‘Ik moet minder multitasken en mijn energieniveau blijft op peil’: waarom professor Stijn Baert drie vergadervrije weken invoert

Ziet u uw collega’s niet graag?

(lacht) “Toch wel. Ik vind alleen dat samenwerken en teambuilding twee verschillende dingen zijn. Samenwerken, dat moet efficiënt en duidelijk verlopen, zodat iedereen voldoende tijd overhoudt voor het echte werk. Teambuilding, dat doe je door samen te gaan eten of een uitstap te maken.”

“Maar de mix van de twee, waarbij iedereen urenlang naar elkaar zit te staren in een vergadering, helpt niet bepaald om een band te smeden. Bij veel mensen creëert het net frustratie. Ze denken: ik heb nog zoveel te doen, terwijl ik naar een update zit te luisteren die ik maar voor 5 procent nodig heb.”

Wat vindt u zo vervelend aan vergaderen?

“Ik stel gewoon vast dat ik er niet gelukkig van word. Soms voel ik de energie tijdens een vergadering zo wegstromen uit mijn lichaam. Zeker als ik ze zelf moet voorzitten. Dat heeft misschien te maken met een introverte kant, want sommige mensen willen net heel graag ‘brainstormen’, ‘samenzitten’ of ‘kennismaken’. Ik niet.”

“Omdat ik op voorhand weet dat zo’n gesprek tijd en energie zal kosten, zonder dat het iets oplevert. Omdat het meer kortetermijndoelstellingen in mijn agenda propt, waardoor ik minder tijd heb voor de dingen die ik echt wil doen: nadenken, onderzoeken, schrijven. En ook wel uit vrees voor frustratie. Want als je naar een vergadering gaat waar alles al honderd keer is gezegd, zijn er altijd wel sommigen die staan te juichen om nog eens hetzelfde te herhalen. Prima, maar ik hoef daar niet het slachtoffer van te zijn.”

Soms is overleg toch nuttig?

“Natuurlijk. Ik beweer niet dat je alle vergaderingen moet vermijden. Maar meer is niet altijd beter. Ik probeer de vergaderingen die nodig zijn achter elkaar te zetten, zodat ze niet mijn hele agenda versnipperen. Zo kan je op niet-vergaderdagen volledig met je werk bezig zijn.”

“Je kan een vergadering ook efficiënter maken. Eigenlijk moet je bij de start vastleggen op welke vraag er nu precies een antwoord moet komen. Dat antwoord schrijf je best neer, en je komt er in 95 procent van de gevallen ook niet meer op terug. Want wat je vaak ziet, is dat een vergadering alle mogelijkheden nog eens opnieuw opengooit en eigenlijk stappen terugzet in plaats van vooruit. Je moet dingen kunnen afsluiten.”

Hoe ervaart u uw eerste vergaderloze week?

“Bevredigend, zoals ik dacht. ‘s Ochtends maak ik nu een lijstje van wat ik ga doen. Ik vul mijn beker met water, doe wat ademhalingsoefeningen en begin eraan. En weet je wat het mooie is? Op het einde van de dag is dat lijstje min of meer afgewerkt. Ik moet minder multitasken en mijn energieniveau blijft op peil.”

Als gevestigde waarde aan de universiteit hoeft u natuurlijk niet te vrezen voor uw job. Is vergaderingen afweren ook een optie voor een anonieme bediende?

“Ik begrijp zeker dat niet iedereen de luxe heeft om zijn eigen agenda te organiseren. Tegelijk bewijzen wetenschappelijke studies wel dat de productiviteit van een werknemer kan toenemen als hij of zij een paar vergadervrije dagen per week inlast. Dat is dus ook interessant voor werkgevers.”

“Mijn advies: zeg het niet alleen tegen je partner of vrienden dat je minder wil vergaderen, maar ook aan je baas. En probeer echt een aantal dagen in je agenda te blokkeren. Het moeilijkste is nee zeggen wanneer die uitnodiging komt.”