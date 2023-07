‘Ik heb er niet van geslapen’: Vlaamse boeren over de nieuwe stikstofregels

Achter het technische jargon en de percentages in het stikstofdossier zitten boeren van vlees en bloed. Wat betekenen de nieuwe vergunningsregels voor hen?

“Mijn gsm staat niet stil. Heel wat boeren zijn verontrust. Boos en emotioneel ook.”

Bram Van Hecke - twintiger, boerenzoon uit het West-Vlaamse Oudenburg en voorzitter van belangengroep Groene Kring - kan het the day after nog niet echt bevatten. “Ik hoor een medewerker van het Algemeen Boerensyndicaat op de radio spreken over ‘een decimering van de landbouw’. Dat klopt helaas. Wat mevrouw Demir nu oplegt, dat komt neer op een uitdoofscenario voor onze landbouw.”

Van Hecke geeft het voorbeeld van zijn thuisbedrijf - “eentje dat je al kan terugvinden op de Ferrariskaart uit de achttiende eeuw”. Zijn vader en jongste broer zijn erin aan de slag. “De nieuwe vergunningsregels van Demir zijn zo streng dat we in de toekomst onmogelijk nog aan een vergunning zouden geraken.”

Zouden, want Van Hecke en zijn familie zijn niet meteen bedreigd. De vergunning van het bedrijf loopt nog even en normaal gezien zijn de nieuwe regels maar tijdelijk. Het is de bedoeling dat ze alleen gelden tot er een volwaardig stikstofdecreet gestemd raakt. Maar niet iedereen heeft de luxe van de tijd. De vergunning van pluimveeboer Frits Stevens (26) uit het Limburgse Hamont bijvoorbeeld loopt al in 2025 af.

“Ik heb er niet van geslapen”, zegt Stevens. “Ik heb het bedrijf vijf jaar geleden overgenomen van mijn ouders. We zijn altijd mooi in orde geweest met onze vergunning en nu zal het niet meer lukken. Volgend jaar moet ik mijn vergunningsaanvraag doen - iets wat al snel 10.000 euro kost - maar voor wat? Ik zal niet kunnen voldoen aan de strengere regels en dreig met een schuldenberg achter te blijven.”

Strenger beleid

Maandag, om 17u22, heeft minister van Omgeving Zuhal Demir twee nieuwe ‘ministeriële instructies’ uitgestuurd over het stikstofbeleid. Met deze instructies verscherpt ze eigenhandig de vergunningsregels voor de landbouw en industrie. Ze heeft hiervoor de zegen van minister-president Jan Jambon, nadat N-VA en cd&v het vrijdag niets eens raakten over de uitvoering van het politieke stikstofakkoord van maart.

Demir neemt naar eigen zeggen haar verantwoordelijkheid om een vergunningenstop in Vlaanderen te voorkomen. Het huidige stikstofbeleid steunt op een ministeriële instructie uit 2021. De vrees is dat die niet streng genoeg meer is. Vroeg of laat dreigt een rechter er een streep door te trekken. Dan volgen - althans volgens Demir - ‘Nederlandse toestanden’ waarbij geen enkele vergunning nog groen licht krijgt.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in het Vlaams Parlement Beeld Thomas Sweertvaegher

De nieuwe ministeriële instructies houden een reeks verstrengingen van het beleid in. De belangrijkste maatregel is wellicht de invoering van een harde vergunningsdrempel voor veeteeltbedrijven. Bedrijven met een ‘impactscore’ boven 0,025 procent zullen voortaan geen nieuwe vergunning meer krijgen. De impactscore bepaalt de mate waarin natuur hinder ondervindt van de stikstofuitstoot van een landbouwbedrijf.

Het is deze drempel waar het familiebedrijf van Van Hecke op dreigt te botsen. De boerderij heeft een impactscore van 2 procent. Dat terugbrengen naar 0,025 betekent: bijna geen enkel dier overhouden. “In het politieke stikstofakkoord van maart zit deze vergunningsdrempel ook, maar die zou dan wel stijgen in de tijd, richting een impactscore van 1 procent. Als we dan nog zouden mogen salderen (uitstootrechten wisselen met andere boeren, red.) zouden we wellicht kunnen doorgaan. Maar op deze manier dus niet.”

Ook Stevens stuit op de vergunningsdrempel. “We zitten rond 0,8 procent. Dat vind ik al best ‘goed’ als ik zo rondhoor bij collega’s. Die drempel van 0,025 is onrealistisch laag. Dan houd je geen boeren over. Ik kan alleen hopen op wat goodwill van de politiek, maar die lijkt er niet te zijn. Je zou denken dat men in afwachting van een stikstofdecreet vergunningen tijdelijk blijft verlengen. Maar ook dat is nu gedaan.”

Het klopt: Demir schrapt het principe waarbij vergunningen tot 2030 tijdelijk verlengd kunnen worden zonder een verlaging van de uitstoot. Ontsnappen aan de drempel van 0,025 procent kan niet.

Inbreken

Een ander opvallend punt in de ministeriële instructies van Demir - één waar cd&v over struikelt - is het voornemen om in te breken in lopende vergunningen van veeteeltbedrijven met een ‘te hoge’ impactscore. Juridisch en menselijk gezien gaat dat voor de christendemocraten te ver. Wat bijvoorbeeld met een boer die een lening is aangegaan en plots zijn aantal dieren moet halveren? Die komt straks niet meer rond.

Bij Demir wordt benadrukt dat eerst een analyse zal plaatsvinden. Pas daarna zal bekeken worden of er vergunningen zijn die echt niet door de beugel kunnen. Alleen die zullen worden geviseerd, luidt het. In haar omgeving wordt eraan herinnerd dat Demir - destijds met instemming van ook cd&v - al eens heeft ingebroken in lopende vergunningen. Namelijk in de pfas-vergunningen van havenbedrijven.

En de boze boeren? Hiervoor wijzen Demir en haar cd&v-collega’s naar elkaar. De minister zegt dat ze niet anders kan dan de vergunningsregels aan te scherpen vanwege het verzet van de christendemocraten tegen de uitvoering van het stikstofakkoord van maart. Binnen cd&v luidt het dat Demir nu bewust met verregaande regels komt aanzetten om de partij te dwingen tot toegevingen in het dossier.