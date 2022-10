‘Ik liep met drie pampers rond en plaste in bed. Hoe ziet je partner je dan?’: vier mannen getuigen over kanker

In het Eén-programma Kom op tegen Kanker, alles in de strijd gaan enkele mannelijke BV’s uit de kleren met een doel: komaf maken met het taboe rond prostaat- en teelbalkanker. Deze vier ervaringsdeskundigen hangen hun verhaal aan de grote klok: ‘Ik liep met drie pampers rond en plaste in bed. Hoe ziet je partner je dan?’

Rudy Van Giel (70): ‘Vrijen met medicatie, daar heb ik het als arts toch wat moeilijk mee’

Toen Rudy Van Giel (70) enkele jaren geleden met pensioen ging als huisarts, was hij zelf zijn laatste patiënt. Hij trok bloed en deed de test die de waarde van de antistof PSA (prostaatspecifiek antigen) meet in het bloed. “Ik ben geen risicopatiënt, dus ik dacht: dat gaat niks zijn.” Maar de verhoogde waarden waren er wel, en maanden nadien de diagnose: een agressieve vorm van prostaatkanker. “Een rijstkorrel groot, niet met de vinger te voelen. Ik klapte helemaal dicht.”

In 2019 volstond een operatie waarbij de prostaat werd verwijderd, bestraling en chemotherapie waren niet nodig. “Maar die verdomde bijwerkingen, de impotentie en incontinentie, daar heb ik van in de put gezeten”, zegt hij. “Een paar druppeltjes urineverlies, dat is bij de meeste venten al genoeg om in hun mannelijkheid geraakt te zijn. Bij mij was het elke dag anderhalve liter. Ik liep met drie pampers tegelijk rond en plaste in bed. Hoe ziet je partner je dan nog? In het begin was ons seksleven herleid naar nul.”

“432 dagen heb ik uiteindelijk binnen gezeten, daar weegt zo’n lockdown niet tegen op”, zegt Van Giel. Het urineverlies is intussen verholpen met een pompje, maar “een stijve krijgen kan enkel met een spuitje”, zegt hij. “Vrijen met medicatie, daar heb ik het als arts toch wat moeilijk mee. Trouwens: ook zonder een erectie kan je nog steeds een orgasme beleven, hoor.”

Openheid

Die openheid over seksualiteit is er bij Van Giel – gay and proud – altijd geweest, ook in zijn dokterskabinet. “Toch hing er altijd een enorm taboe over dit onderwerp”, zegt hij, plots nogal fel. “Kanker is toch geen schande, verdomme. Alleen besefte ik dat misschien niet genoeg toen ik aan de andere kant van het bureau zat. Het is eigenlijk wel grappig. Toen ik nog dokter was, durfden patiënten er niet over te spreken. Nu ik gewoon in de buurt woon, praten mannen er wel honderduit over.”

Dat het geen evident onderwerp is, heeft hij wel aan den lijve ondervonden. Van Giel schreef een boek over zijn prostaatkanker – Kankeren, een arts wordt patiënt – maar ving bot bij de eerste uitgever. “‘Waarover zeurt die vent?’, zeiden ze. Die reactie kwam best hard binnen.” Hij merkt het ook bij zijn “broeders en zusters” in de loge: “Ik vertelde hen over mijn incontinentie. ‘Amai, dat je daar zo vrij over praat’, zeiden ze. Maar weet je, voor mij is het ook fijn om te weten dat zij op de hoogte zijn, dat ze weten wat er gaande is als ik plots zou wegvluchten of nat zou worden aan tafel.”

De praktische tips – “draag een lange jas, of een donkere broek” – krijg je in het ziekenhuis niet te horen, zegt hij, en ook niet dat de pamperrekening in geen tijd al in de duizenden euro’s oploopt. “3.236,35 euro om precies te zijn. Als huisarts heb ik een mooie spaarpot, maar voor iemand anders is dat misschien veel geld.”

Rudy Van Giel. Beeld Thomas Sweertvaegher

Fernand Fonteyne (74): ‘Ik zou het elke man aanraden: laat je vanaf je vijftigste nakijken’

“Bij de koffie, dan sneuvelt meestal het taboe”, zegt Fernand Fonteyne (74). Hij is voorzitter van de lotgenotengroep Think Blue Vlaanderen vzw, en organiseert jaarlijks een aantal voordrachten rond prostaatkanker. Niet dat de urologen die er komen spreken niet interessant zijn, maar de echte loutering volgt bij een bakje troost. “Het gebeurt wel vaker dat ik van patiënten hoor dat vrienden en familie het absoluut niet weten. Dan delen we ons eigen verhaal en proberen het hunne bespreekbaar te maken. Het kan echt een verlossing zijn.”

