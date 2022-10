‘Ik hou van België, maar voor mijn carrière is Nederland beter’: waarom Belgische rappers beter scoren bij onze noorderburen

Een nieuwe generatie Belgische rappers is Nederland aan het veroveren met aanstekelijke, luchtige tracks die via TikTok hun weg naar de top vonden. Maar hoe komt het dat artiesten als Katnuf, Jinho 9 en Brysa in eigen land minder succesvol zijn? ‘Vlaanderen loopt achter.’

“Wie is Anas ‘Katnuf’ Kasmi, maker van de zomerhit van 2022?”, kopte de Volkskrant eind augustus. Het antwoord: Kasmi is de man achter ‘Van mij zijn’, een luchtig en dansbaar liefdesliedje dat vandaag nog steeds in de top vijf van de Nederlandse hitparade op Spotify staat met 15 miljoen streams. In België is ‘Van mij zijn’ nog niet verder geraakt dan de 37ste plaats in de Ultratop. Nochtans woont Katnuf al sinds hij 6 jaar is in ons land en beschouwt hij niet zijn geboortestad Amsterdam, maar Roeselare als zijn echte thuis.

Katnuf is niet de enige Belg die het beter doet in Nederland dan bij ons. Tussen de nieuwe nummers van David Guetta en Sam Smith vind je in de Nederlandse hitlijsten ook de Ninoofse rapper Jinho 9, die in één week drie miljoen streams bij elkaar raapte met de zwoele clubtrack ‘Blind op zoek (Trapagas)’. De Mechelse rapper Makar staat met ‘Mood’ al wat verder in de lijst, maar heeft in de rest van de wereld het meeste succes: dankzij toptwintignoteringen in Zwitserland en Duitsland – voor een Nederlandstalig nummer – staat het nummer op 33 miljoen streams.

Een echte Belgische scene in Nederland is er niet, maar de verhalen van de succesvolle rappers lopen wel gelijk. Zo zijn Jinho 9 en Katnuf beste vrienden. “Als kind keek ik al naar Junior Eurovisiesongfestival en The Voice Kids, maar ik heb mijn muziek lang voor mezelf gehouden”, zegt Katnuf. “Pas tijdens de lockdown in 2020 vond ik de moed om een paar nummers online te zetten. Jinho vond die tracks ‘hard’ en stuurde me een berichtje. Een tijdje later zaten we weer in de studio te prutsen. Toen Jinho op de wc zat, had ik willekeurig een bestand aangeklikt op zijn pc.”

Dat bestand werd uiteindelijk ‘Interessant’, een nummer waarvoor de twee met nog een andere Belg samenwerkten, Jiriel Thunder. De track ging instant viraal: zo’n 60.000 TikTok-gebruikers gebruikten ze als soundtrack voor hun eigen filmpjes. “Daarvoor had ik al gesprekken met labels, maar die zagen me nauwelijks staan omdat ik nog geen viral hit had”, zegt Jinho 9. “Zo gaat dat tegenwoordig: je moet je eigen verdienmodel hebben uitgebouwd voor ze je tekenen.” Na ‘Interessant’ sprong Sony wel op de kar.

78 procent

Makar kent Katnuf noch Jinho persoonlijk, maar zijn verhaal is ongeveer hetzelfde. Oorspronkelijk wilde hij acteur worden en met grappige filmpjes op Facebook kreeg hij zijn eerste publiek bij elkaar. Een parodie op mumble rappers viel zo in de smaak dat zijn beste vriend, die nu zijn manager is, hem overtuigde om zelf muziek te gaan maken. Een week voor de release van ‘Mood’ gaf hij het refrein al weg op TikTok, zodat het al bijna een hit was nog voor het volledige nummer uitkwam.

Niemand kan goed uitleggen waarom de Belgen net nu komen opzetten in Nederland, ook Bryan Mg niet. De Gentse rapper scoort nochtans al jaren meer streams boven dan onder de Belgisch-Nederlandse grens. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik zelf altijd op Nederland heb gemikt. Daar is de urbanscene gewoon veel zichtbaarder. Kijk maar naar FunX.” Bryan doelt op de radiozender die alleen maar genres als hiphop, r&b en dancehall draait en vooral populair is bij jongeren in de grote steden.

Jinho 9 speelde er twee jaar geleden al een sessie, voor zijn grote hits. “De Nederlanders zijn hyena’s”, zegt Makar. “Zodra ze je talent zien, proberen ze je binnen te halen.” Katnuf weet uit het hoofd dat 78 procent van zijn luisteraars uit Nederland komt. “Ik hou van België, maar voor mijn carrière is Nederland beter. De urbanscene in ons land loopt achter op wat er daar gebeurt. Bijna alle producers zitten daar en je hebt bij wijze van spreken in elke straat een studio.”

Historische achterstand

Die achterstand is historisch. Spotify was een jaar eerder beschikbaar in Nederlander dan in België en onze noorderburen speelden veel sneller in op de wereldwijde opmars van hiphop. De grote mijlpaal is het project New Wave: onder die naam doken een twintigtal rappers en producers in 2015 onder op Schiermonnikoog om buiten te komen met een gezamenlijke plaat, waarop onder meer ‘Drank en drugs’ van Ronnie Flex en Lil’ Kleine stonden.

Met dat soort toegankelijke Nederlandstalige rap heeft Vlaanderen het nog steeds moeilijk, en niet alleen omdat er drie keer zoveel Nederlanders als Vlamingen zijn. De rappers die bij ons succes hebben, zingen in hun eigen streektaal (Brihang, Tourist LeMC) of zetten zich af van de mainstream (Dvtch Norris, Zwangere Guy).

Niet dat de Belgen niet welkom zijn in Nederland: het populaire rapvideoplatform 101Barz verwelkomt regelmatig landgenoten, terwijl rappers als Zwangere Guy en Freddie Konings ook met hun Nederlandse collega’s samenwerken, maar een hit zo groot is als ‘Van mij zijn’ leverde dat tot voor kort niet op. Zeldzame streamingkanonnen als Bryan Mg en Soufiane Eddyani kregen in de Belgische media dan weer minder aandacht.

“Er is wel iets aan het gebeuren”, denkt Makar. Begin dit jaar scoorde de Kesselse rapper Brysa aan de zijde van Cristian D en Ashafar nog een nummeréénhit in Nederland met ‘Amsterdam’. Wawa, de Aalstenaar die pas nog opdook in de VRT MAX-documentaire Plan A, mocht twee jaar geleden van het succes proeven toen hij samen met Nederlander Kempi 18 miljoen streams pakte voor ‘Ondernemer’.

Komt de grote Vlaamse golf van streamingrap dan toch op gang via Nederland? Iedereen spreekt grote ambities uit, Makar heeft zelfs bij Universal Duitsland getekend en leert nu in sneltempo de taal van Goethe. Bryan Mg heeft nog een raad voor de nieuwe generatie. “Het komt er nu op aan om niet aan die ene hit te blijven plakken.”