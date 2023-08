Ik keek vijf dagen Russische staats-tv. Dit is wat ik zag

Van alle middelen waarover het Russische regime voor de verspreiding van zijn propaganda beschikt, is televisie wellicht het effectiefst. De Morgen-journalist Arseny Pogorilyak keek vijf dagen lang naar de belangrijkste Russische tv-zenders en analyseerde de strategie die het Kremlin gebruikt om de Russische burgers te beïnvloeden.

Met de regelmaat van de klok komt het bij ons in het Westen ter sprake: de cruciale rol die televisie speelt in de propagandastrategie van het Kremlin. Een strategie die Poetin helpt aan de macht te blijven en het Russische volk naar de wensen van het regime kneedt. Geen enkel ander medium draagt in dezelfde mate bij aan de beïnvloeding van de publieke opinie in de door Moskou gewenste richting.

Maar waaruit bestaat die tv-propagandastrategie van het Kremlin nu juist? Hoe werkt ze precies? En wat maakt ze zo effectief? Om die belangrijke vragen te beantwoorden dompelde ik mezelf onder in het Russische televisieaanbod. Vijf dagen lang keek ik zoveel mogelijk van datgene wat er in Rusland die dagen op de buis kwam: nieuwsuitzendingen, talkshows, films, documentaires en zelfs reclame.

Dit is wat ik zag.

Dag 1

Ik begin mijn vijfdaagse kijkopdracht met dé klassieker op het gebied van Kremlin-propaganda en -desinformatie: het journaal op Pervyj kanal (‘Eerste kanaal’). Net voor de uitzending krijg ik nog een reclameclip te zien voor de feestelijke parade ter gelegenheid van de Dag van de Militaire Zeevloot die morgen in Sint-Petersburg plaatsvindt: mannen en vrouwen in uniform, kanonnen die schoten lossen, een onderzeeër die onder het wateroppervlak verdwijnt en Poetin op een boot, begeleid door opzwepende muziek en een lage, rasperige mannelijke voice-over.

Dan begint de uitzending, gepresenteerd door Maksim Sjarafoetdinov. Het eerste onderwerp is het laatste nieuws vanop het front in Oekraïne. “We beginnen met een heroïsch verhaal dat momenteel druk wordt besproken op sociale media”, zegt Sjarafoetdinov. “In de zone van de speciale militaire operatie heeft één enkele Russische tank met de hulp van een artillerie-eenheid in slechts enkele minuten tijd een colonne van acht militaire voertuigen van de nationalisten vernietigd. De colonne reed richting onze posities in de regio Zaporizja. De Russische soldaten hebben moed en dapperheid aan de dag gelegd en wonnen de strijd ondanks het grote numerieke voordeel van de vijand.” Daarop volgen beelden van de confrontatie in kwestie, becommentarieerd door verslaggever Irina Koeksenkova, die haar opdracht met een intensiteit en inleving uitvoert die doorgaans alleen bij sportcommentatoren voorkomt.

Het is zonder twijfel een meeslepende passage. Iets wat Koeksenkova op een gegeven moment probeert te benadrukken met de volgende uitspraak: “Geen enkele gevechtsscène uit een film roept evenveel emotie op.” Maar wat ze zegt, klopt volgens mij niet helemaal. Want door de dramatische montage en Koeksenkova’s pathos ís dit fragment in feite een film.

Een viering voor luchtmacht­veteranen in Moskou. Beeld AP

Dag 2

Er staan vandaag maar liefst twee duikbootfilms op het programma bij Pervyj kanal, plus een documentaire over de bouw van een nucleaire ijsbreker. Het is tenslotte de Dag van de Militaire Zeevloot.

De eerste film, getiteld Zwarte jassen, handelt over de Russische Noordelijke Vloot in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Admiraal Golovin voelt dat een Duitse invasie nakende is en besluit een speciale eenheid op te richten om riskante operaties uit te voeren tegen de nazi’s.

De film - die dateert uit 2018 - begint met beelden van de Barentszzee en bemanningsleden die rondrennen in hun onderzeeër en zich klaarmaken om te duiken, daarbij commando’s ontvangend van hun overste, wiens stem al even laag en rasperig klinkt als die in het reclamespotje van gisteren. In de volgende scène zien we de bemanning in een militair kustdorpje, compleet met een toegangspoort met een portret van Stalin erboven. Ze wagen zich aan een potje schieten in een schiettent en worden daarbij overtroefd door de jonge Masja - wellicht niet omdat de makers per se een feministische laag wilden toevoegen, maar vooral omdat ook vrouwen nationalisme en strijdlust moet worden ingelepeld. Zij zal later als sniper deel uitmaken van Golovins eenheid.

De tweede film, 72 meter, vertelt het verhaal van de crew van onderzeeër Slavjanka. Het zijn de jaren 90, de Sovjet-Unie is net uit elkaar gevallen, en bij de verdeling van de strijdkrachten over de verschillende ex-Sovjetrepublieken weigeren de bemanningsleden van de Slavjanka trouw te zweren aan Oekraïne, het land waaraan ze werden toegewezen, waarop ze worden overgeplaatst naar de Russische Noordelijke Vloot. Tijdens een routinevaart gaat het mis: de duikboot vaart tegen een oude mijn uit de Tweede Wereldoorlog aan.

