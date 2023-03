‘Ik miste een rolmodel, en voelde mij eenzaam’: studenten over mentaal welzijn

Ook na corona blijven studenten worstelen met mentale problemen. Dat blijkt onder meer uit de resultaten van de eerste Welzijnsmonitor. ‘Ik begon me af te vragen of ik er niet beter een einde aan zou maken.’

Aysema Poyraz (23): ‘Binnenkort neem ik opnieuw contact op met mijn psycholoog’

“Ik heb altijd geworsteld met de twee culturen waarin ik ben opgegroeid. Mijn ouders zijn Turks, en hadden bepaalde verwachtingen over hoe ik me moest gedragen en met wie ik mocht omgaan. Dat heeft een grote impact gehad op mijn verdere ontwikkeling. In het secundair onderwijs ben ik dankzij leerkrachten bij het CLB terechtgekomen. Maar zij wilden mijn ouders erbij betrekken. Dat was voor mij een no-go.”

Het afgelopen jaar zegt 13 tot 17 procent al eens aan zelfdoding gedacht te hebben, blijkt uit de eerste Welzijnsmonitor (zie kader). 2 procent ondernam daadwerkelijk een poging. Ongeveer een op drie had ooit al eens suïcideplannen, en een op de elf ondernam ooit al een poging.

Ook Poyraz’ mentale problemen bereikten in het vierde middelbaar een hoogtepunt. “Op school had ik nog vrienden om mijn gedachten te verzetten. Maar thuis, in mijn eigen kamer, begon ik me af te vragen of ik er niet beter een einde aan zou maken. Mijn klasgenoten hadden door dat ik een poging ging ondernemen, en hebben via hun ouders de schooldirecteur verwittigd. Om 22 uur ’s avonds belde die naar mijn ouders, met de vraag om mij onmiddellijk te spreken. Plots kwam mijn geheim naar buiten. De paasvakantie die daarop volgde, was de hel. Ik mocht niets meer, zat hele dagen aan mijn bureau en kreeg paniekaanvallen.”

Poyraz kropte alles weer op. Tot ze verder ging studeren aan de HoGent, en vrienden haar erop wezen dat ze wel erg prikkelbaar rondliep. “Ik leidde een dubbelleven, want moest voor het minste, zoals een koffie gaan drinken, liegen tegen mijn ouders. Uiteindelijk heb ik psychologische hulp gezocht bij de hogeschool. Zij hielpen mij mee de moeilijke beslissing te nemen om thuis weg te gaan. Dat is nu een jaar geleden. Met het grootste deel van mijn familie heb ik geen contact meer. Het gaat beter, maar ik worstel nog steeds met die gedachten. Binnenkort neem ik weer contact op met mijn psycholoog.”

Ayesema Poyraz. Beeld Tim Dirven

Robbe Van Leemput (21): ‘Soms is het al voldoende als een docent vraagt hoe het gaat’

“Ik ben vaak gepest in het secundair, onder meer door mijn geaardheid en omdat ik veel met meisjes optrok. Je zit volop in de puberteit, je bent aan het worstelen met je emoties. Op dat moment ook naar de buitenwereld toe jezelf niet kunnen zijn, dat vond ik het moeilijkste. Achteraf gezien was ik al van kleins af aan zeker dat ik op jongens viel. Maar er hing zo’n stigma rond, dat ik hoopte toch gewoon het maatschappelijke clichébeeld te kunnen volgen en op meisjes te kunnen vallen. Ik miste een rolmodel, en voelde mij eenzaam.”

Van Leemput zocht bewust nooit professionele hulp. “Een student die zich slecht voelt, wordt vaak automatisch naar de studentendienst verwezen. Maar dat is zelfs nooit bij mij opgekomen. Soms is het ook al voldoende dat een docent af en toe vraagt hoe het gaat. Of dat een leerkracht opmerkt dat het niet gepast is als een hele klas giechelt bij een naaktscène in een film met twee jongens.”

Robbe Van Leemput. Beeld Tim Dirven

Ook experts hameren op het belang van meer preventie voor mentale problemen. Niet toevallig kondigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag aan dat MoodSpace uitgebreid wordt. Dat is het onlineplatform waar studenten correcte informatie over mentale gezondheid vinden, zelftests kunnen doen of een overzicht kunnen krijgen van het aanbod aan hulp. Het platform wordt niet alleen inhoudelijk uitgebreid, ook zullen leerlingen vanaf 15 jaar er toegang toe krijgen.

Voor Van Leemput kwam het kantelpunt tijdens de zomervakantie tussen het secundair en hoger onderwijs: “Ik heb het toen heel moeilijk gehad en lag met mezelf in de knoop. Ik ben met vrienden en vriendinnen beginnen babbelen over mijn gevoelens. Gelukkig ben ik heel warm onthaald. Daardoor is er een last van mijn schouders gevallen.”

Denk je aan zelfdoding en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be