‘Ik neem zijn verdediging niet op mij, maar is de slinger niet aan het doorslaan?’: lezers reageren massaal op uitspraken Eddy Demarez

Verloren jaren

Louter ‘stoerdoenerij’ is het van die mannen. Maar voor mezelf (als zijnde een vrouw getrouwd met een vrouw) en al wie nog worstelt om uit de kast te komen, is dit een zeer jammerlijk voorval. Ik was zelf 49 toen ik voor mijn lesbische geaardheid durfde uit te komen. Zoveel verloren jaren! De huidige mentaliteit, vooral bij mannen, is duidelijk nog niet zoveel veranderd en schetst hoe moeilijk het nog altijd is om te zijn wat je bent.

Josiane Aers (72), Bredene

Leugenaar

Verbaasd ben ik niet alleszins. Als man weet ik dat zulke dingen zeker nog dagelijks voorkomen en dat ze zonder enige moeite onder de mat worden geschoven onder het mom van “het is maar om te lachen”. Elke man die beweert dat geen enkele van zijn vrienden ooit iets gelijkaardigs zei, is een grote leugenaar. Momenteel mankeert het lef nog om de persoon in kwestie terecht te wijzen over hun uitspraak. Want zulke uitspraken weglachen is even schadelijk als het zelf uiten.

Wolf De Wulf (22), Wemmel

Misschien moeten er nog volgen

Dit voorval toont aan waarom elke redactie (niet alleen die van sporza) meer diversiteit nodig heeft. Mocht er op die redactie een vrouw gewerkt hebben die op vrouwen valt, misschien ineens een groter dan 1 meter 80, dan had dit niet plaatsgevonden. Want dan zou Demarez wéten hoe ongepast zijn uitspraken zijn, hoeveel pijn ze doen bij de Belgian Cats.

Laat dit voor de directie van de VRT een (zoveelste) alarmbel zijn: het moet anders, alleen zo kan je beschamende situaties als deze vermijden. Een mail rondsturen met “jongens, mag niet hoor” gaat het echt niet oplossen. Het zijn allemaal slimmeriken, laat hen leren waarom het niet kan. Da’s een pak duurzamer en minder frustrerend voor iedereen.

Eddy heeft pech - hij heeft ‘t gedaan wanneer iedereen het kon horen, terwijl waarschijnlijk de helft van de sportredactie tijdens de Spelen meerdere malen ongepast reageerde. Een ontslag van Demarez zou dan misschien ‘niet eerlijk’ zijn en misschien zou hij een ‘tweede kans’ verdienen na een persoonlijk gesprek met de Cats; maar het zou wél een statement zijn van de VRT.

Misschien moeten er nog volgen, niet omdat hun micro toevallig nog open stond, maar omdat ze diversiteit in de weg staan. Het belangrijkste is misschien wel dat er dan plaats komt op die redactie.

Julie Verdickt (30), Wilrijk

Tijd dat we als vrouwen rechtstaan

Ik ben diepbedroefd. Jammer genoeg weet een vrouw dat mannen van boven de 50 dit soort uitspraken nog maar al te vaak doen op café of in het openbaar. Vroeger werd je verondersteld te horen en zwijgen. De huidige samenleving laat je toe dit gedrag aan de kaak te stellen. Het is tijd dat we als vrouwen rechtstaan en zeggen: ‘Het is genoeg’. Je kan alleen hopen dat ouders vandaag hun kinderen wel opvoeden met juiste normen en waarden.

Nathalie S. (31), Aarschot

Blijven protesteren

Dit heeft me enorm hard geraakt, omdat ik net als vele andere vrouwen geloofde dat we over een bepaalde drempel zijn, maar dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Ik kan me gewoonweg niet voorstellen hoe het moet voelen om als topsporter (!) dit over je heen te krijgen na een prachtig olympisch debuut. Daarom zijn die vrouwen daar, om te sporten. Niet om bekeken te worden, om beschikbaar geacht te worden, om schoon gevonden te worden. Gewoon om te sporten, net zoals de mannen op wie Demarez hoogstwaarschijnlijk géén veroordelende ‘toogpraat’ heeft geuit.

