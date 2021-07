‘Ik hoop dat ze beseffen dat velen helemaal niet in aanmerking komen voor een regularisatie’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) lanceert enkele dagen na het einde van de hongerstaking van zo’n 400 sans-papiers een informatiecampagne op de Facebook-pagina van de FOD Binnenlandse Zaken tegen fake news over de zaak. ‘Aanvragen worden nog steeds op dezelfde manier als voorheen beoordeeld.’

Wat is de aanleiding voor deze Facebook-campagne?

“Sinds het einde van de hongerstaking merken we dat sommigen blijven hopen dat er een soepeler regularisatiebeleid komt. Anderen wakkeren zelfs nog wat valse hoop aan: van extreemlinkse organisaties die de druk politiek opvoeren tot Vlaams Belang dat wanhopig probeert te scoren op dit thema door te verkondigen dat ik iedereen zal regulariseren. Les extrêmes se touchent. Dan is het mijn plicht om duidelijkheid te blijven scheppen. Een aanvraag kost 366 euro, mensen denken daar dus best goed over na vooraleer ze een aanvraag indienen, en moeten correct geïnformeerd worden. Het regularisatiebeleid zal niet wijzigen: niet voor de mensen die in hongerstaking waren en niet voor andere sans-papiers. Aanvragen worden nog steeds individueel en op dezelfde manier als voorheen beoordeeld.”

Praktisch kon dat gedaan worden in de ‘neutrale zone’, waar ook andere sans-papiers zich aansloten bij de lange wachtrijen. Die ‘neutrale zone’ is daardoor nu dicht. Was dit de beste manier om dit dossier verder op te volgen?

“De bedoeling van de neutrale zone was om de hongerstakers te leiden naar individuele procedures, en hen aan te sporen hun collectieve eisen op te geven. Dat is ook gelukt. De enkele sans-papiers die zich daar in het begin ook hebben aangemeld, hebben informatie gekregen over de wettelijke procedure, maar verder niets. Vermits sommige organisaties de openbare orde verstoorden, door op te roepen massaal naar de neutrale zone te komen, hebben we meteen beslist ze te sluiten. Ze zal gesloten blijven, intussen hebben vertegenwoordigers van de sans-papiers aangegeven dat het openhouden van de neutrale zone niet moet.”

Heeft u ondertussen nog overleg of contact gehad met de hongerstakende sans-papiers?

“Uiteraard. Ik ben in eerste instantie vooral tevreden dat niemand na 60 dagen hongerstaking nog in het ziekenhuis ligt. De hongerstakers spreken over een schorsing van hun actie. Ik blijf herhalen dat een nieuwe actie niet zal helpen. 60 dagen hebben niet gezorgd voor een soepeler beleid, 120 dagen gaan dat ook niet doen. Anders krijg je hongerstakers in alle kerken van het land.”

Heeft u al kunnen uitvissen wie er nu hongerstaker was en wie niet? Zijn er al bijvoorbeeld lijsten met namen van hongerstakers?

“Het collectief van de hongerstakers was de voorbije weken zeer goed georganiseerd. Ze waren een hecht collectief waardoor de namen van hongerstakers vrij snel verzameld konden worden en we ze individueel volgens de bestaande regels kunnen behandelen. Ik heb begrepen dat zij nu op korte termijn individuele aanvragen zullen indienen. Ik hoop dat ze beseffen dat velen helemaal niet in aanmerking komen voor een regularisatie. Valse hoop geven is gemakkelijk, maar uiteindelijk ben ik wel degene die weigeringen zal moeten uitdelen aan wie niet in aanmerking komt, en zo valse hoop moet doorprikken.”