Het is niet zo moeilijk om te doorzien wat er hier aan de hand is, maar vanwege de geschiedenis van Rusland mag het effect van deze truc op de Russische kijker niet worden onderschat. Wat men hier doet, is een brug maken tussen de Tweede Wereldoorlog, nog steeds een nationaal trauma voor het Russische volk, en het heden. Maar weinig andere historische symbolen kunnen even effectief misbruikt worden om bij de Russen het nationalisme op te wekken dat nodig is om ze de oorlog in Oekraïne te doen steunen, iets wat het regime dan ook niet nalaat zoveel mogelijk te doen.

Tijdens het bekijken van de films denk ik meermaals terug aan de nieuwsuitzending van de vorige dag. Niet toevallig, bedenk ik, gebruikte Irina Koeksenkova bij het becommentariëren van de beelden uit Oekraïne de termen ‘Oekraïense strijdkrachten’ en ‘nazi’s’ door elkaar.

Irina Koeksenkova becommentarieert oorlogsnieuws alsof het een sportwedstrijd is. Beeld RV

Dag 3

Vandaag gooi ik het over een andere boeg; ik laat Pervyj kanal even voor wat het is en zap heen en weer tussen de twee andere grote zenders, NTV en Rossiya-1.

Ik begin bij NTV. Twee vrouwelijke ambulanciers in een lichtblauw uniform snellen een vrouw te hulp wier auto van de weg af is geraakt. In de volgende scène legt een mannelijke ambulancier aan een jongeman die een nagel in zijn voorhoofd heeft zitten uit dat hij er voorlopig vooral af moet blijven omdat hij anders gegarandeerd doodbloedt. Wanneer de dronken vriend van de jongeman de nagel er toch uittrekt, volgt door gevloek begeleide chaos.

Ik zap naar Rossiya-1.

De beroemde talkshowhost Andrej Malachov ontvangt in zijn studio de jarige Irina Viner, de “koningin van de artistieke gymnastiek”. In zijn typische hysterische stijl vertelt hij: “Zij trainde niet minder dan 52 Olympische kampioenes en de sportieve elementen zij ontwikkeld heeft, kunnen door geen enkel ander nationaal team in de wereld worden uitgevoerd. Vandaag reizen we door haar onwaarschijnlijk mooie huis waarin de Russische en de Oezbeekse traditie harmonieus samenvloeien.” Ondertussen passeren beelden van Russische gymnasten, triomfantelijk op gouden medailles bijtend, en van Viners “harmonieuze”, maar vooral heel excentrieke en duidelijk erg prijzige interieur.

Zap.

Een reclameclip waarin een koppel een KFC-restaurant bezoekt, wordt gevolgd door een spotje waarin een man in een grijs pak op de hielen wordt gezeten door een groep enthousiaste, kleurrijk geklede vrouwen. Hij springt, terwijl hij aan zijn achtervolgers tracht te ontkomen, over de motorkap van een Dodge Challenger en wordt uiteindelijk ‘gered’ door een man in een paarse colbert die de deur van zijn minibusje voor hem opent. De oplossing voor zijn probleem blijkt een nieuw telecomabonnement.

Enzovoort.

Mijn conclusie van de dag bestaat uit twee delen. Eén: je ziet wel héél erg veel uniformen op de Russische tv. Twee: niet álles wat Amerikaans is, wordt geschuwd: als het cool en populair is en niet tegen de ideologie van het regime ingaat, dan mag het best blijven.

'Zwarte jassen', een duikbootfilm uit 2018. Beeld RV

Dag 4

Voor de vierde dag op rij pik ik zoveel mogelijk mee van de nieuwsuitzendingen die om de paar uur te zien zijn op Pervyj. Ik ontwaar inmiddels een zeer duidelijk patroon: men begint steevast met de oorlog in Oekraïne, in de ene of andere vorm, en het totale aandeel dat de ‘speciale operatie’ krijgt, bedraagt doorgaans niet minder dan twee derde van de zendtijd. Wat me enigszins verrast, is dat het eigenlijk niet zo vaak over Poetin gaat. Het is te zeggen: niet zó vaak als je zou verwachten.

’s Avonds besluit ik een serie te bekijken waarvoor op de zender regelmatig reclame wordt gemaakt.

Het is 1978, de Olympische Spelen in Moskou naderen. De Sovjet-Unie wordt geteisterd door een charmante oplichter die als slachtoffer gegoede dames uitkiest. Politiekapitein Sjmakov en hoofdluitenant Polina Novgorodtseva zijn belast met het onderzoek in deze geruchtmakende zaak. Dat is de premisse van de serie Casanova, voor het eerst verschenen in 2020.