Zijn uitspraken leggen een mentaliteit bloot die weergeeft hoe de ‘fuckabilty’ van vrouwen toch altijd nog even vermeld moet worden, hoe goed ze ook presteren. Misschien verandert er niets aan die mentaliteit, maar we moeten - mannen én vrouwen - blijven protesteren bij zulke voorvallen. Het is verleden tijd om dit over onze hoofden te laten gaan. Niet omwille van ‘woke’ cultuur, ‘linkse cultuur’, of omdat we zogezegd overgevoelig zijn. Maar omdat we mensen zijn die basisrespect verdienen. Ook de vrouwen van de Belgian Cats.

Hanne Akkermans (22), Antwerpen

Diep ingebakken

Ik walg van dergelijke uitspraken, het haantjesgedrag en onrespectvol gedrag van deze alfamannen. Het zit duidelijk heel diep ingebakken in de sportredactie als deze uitspraken achteloos gedaan worden tijdens een liveshow. De excuses komen veel te snel en lijken hierdoor onoprecht. Ook dat dit door sommigen weggewuifd en vergoelijkt wordt als cafépraat bewijst nog maar eens dat het idee heerst dat het ‘af en toe toch zeker moet kunnen’. De schorsing is absoluut terecht. Een job achter de schermen voor de rest van zijn ‘carrière’ lijkt me passend.

Hilde Van de Weyer (50), Tessenderlo

Programma over genderongelijkheid

De uitspraken kunnen niet door de beugel, daar is iedereen het over eens. Dat het proces van Demarez wordt gevoerd door klavierhelden op het open riool van sociale media is echter ook laakbaar. Men moet beducht zijn om zich te laten leiden door een ‘trial by media’, en goed nadenken over welke gevolgen hieraan gegeven worden. Laat Eddy Demarez bijvoorbeeld gedurende een aantal weken een programma presenteren dat focust op genderongelijkheid, discriminatie en body-shaming. Zo wordt ook de maatschappij gesensibiliseerd over deze zeer actuele problematiek, en kan er uiteindelijk nog iets goeds uit deze polemiek voortvloeien.

Bart Servaes (38), Buggenhout

Altijd reageren op uitspraken die niet door de beugel kunnen

Een figuur als Eddy Demarez, zijnde een sportjournalist met een publieke functie als omroeper, heeft een voorbeeldfunctie. Het feit dat de uitspraken door een fout online zijn geraakt, doet niets af aan de ernst ervan. Op de werkvloer komt een subtielere vorm van seksisme helaas vaker voor, doordat vrouwen vaker becommentarieerd worden op hun uiterlijk. Als medewerker en leidinggevende reageer ik altijd op uitspraken die niet door de beugel kunnen. Door geen tegenspraak te bieden, denken degenen die de uitspraken doen immers dat dit oké is. Als we hier meer tegen ingaan en dit bestempelen als niet gewenst gedrag, kan dit op zijn minst al op een aantal plaatsen verminderen. Als je in de school, in de sportclub, jeugdbeweging, kerk of moskee al deze neigingen kan ontkrachten, zijn we al een hele stap verder.

Joris De Baerdemaeker (53), Mortsel

Hier zou geen discussie over mogen zijn

Dit soort uitspraken kunnen niet. Punt. Daar zou zelfs geen discussie over mogen zijn. Het wordt hoog tijd dat mensen verantwoordelijk gesteld worden voor hun gedrag. Niet alleen in een publieke setting, maar ook privé.

Fae Van Den Driessche (27), Oudenaarde

Ontslag zal leiden tot verdere polarisatie

De uitspraken zijn onaanvaardbaar. Maar ontslag vind ik niet het gepaste signaal. Ik heb in de Bijzondere Jeugdzorg gewerkt: herstel is daarbij een belangrijk element en een gepaste methodiek is de ‘dader’ te confronteren met het slachtoffer, dat vertelt hoe hij of zij het gedrag van de dader beleefd heeft. Dat hakt er stevig in en tenzij de dader een psychopaat is en elk empatisch vermogen ontbeert, heeft dit meer effect dan een straf die vaak alleen maar rancuneus maakt. Voorwaarde is natuurlijk dat het slachtoffer bereid is om zo een confrontatie aan te gaan. Een ontslag zal volgens mij alleen maar leiden tot verdere polarisatie. Voor sommigen zal Demarez een martelaar zijn. Demarez zelf krijgt geen kansen om zijn zware fout te herstellen. En of de slachtoffers er echt beter van worden, betwijfel ik ook.