Het is “de fierheid van de man” die wat in de weg zit, zegt Fonteyne. Zelf kreeg hij de diagnose meer dan tien jaar geleden, toen hij 62 was. “Ik deed jaarlijks een bloedafname bij de huisarts, zo is de bal aan het rollen gegaan. Voor ik het wist, lag ik onder de scanner.” De bevinding: agressieve tumor in de prostaat, geen uitzaaiing. “Ze hebben toen eerst de prostaat weggenomen, daarna de bestraling gestart en ook een jaar hormonenkuur.”

“Het heeft ervoor gezorgd dat ik al jaren uit de gevarenzone ben. Maar die behandeling heeft mijn lichaam ook kapotgemaakt. Ik wist wat me te wachten zou staan: urineverlies en erectiestoornissen. Toen de arts me dat vertelde, was dat toch even een harde dobber. Ik was toen nog maar 62 jaar oud. Intussen heb ik dat leren aanvaarden.”

Urineverlies

Om het urineverlies zo veel mogelijk te beperken, doet hij dagelijks kine-oefeningen voor de bekkenbodemspieren. “Al gebeurt het soms nog, vaak als er vermoeidheid of stress mee gemoeid is.” Ook daar blijft hij echter niet bij de pakken zitten. Wat er wel nog lekt, vangt hij op in een boxershort die hij mee heeft ontworpen. Die heeft een vervangbare pat, en vormt een beetje de oudemannenvariant van wasbare luiers.

En die erectiestoornissen? Ach, het is nooit te laat om te leren dat penetratie geen absolute voorwaarde is voor intimiteit. “Ik denk misschien zelfs dat mijn vrouw en ik elkaar op fysiek vlak nog beter hebben leren kennen. Die erectie is misschien weggevallen, maar we kunnen elkaar knuffelen en intiem zijn op een heel andere manier. Dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht.”

Volgens Fonteyne is er nood aan een brede screening, zoals dat ook gebeurt bij dikkedarmkanker, om te voorkomen dat agressieve kankers pas in een (te) laat stadium ontdekt worden. Niet alle artsen, zoals ook Rudy Van Giel, zijn daar fan van, omdat heel wat mannen dan richting een mogelijk invaliderende behandeling geduwd worden, terwijl er met een aantal vormen van prostaatkaker perfect te leven valt. “Maar ik hoor nu dat die screening er toch echt gaat komen. Ik zou het alvast aan elke man aanraden: laat je vanaf je vijftigste nakijken.”

Fernand Fonteyne. Beeld Thomas Sweertvaegher

Yassin Barrani (30): ‘De haaruitval en het ritme waaraan ik vermagerde, dat was allemaal best confronterend’

“Hoe gebeurt zoiets? Ik was 17, en had wat klachten die vooral rond mijn maag gesitueerd waren. De dokter had me eerst wat medicatie voorgeschreven, maar uiteindelijk werden er foto’s genomen op de dienst radiologie. Daar zagen ze het: teelbalkanker, met uitzaaiingen naar de maag en de longen.”

In die chaos viel veel weg voor Yassin Barrani: “School en je sociaal leven brokkelen af omdat je een medisch traject start waarvan je de impact nog niet goed kan inschatten. Ik werd de dag na de diagnose al geopereerd, waarbij een van mijn teelballen is verwijderd. Daarna begon meteen de chemo, om met een tweede operatieronde alle restanten weg te nemen. De haaruitval, het ritme waaraan ik vermagerde, dat was allemaal best confronterend.”

Spreekt hij er soms over, met zijn vrienden? Over het verliezen van een testikel – toch een stukje mannelijkheid – en de eventuele vraagtekens rond het behoud van vruchtbaarheid? “Ik denk niet dat ik het ooit als ‘teelbalkanker’ benoemd heb, ik ben er altijd een beetje vaag over gebleven. Op dat moment sta je daar misschien ook niet al te hard bij stil. Je zit in de flow van die behandeling, je wil vooral opnieuw gezond worden.”

Vruchtbaarheid

“Op zich is alles in orde, maar die vruchtbaarheid is na de behandeling wel lange tijd een vraagstuk geweest.” Bij teelbalkanker kan het nuttig zijn om nog voor de behandeling sperma te laten invriezen, als je een kinderwens wil vrijwaren. “Alleen is dat bij mij pas aan bod gekomen na de behandeling, omdat alles zo snel moest gaan. Maar toen bleek het te laat om nog iets in te vriezen. Daar zat ik nadien toch met vragen over, want fertiliteit is voor jonge mensen best een belangrijke factor.”

