opzet een einde aan mijn leven te maken toen ik het diepst zat’

In mei bracht gewezen wereldster Moby (56) behalve een lauw ontvangen plaat, Reprise, ook een autobiografische documentaire uit. Het geinig getitelde Moby Doc, nu te zien op Streamz, buigt zich onder meer over zijn traumatische kindertijd, zijn hobbelige parcours in de liefde en zijn worsteling met Koning Alcohol, maar valt vooral op door de vorm: nooit eerder zagen wij een muziekdocu – deels verteld door David Lynch – waarvan het verhaal aanschouwelijk is gemaakt met animatie, geacteerde therapeutische sessies en re-enactments met poppen.

Moby: “Ik ben jarenlang jurylid geweest van verscheidene filmfestivals, en het is me altijd opgevallen hoe gelijklopend de meeste muziekdocu’s zijn. Ze zijn chronologisch opgebouwd, bevatten wat archiefmateriaal en nieuwe livebeelden, en doen voorts een beroep op interviews met mensen die je vertellen waarom deze of gene muzikant of groep de moeite waard is. Daarom dachten regisseur Rob Bralver en ik: laten we ons ontdoen van alle typische vertelmechanismen, en eens kijken wat er overschiet.”

Het resultaat is behoorlijk deprimerend.

“Omdat het de waarheid niet verbloemt. Net als veel mensen die het niet meer kunnen navertellen – Robin Williams, Amy Winehouse, de lijst is eindeloos – heb ook ik lang geloofd dat roem en zelfbevestiging het magische vermogen hebben om al je persoonlijke issues uit te wissen, en je ongevoelig te maken voor de condition humaine. Ik ben er door scha en schande achter gekomen dat dat fout is, en ik prijs me gelukkig dat ik heb gefaald in mijn opzet om een einde aan mijn leven te maken toen ik het diepst zat.

“Toen ik Play uitbracht, was het 1999: 9/11 was nog niet gebeurd, de klimaatverandering was slechts een stipje op de radar, en zelf was ik een stuk jonger dan nu. Het leven leek me toe te lachen, en Play werd een gigantisch succes. Ik kijk met liefdevolle nostalgie terug op die periode, al was er ook een donker randje aan: het was het begin van een tien jaar durende verslaving, aan drugs maar vooral aan alcohol. Goed dat die periode voorbij is.”

Play wordt er geen minder goeie plaat door.

“Dank je wel. Weet je, ik ben weleens jaloers op jonge muzikanten: zij moeten maar een app aanklikken om fantastisch klinkende elektronische muziek te kunnen maken. Toen moest ik alles zelf uitzoeken, wat erg veel geduld en doorzettingsvermogen vergde. Het gevolg was wel dat ik anders klonk dan alle andere elektronische muzikanten, die op hun beurt anders klonken. Nu klinken ze allemaal hetzelfde, omdat ze dezelfde software gebruiken. Jammer. Gezeur van een oude man, maar toch.”

Valt het je zwaar om ouder te worden?

“Soms. Ik word minder aantrekkelijk en fit, terwijl ik mensen rondom me ziek zie worden en zie doodgaan. Misschien gek om te zeggen, maar er zit wel troost in de gedachte dat het iedereen overkomt, omdat dat de natuur is. In ieder geval voel ik me beter dan ooit. Ik leid nu een saai maar fijn leven, niks seks, drugs en rock-’n-roll. Maar wie weet valt er over vijf minuten wel een vleugelpiano op mijn kop en is het einde verhaal.”

’t Zou een mooie dood zijn voor een muzikant.

“(lachje) Waar kan ik tekenen?”

Moby Doc is nu te zien op Streamz.

Denkt u aan zelfmoord en hebt u behoefte aan een gesprek, dan kunt u terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.

© Humo