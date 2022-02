‘Ik heb eten mee voor een week’: zestigtal voertuigen van ‘vrijheidskonvooi’ strijken neer in Brussel

Veel Fransen zijn afgezakt naar Brussel om te betogen, maar ook enkele Nederlandse voertuigen. De demonstranten proberen zich te organiseren, maar de geplande blokkade van de stad lijkt voorlopig mislukt. ‘Ik heb eten en drinken mee voor een week.’

Video: deze demonstranten zijn de weg even kwijt

In de loop van maandagvoormiddag heeft de politie een zestigtal voertuigen afgeleid naar parking C op de Heizel. Onder hen een enkele bus met opschrift ‘Stop Covid Pass’ en een vrachtwagen, maar vooral veel mobilhomes, met voornamelijk Franse nummerplaten.

Een van de mobilhomes is van de 60-jarige Caroline Ilands, die over de parking loopt met een vlag van Canada, het land waar het idee van een ‘Freedom Convoy’ ontstond. Dit weekend was ze een van de 7.600 demonstranten op de Champs Elysées in Parijs die traangas te verwerken kreeg.

“Ik was een verpleegster, tot Frankrijk de vaccinatie verplichtte”, vertelt Ilands, die geboren is in Leuven, maar al veertig jaar in Frankrijk woont. “Als je je dan niet laat vaccineren, zoals ik, dan verlies je niet alleen je werk, maar ook je recht op een uitkering of zelfs een minimumloon.”

Wat verderop staan ook enkele Nederlandse wagens. Ze zijn ontgoocheld dat er zo weinig landgenoten terug te vinden zijn. Zondag besliste het Nederlandse konvooi om niet meer naar Brussel af te reizen. Dat zorgt voor twijfels bij hen die toch zijn afgereisd.

“Eten, drinken, ik heb alles bij me om hier een week te kunnen overleven, maar op deze manier weet ik het toch niet”, zegt de 31-jarige Martijn Bloem.

Activist Martijn Bloem, in het midden. Beeld Tim Dirven

Gisteren maakte hij deel uit van het Nederlandse konvooi in Den Haag, deze nacht heeft hij in een bestelwagen overnacht bij het tankstation in Waarloos. “We konden zelfs geen koffie halen in dat tankstation, omdat we geen mondmasker droegen. De uitbater heeft toen de politie gebeld.”

Volkstribunalen

Bloem is hier als actievoerder, maar ook als verslaggever voor De Andere Krant, die in 2018 werd opgericht en bekendstaat voor pro-Russisch nepnieuws. Sinds oktober 2021 verschijnt een wekelijkse papieren editie. Bloem oreert theorieën over de aanslagen van 11 september, die hij ‘één grote leugen’ vindt. “De coronapandemie heeft me helemaal door het dak doen gaan”, zegt hij. “Ik ben echt klaarwakker.”

Het hele handboek van de complotdenkers komt aan bod. Volgens Bloem is het coronavirus ontwikkeld in een laboratorium, worden “geneesmiddelen zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine achtergehouden voor de bevolking” en is het ‘experimentele vaccin’ een sluipmoordenaar, door alle bijwerkingen.

“Het is een driedubbele genocide”, zegt hij. “Ik vind het superzorgelijk. Politiek en media hebben echt steken laten vallen. Dit valt enkel op te lossen met volkstribunalen.”

Beeld Tim Dirven

Bloem weet nog niet wat hij nu gaat doen, vanaf deze parking. Misschien toch maar huiswaarts. Niet alle demonstranten zijn naar de Heizelparking afgeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld Belgen met het openbaar vervoer gekomen. Rond de middag trekt Ilands naar het dichtstbijzijnde metrostation, vastberaden om naar de Europese wijk te trekken.

“De Europese wijk is geblokkeerd door de politie”, zegt een andere Franse activist haar daar. “Je gaat er niet doorheen geraken. We gaan naar de Reyerslaan om 14 uur. Daar zitten alle Belgische media.”

In Telegram-groepen wordt dan weer opgeroepen om naar het Sint-Katelijne-plein af te zakken, naar het Jubelpark, of toch maar naar Schuman. De demonstranten zijn voorlopig verdeeld over de stad, een droomscenario voor de veiligheidsdiensten, want op deze manier is van een blokkade geen sprake. “We volgen op en blijven waakzaam”, zegt een bron.

Beeld Tim Dirven