Rob Van Vlierden (66), Pelt

Lijkt op een interne afrekening

Waarom moet een groep mensen die zichzelf respecteert maar opgeschrikt wordt door een - laten we nuchter blijven - niet overdreven uitspraak, zo een polemiek starten rond respect voor de medemens? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. De manier waarop deze VRT-medewerker ook en vooral door zijn collega’s door het slijk wordt gehaald vind ik zelfs angstaanjagend en lijkt me meer een interne afrekening. De woorden die gebruikt werden zijn absoluut niet haatdragend maar in een lacherige, hetero-omgeving (het woord is eruit... mag het?) uitgesproken. Het is absoluut ieders privilege om te voelen wat men voelt en te houden van wie men houdt, maar je moet wel de keuze voor ieder kind, adolescent of volwassene objectief laten en dit niet sturen door een vertekend media-beleid. Een kind moet van thuis uit, of als dit niet lukt, vanuit het onderwijs, duidelijk gemaakt worden dat gevoelens persoonlijk zijn en voor ieder een recht en een keuze die door niets of niemand mag beïnvloed worden.

Tom Dingemans (44), Antwerpen

Is de slinger niet aan het doorslaan?

De uitspraken van Demarez lijken sterk op het soort van humor waarmee Mark Uytterhoeven, Guy Mortier en co in de jaren 90 groot geworden zijn. We willen nu plots allemaal katholieker zijn dan de paus, en aangeschoten wild is een gemakkelijk doel. In dit geval een journalist. Ik neem zijn verdediging niet op mij. Eerst excuses, dan op non-actief, nu nog ontslaan? Is de slinger niet aan het doorslaan? Een gezond evenwicht zou fijn zijn.

Erik (50), Vlaams-Brabant

Blijkbaar is niet iedereen in de 21ste eeuw gearriveerd

Ik ben heel teleurgesteld dat dit vandaag de dag nog leeft. Blijkbaar is nog niet iedereen in de 21ste eeuw gearriveerd. Als ik zoiets mocht horen, zou ik die persoon er persoonlijk op aanspreken, in dialoog gaan. Niet meteen met het vingertje wijzen. Mensen moeten hun kijk veranderen en door mensen met de vinger te wijzen of te ‘cancellen’ denk ik dat ze nog maar meer in hun boosheid volharden.

Rani Thys (26), Sint-Niklaas

Laten we dringend bij onszelf beginnen

Dit is spijtig genoeg herkenbaar maar absoluut niet toelaatbaar. Is het zo moeilijk iedereen te aanvaarden als mens? Maar ik reageer ook niet altijd gepast op zulke uitspraken. Ik ben er niet fier op en zal trachten alerter te zijn. Er is nog werk te doen. Laten we ieder dringend bij onszelf beginnen.

Luc Veroeveren (72), Tienen



Ideeën die thuishoren in de vuilnisbak

Beter dan een ontslag is om met hem in dialoog te treden en hem eventueel naar een andere redactie te verwijzen en hem daar achter de schermen te laten werken. Je bent niet in staat om correct verslag te geven over een vrouwensport als je vrouwen objectiveert, seksualiseert en belachelijk maakt op basis van hun gestalte, hun voorkomen en hun geaardheid. Dat is niet hetzelfde als ‘je mag niks meer zeggen tegenwoordig’. Wat niet meer kan, zijn seksistische, homofobe en racistische uitspraken. Het zijn ideeënstelsels die thuis horen in de vuilnisbak en we hebben er als samenleving veel te lang geen duidelijke positie over ingenomen.

Yvan Mertens (56), Erembodegem



Voorbeeld stellen

Dit is een veel voorkomend probleem voor vrouwen in de sportwereld. We moeten opboksen tegen een mannenwereld. Het is prachtig om te zien hoe de Belgian Cats zich een weg hebben gebaand in deze wereld, hun stempel hebben gedrukt, op het veld maar ook daarnaast, om te laten zien dat vrouwen in teamverband prachtige sportprestaties kunnen leveren. Het voorval met Eddy Demarez is daarbij ontoelaatbaar, maar helaas ook de realiteit. Ik vind dat er een voorbeeld gesteld moet worden en Eddy niet langer voor de VRT mag werken. Het zou een stap zijn naar gelijkheid in de sportwereld en indien hier niet de nodige consequenties aanhangen, zorgt het ervoor dat dit soort uitspraken zullen blijven gebeuren. Een duidelijk signaal vanuit de (sport)media lijkt me zeer belangrijk en absoluut noodzakelijk.

Neel Quatacker (25), Vosselaar