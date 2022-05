‘Ik heb op deze dag gewacht om waarheid te vertellen’: hoofdverdachte Aquino-proces verrast met bekentenis

Sandro Hamidovic (52) is de oudste en de leider van de boevenclan die op 27 augustus 2015 in Opglabbeek drugsbaas Silvio Aquino (41) vermoordde. Vrijdagochtend, bij de start van het proces voor het assisenhof in Tongeren, liet hij voor een rijtje tv-camera’s, zijn vinger over zijn keel glijden, de ogen gericht op de in de rechtszaal vrij massaal aanwezig nabestaanden. Maandag probeerde hij uitgelegd te krijgen dat het gebaar eigenlijk gericht was tegen de camera’s. Hij zei verder over zichzelf: “Ik ben een dief, dat zit in de Roma-aard. Dat is ons werk, dat is een oude traditie. Toen Jezus gekruisigd werd, waren er maar drie nagels, een Roma had de vierde gestolen.”

Tijdens het vooronderzoek beweerde Hamidovic zeven jaar lang dat de moord het werk was van “twee Albanezen en twee Marokkanen”. Nu zei hij: “Dat waren leugens. Ik heb op deze dag gewacht om de waarheid te vertellen.” En dat zat zo. Hij kreeg een tip over “iemand met veel dure horloges”. Hij was het huis van Aquino gaan observeren, maar er hingen te veel camera’s. Hij, zijn zoon Samson (22) en drie familieleden zouden Aquino volgen, klemrijden en dwingen om thuis voor zo’n 400 à 500.000 euro uurwerken en cash af te staan. De vijf droegen oranje fluo-armbanden en bivakmutsen, om Aquino te doen denken dat ze undercoveragenten waren. “In het tankstation hebben ze zo’n noodvest”, legde Sandro uit. “Ik heb dat verknipt tot armbanden. Misschien was dat de fout, Silvio heeft mogelijk gezien dat er geen wapenschild op stond. Hij riep: ‘Valse politie!’ Het is volledig uit de hand gelopen.”

Aquino en zijn echtgenote renden weg. Samson en Sandro’s broer Dragisa Hamidovic (42) renden achter hen aan. Aquino ontfutselde Dragisa z’n pistool en schoot er Samson mee neer.

Sandro Hamidovic: “Ik weet nog dat ik de stem hoorde van mijn zoon: ‘Ik ga dood.’ Hij had een bloedklonter in zijn keel, was aan het stikken. Toen richtte Aquino zijn wapen op mij. Toen heb ik geschoten ja. Dit had nooit mogen gebeuren, het is mijn fout.” Zowel Aquino als Samson overleden.

Jarenlang beschermden de verdachten elkaar, tot vorige zomer de nog voortvluchtige Dragisa in Spanje werd gearresteerd. Hij legde belastende verklaringen af tegen Sandro. Het valt niet uit te sluiten dat diens mea culpa eerder daar het gevolg van is. Maandagochtend vroeg Dragisa het woord: “Ik zit met een bedreiging. Ik ben de verrader omdat ik hier alles vertel. Sandro wil mijn vrouw en kinderen vermoorden.”

Maar ook Sandro zelf zegt te worden bedreigd: “Aquino, dat is maffia. Ze zijn met mijn foto naar Nederland gereden en hebben een miljoen euro op mijn kop gezet. Als er morgen met mij iets gebeurt, ben ik vermoord door de familie Aquino.”

De Aquino’s, woedend, lieten in de rechtszaal geregeld van zich horen. Het proces gaat nog door tot minstens eind mei, met een hele reeks getuigen en specialisten, ook al is er nu een door technisch bewijs ondersteunde bekentenis.