Kort na de behandeling heeft hij zijn huidige vriendin leren kennen. “Zij heeft een heel grote kinderwens.” Toch hebben ze pas onlangs dat ene vraagteken proberen uit te klaren – een vruchtbaarheidstest, dus. “We hebben dat toch een beetje uitgesteld, tot wanneer het echt aan de orde is. Waarom? Omdat we niet goed wisten welke impact het zou hebben op onze relatie, denk ik.”

“De testresultaten waren een geruststelling, maar het had evengoed anders kunnen zijn”, zegt Barrani, die aangeeft dat er in de opvolging misschien iets te weinig ruimte was voor een gesprek over dergelijke onzekerheden. “Ik ben genoeg op medische controle geweest, maar eigenlijk had ik ook weleens willen samenzitten met een oncopsycholoog. Want ook al ben je kankervrij, zoiets blijft toch in de kleren zitten. Dat merk ik nog steeds.”

Yassin Barani. die vruchtbaarheid is na de behandeling wel lange tijd een vraagstuk geweest Beeld ID/ Karel Hemerijckx

Ziggy Coertjens (30): ‘Aan mijn vrienden vertel ik dat ze absoluut geen schaamte moeten voelen’

“Drie maanden heb ik daarmee rond gelopen. Als ik het zo achteraf vertel, klinkt dat wellicht heel erg stom, maar als man laat je een dokter toch liever niet aan dat deel van je lichaam zitten. Ik was gewoon een beetje beschaamd. Maar je kan jezelf niet blijven beliegen.”

Vijf jaar geleden merkte Ziggy Coertjens (30) het plots op, bij het opstaan. “Mijn linkerteelbal zat heel erg opgezwollen. ‘Oei, wat is dit’, dacht ik. ‘Wellicht heb ik me ergens aan gestoten in het weekend.’ Maar de zwelling bleef, groeide aan tot je het kon vergelijken met de grootte van een golfballetje. Ik wist dus dat er iets mis was, maar zelfs aan mijn toenmalige vriendin durfde ik het niet te vertellen. Hoe ik dat verzweeg? Door afstandelijker te zijn, het intieme verdween in die periode naar de achtergrond.”

Naar de spoed

Pas toen Coertjens ook last kreeg in de buikstreek, trok hij naar de spoed. “Om acht uur liep ik binnen, tegen elf uur hoorde ik wat je hoopt niet te moeten horen: dat het om teelbalkanker ging. Die drie uren leken wel een eeuwigheid.” Zijn linkerteelbal werd snel verwijderd, door uitzaaiingen in de maagstreek kwam er ook chemo en een tweede operatie aan te pas om het laatste kwalijke weefsel te verwijderen.

Coertjens heeft intussen een nieuwe partner en is ook vader van twee kinderen. “Voorafgaand aan de behandeling hebben ze me geadviseerd sperma te laten invriezen, maar uiteindelijk is dat niet nodig gebleken. Het is helemaal op de natuurlijke manier gelukt”, zegt hij, toch een beetje fier. “Ja, alles marcheert nog. Dat bleef in het begin toch een groot vraagteken. Toen mijn vriendin vertelde dat ze zwanger was, moest ik even gaan zitten om te bekomen. Dan komt dat hele traject, en alle emoties, toch even naar boven.”

Geen schaamte

“Na de diagnose heb ik wel altijd heel open over die teelbalkanker gepraat. Aan mijn vrienden vertel ik dat ze absoluut geen schaamte moeten voelen, dat ze naar de dokter moeten gaan als er iets niet lijkt te kloppen. Onlangs kwam er ook iemand naar me toe met vragen over een kwaaltje en dat doet me deugd. Ik wil dat mensen weten dat het geen taboe hoeft te zijn, want ermee blijven zitten is schadelijker dan je schaamte moeten overwinnen.”

Is één testikel misschien een beetje beangstigend, zo wanneer je voor het eerst met een nieuwe partner in bed duikt? “Ze wist dat, en ze heeft er alleszins niet naar zitten gapen. Zo hard valt dat niet op, en als je echt zou willen, kan je dat operatief laten bijvullen. Maar dat hoeft niet. Ik voel me met één testikel evenveel man.”

Kom op tegen Kanker, alles in de strijd, vanaf 20/10 elke donderdag om 20.40 uur op Eén.