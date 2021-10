‘Ik kan niet zeggen dat bitcoin iets waard is’: topbelegger stapt weg van cryptomunten

“Zeventig procent van de cryptomunten zijn rommel”, zegt Minerd in een interview met Bloomberg. “De vraag is welke zullen overleven.” Hij vergelijkt de huidige golf aan cryptomunten met de internetbubbel in 2000. Net zoals Amazon het toen overleefde en uitgroeide tot de reusachtige webshop van vandaag, zullen er ook cryptomunten zijn die het kunnen waarmaken. Maar de overgrote meerderheid zal verdwijnen, benadrukt Minderd.

In datzelfde interview geeft de belegger wel toe dat hij de markt niet meer kan volgen: “Het enige dat ik jaren geleden als obligatiehandelaar heb geleerd, is dat je uit de markt moet stappen als je niet begrijpt wat er gebeurt.” De topman van Guggenheim Investments, dat wereldwijd advies geeft op vlak van beleggingen, verwijst dan naar de koerssprongen van bitcoin, die de afgelopen maand met ongeveer 40 procent is gestegen. “Ik kan niet zeggen dat bitcoin iets waard is”, zegt Minerd bij Bloomberg. “Maar ik zou ook niet speculeren op een daling, want de kans is groot dat de waarde de komende maanden stijgt.”

Zo was er onlangs de waanzinnige koersstijging van cryptomunt Shiba Inu. De waarde van die cryptomunt steeg op een jaar tijd met 28 miljoen procent; wie een jaar geleden 1.000 euro investeerde in Shiba Inu, zou nu 280 miljoen euro hebben.

De lancering van de eerste bitcoin-ETF vindt Minerd dan weer een goede zaak. Een ETF, of een Exchange Traded Fund, is een product dat een index of samenstelling aan producten volgt - in dit geval de bitcoinkoers - en wordt net als aandelen op de markt verhandeld. Vergelijk het met een beleggingsfonds, maar dan zonder fondsmanager en dus goedkoper aangezien je minder beheerskosten betaalt. “Bitcoin-ETF’s zijn vooral goed voor beleggers die niet goed weten hoe en waar ze bitcoin kunnen kopen, of hoe ze een crypto-wallet openen en cryptomunten veilig bewaren”, aldus Minerd.

In februari zei Minerd nog dat hij voor bitcoin op termijn een waarde van 600.000 dollar mogelijk acht. In juni, toen bitcoin 30.000 dollar waard was, voorspelde Minerd dat de munt kon zakken tot 15.000 dollar. Critici gaven de topbankier al meermaals forse kritiek op zijn wisselende voorspellingen. Mensen verdenken hem ervan dat hij vorig jaar de koers naar beneden heeft gepraat op het moment dat zijn bank voor 500 miljoen dollar bitcoin heeft aangekocht.