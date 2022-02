‘Ik hoop dat die gewapende mannen op straat Oekraïners zijn, maar we weten het niet’: de slag om Kiev

Als Vasyl Revenko (30) uit zijn raam hangt van zijn appartement in de wijk Obolon, komt de geur van oorlog hem tegemoet. “Gisteren en vannacht stonk de straat naar rook van het verderop gelegen vliegveld dat werd aangevallen”, vertelt hij aan de telefoon vanaf de Oekraïense hoofdstad Kiev, terwijl hij zich klaarmaakt om zich aan te melden voor het leger. “Eerst moet ik nog wat zaken afhandelen en in orde maken, daarna help ik mijn land.”

Vrijdagochtend begon de slag om Kiev, een dag na de overweldigende Russische invasie die de hele wereld versteld deed staan. Burgers van de hoofdstad werden nog voor zonsopgang opgeschrikt door het lawaai van mitrailleurvuur en explosies, waarop overal het luchtalarm afging. De Russen waren de hoofdstad toen al vanuit verschillende richtingen tot op enkele tientallen kilometers genaderd. In de steden rond Kiev en het nabijgelegen vliegveld Hostomal werd hevig gevochten. Om de Russen tegen te houden blies het Oekraïense leger een brug op, ook zou een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht zijn geschoten.

Voor de inwoners van Kiev was de naderende Russische belegering ’s ochtends nog een surrealistische ervaring. De 20-jarige Dina Dhazafaroava weet dat de Russen op nog maar een kwartier lopen van haar huis in Obolon zijn, als we met haar spreken. In filmpjes op sociale media ziet ze de Russen bij het metrostation waar ze zelf vaak komt. Ze hoort in haar straat alleen nog het geluid van het luchtalarm. Zo nu en dan ziet ze een gewapende man op straat. “Ik hoop steeds dat het Oekraïners zijn, maar we weten het niet zeker.”

Machinegeweren uitgedeeld

Het Oekraïense leger had burgers vrijdag opgeroepen om de stad te helpen verdedigen, onder meer door molotovcocktails te maken. Later op de dag werden achttienduizend machinegeweren uitgedeeld aan vrijwilligers. De avond ervoor had premier Zelensky alle mannen tussen de 18 en 60 jaar verboden het land te verlaten, zodat ze beschikbaar blijven voor het leger. Inwoners van de hoofdstad zijn opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven en niet in de buurt van ramen te komen.

Veel bewoners hadden de nacht al voor de tweede keer in schuilkelders doorgebracht of een veilig heenkomen gezocht in gangen van de metro. “We werden om 3 uur ’s nachts wakker van weer een raketaanslag. Ik heb mijn gezin direct bijeengeraapt en ben naar de schuilkelder gegaan, hier vlakbij onder een school”, vertelde Yevhen Havrylov vrijdag aan de BBC. Volgens Havrylov klonk er een spervuur van beschietingen met nog veel heviger raketaanvallen dan de nacht ervoor. “Je kunt niet slapen, niet eten en zelfs niets drinken omdat je zo nerveus bent.”

Rond het middaguur zouden Russische troepen oprukken richting de regeringswijk in het centrum van de stad. Premier Zelensky heeft Rusland vrijdagmorgen nog gesmeekt om een staakt-het-vuren, maar Rusland gaf niet thuis. Het doel lijkt te zijn om de Oekraïense regering af te zetten en te vervangen door een pro-Russische marionettenregering. Zelensky zei vrijdag zelfs bereid te zijn om te praten over Oekraïne als een ‘neutraal’ land tussen Rusland en de Europese Unie en het gedroomde lidmaatschap van de NAVO op te geven.

Maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov suggereerde dat het te laat was om te praten. In een videotoespraak riep president Poetin later op vrijdag Oekraïense soldaten op om zich tegen de eigen regering te keren en de macht te grijpen. “We vinden het makkelijker om met jullie tot overeenstemming te komen dan met die bende neonazi’s die zich in Kiev heeft genesteld en de hele Oekraïense bevolking in gijzeling houdt.”

Honderdduizend burgers gevlucht

Rusland werd vrijdag ondertussen van alle kanten onder vuur genomen. Tal van sportevenementen zijn uit protest tegen de inval in Oekraïne verplaatst of geschrapt, waaronder de Grand Prix Rusland van de Formule 1 en de finale van de Champions League. Ook mag Rusland niet meer meedoen aan het Songfestival. De Raad van Europa besloot het lidmaatschap van Rusland op te zeggen. De Europese Unie heeft sancties verder aangescherpt, onder meer tegen Poetin en Lavrov persoonlijk, en overweegt nu het ultieme financiële wraakmiddel: Rusland uit het internationale betaalsysteem Swift zetten.

Oekraïense soldaten nemen positie in in het centrum van Kiev. Poetin riep hen op om zich tegen de eigen regering te keren en de macht te grijpen. Beeld REUTERS

Premier Zelensky zei zich vrijdag in de steek gelaten te voelen door de Europese Unie en de NAVO. “Oekraïne is alleen achtergelaten om te vechten tegen Rusland”, zei Zelensky. “Wie staat klaar om samen met ons te strijden tegen Rusland? Ik zie niemand. Iedereen is bang.” Hij herinnerde eraan dat Oekraïne bij Europa hoort. “Als raketten onze mensen doden, doden ze alle Europeanen.”

Ook elders in Oekraïne werden steden bestookt met Russische luchtaanvallen, zoals in Charkov, de tweede stad van Oekraïne. In de uiterst westelijke stad Lviv, waar veel ambassades zijn, is een avondklok ingesteld. Volgens de Verenigde Naties zijn al zeker honderdduizend burgers gevlucht en dat aantal zou als de oorlog escaleert kunnen oplopen tot vier miljoen.

Aan het eind van vrijdagmiddag leek de Russische opmars in Kiev toch minder snel te verlopen, omdat ze op meer weerstand stuit dan verwacht. Volgens het Britse ministerie van Defensie is bij het sluiten van deze krant het grootste deel van de Russische troepen op zo’n 50 kilometer van het centrum van Kiev blijven steken, terwijl een ander deel een omweg zoekt.