In de aflevering van vandaag leidt het spoor Sjmakov en Novgorodtseva al dan niet toevallig naar Georgië, nog zo'n voormalige Sovjetrepubliek waar Rusland graag zoveel mogelijk invloed over behoudt en waar het al eens durft binnen te vallen. En ook hier weer een heleboel mensen in uniform die het staatsapparaat vertegenwoordigen, ook hier weer bevelen die worden uitgedeeld en opgevolgd, uiteraard steeds ten dienste van het vaderland.

Het valt op dat zo goed als alle series en films op Pervyj Sovjetklassiekers zijn of verhalen vertellen die zich ten tijde van de Sovjet-Unie afspelen, en daar is een hele goede reden voor. Om die ten volle te begrijpen moeten we even terug in de tijd.

'72 meter', nóg een duikbootfilm. Beeld RV

De Sovjet-Unie was vanaf zijn prille begin een natie waarin het bewegende beeld een gigantische culturele, sociale en politieke rol speelde. Niet voor niets sprak Lenin in 1922 de beroemde woorden: “Voor ons is cinema de belangrijkste van alle kunsten.” Na de dood van Stalin in 1953 verzwakte de greep van de censuur en in de decennia daarop verscheen er in de Sovjet-Unie dan ook een zeer grote hoeveelheid films die niet per se meer voor propagandadoeleinden waren gemaakt. Veel van deze films, in de eerste plaats een aantal komedies en drama’s die in de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80 uitkwamen, zouden uiteindelijk na de implosie van de Sovjet-Unie een belangrijk deel gaan uitmaken van de Russische volksidentiteit.

Die werken bepalen anno 2023 nog altijd mee hoe de Russen zichzelf en hun land zien. Ze worden zowel door de oudere als de jongere generaties bekeken en herbekeken, zo vaak dat veel mensen de dialogen bijna uit het hoofd kennen. Het belang dat Russen aan deze films hechten als onderdeel van hun nationale eigenheid is voor ons in het Westen soms moeilijk voor te stellen: heb je als Rus bijvoorbeeld nog nooit Witte woestijnzon of De diamanten arm gezien, dan ben je in de ogen van je landgenoten eigenlijk een beetje cultureel analfabeet.

Vanzelfsprekend is er an sich niets mis met een goeie ouwe Sovjetfilm. Maar zoals ieder cultuurobject kan je natuurlijk ook die gaan misbruiken. Door bijna niets anders dan Sovjetklassiekers of nieuwe films en series over de Sovjettijd te tonen aan een volk dat compleet aan cinema en tv verslingerd is, voedt Poetins regime de nostalgie naar de Sovjetperiode die bij veel oudere Russen nog altijd leeft.

De serie 'Casanova' speelt zich af ten tijde van de Olympische Spelen in Moskou, in 1978. Beeld RV

Dag 5

Er is nog één programma dat ik heel graag wil bekijken. Het draagt de intrigerende naam Anti-fake en is dagelijks te zien op Pervyj.

Allereerst verschijnt het logo: een hoge hoed waaruit een konijn tevoorschijn komt, met op de achtergrond een verbodsbord. Vervolgens draait het plaatje ondersteboven en dan doet het opeens wel heel erg aan het soort stereotiepe representaties van ‘de kapitalist’ denken die de bolsjewieken gebruikten, maar dan een beetje monsterlijker. Als vreemde symbolische knipoog kan dat wel tellen. In de linker bovenhoek verschijnt kort de tekst: ‘Opgenomen op 13 februari’.

“Hoe controleert Washington Oekraïne?” zo vangt de presentator vervolgens aan. “Hoelang levert Amerika al wapens aan Kiev? Wat zijn de plannen van Biden? Wie vrezen de Verenigde Staten het meest? Een bekentenis van een voormalige Amerikaanse minister van Defensie, in dit programma.”

Als dat geen opzienbarende claim is.

Talkshowhost Andrej Malachov staat bekend om zijn hysterische stijl. Beeld Rossia 1

In de studio zitten drie gasten, onder wie twee ‘prank journalists’. Zij beweren zich te hebben voorgedaan als voormalig Oekraïens president Petro Porosjenko en op die manier een videogesprek te hebben gehad met Mark Esper, voormalig Amerikaans minister van Defensie onder Trump. Vervolgens verschijnen beelden van de video-call in kwestie, waarop enkel Esper zichtbaar is. Dit blijkt uiteindelijk de format van de bijna 40 minuten durende aflevering: de zogenaamde call met Esper wordt afgewisseld met commentaar van de gasten.

Maar na afloop blijf ik teleurgesteld achter. Nog los van het zeer ongeloofwaardige verhaal van de zogenoemde prank journalists komt er namelijk geen enkele “nieuwe” of “schokkende” onthulling, waarvan ik er, gezien de grote beloftes aan het begin van het programma, minstens een paar verwachtte. Men houdt het eigenlijk de hele tijd op het standaardpraatje: de NAVO wil Rusland verzwakken en de Amerikaanse wapenindustrie verdient goed aan de oorlog.

Kennelijk voelen ze in het Kremlin ergens toch aan dat er, op tv welteverstaan, een grens bestaat waar je niet over kan gaan. Toch als je wilt dat mensen je blijven geloven.