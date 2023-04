‘Ik heb al 165.000 euro uitgegeven. Ik had die verbouwing totaal onderschat.’ Is (ver)bouwen te duur geworden in Vlaanderen?

Kamperen in een ruwbouw omdat het renovatiebudget op is of halverwege een verbouwing je huis weer op de markt moeten brengen: de prijs van bouwen en verbouwen piekt, het stressniveau van verbouwers ook. ‘Ik heb veel mentale breakdowns gehad.’

Marlies Bosmans (30) kocht in oktober vorig jaar een lichtgeel geschilderd rijhuis in Borgerhout, dat ze nu eigenhandig aan het verbouwen is. “Niet dat het mijn droom was om zelf riolering te leggen”, zegt ze. “Het is gewoon de enige manier om vandaag alleen een huis te kunnen kopen.”

Marlies is actrice, regisseuse en sinds vorig jaar ook doe-het-zelfverbouwer. “Ik had geluk met de aankoop. Mijn huis werd aangeboden door de overheid en ik bleek de enige bieder, zodat ik het voor 170.000 euro kon kopen. Een prikje voor een huis met tuin in deze buurt.”

Na de aankoop had ze nog voor 80.000 euro renovatiebudget over. “Aanvankelijk leek me dat een mooi bedrag, maar vandaag weet ik wel beter. Voor een totaalrenovatie had ik het dubbele nodig. Met mijn budget bleek alles zelf doen de enige optie.”

Tegelen en schilderen wilde Marlies sowieso graag zelf doen, maar via zelfbouwpakketten en YouTube-filmpjes leerde ze ook elektriciteit en riolering te leggen. Een vriend met ervaring als timmerman hielp haar om de bovenverdieping in hout te vernieuwen. “Dan nog is het duur: de pvc-buizen en het hout hebben mijn budget opgegeten.”

Ook de loonkost is een belangrijke factor bij de hoge prijzen vandaag. Zelfs al doet Marlies veel zelf, ook daarover kan ze meespreken. “Ik heb een aannemer die me af en toe advies geeft. Hij is intussen met 3 euro per uur opgeslagen. Dat lijkt niet veel, maar al die kleine beetjes samen maken een smak geld”, vertelt Marlies, die ook een Instagrampagina (Marliesverbouwteenhuis) bijhoudt over de vorderingen van haar werk.

Uit de betaalindex blijkt: een huis bouwen of verbouwen woog de voorbije jaren nooit zwaarder op het gezinsbudget dan vandaag. De Nationale Bank noemde de betaalbaarheid van Belgische woningen onlangs nog van een “historisch laag niveau”. “We zitten in een unieke situatie”, zegt Wouter Thierie, econoom bij ING. “De hoge rente in combinatie met de ­stijgende loonkosten en de hoge prijzen van bouwmaterialen hebben de betaalbaarheid van bouwen en verbouwen onder hoogspanning gezet.”

Volgens Embuild, de belangrijkste lobby­groep van de Belgische bouwsector, zijn de prijzen van de bouwmaterialen in 2022 gemiddeld met 10 procent gestegen. Zand en grind werden 24 procent duurder, hout +17,5 procent, glas +21 procent en natuursteen +8 procent.

“Vandaag zien we een stabiliserende markt of zelfs licht dalende prijzen, in het geval van hout en non-ferro. Maar energievreters als baksteen, dakpannen en cement blijven duur”, zegt Niko Demeester van Embuild.

Phedra (27) kocht een huis in Vilvoorde: ‘Tijdens meetings zat ik of aan de keukentafel, waar mijn moeder in haar peignoir passeerde, of op bed. Ik was soms echt beschaamd.’ Beeld Annabel Miedema

Corona

Enkele gezinnen reageerden op een oproep op de website van De Morgen en vertelden hoe ze door hun verbouwing in financieel zwaar weer kwamen. Een koppel uit de Kempen moest hun huis halverwege de verbouwing weer op de markt zetten, omdat ze de rekeningen niet meer konden betalen. Een West-Vlaams gezin dat in 2020 – vlak na de eerste coronagolf – investeerde in een huis met een grotere tuin, belandde tegen hun eigen verwachtingen in geldnood.

“Ik had nooit gedacht dat zoiets ons zou overkomen”, vertelt de moeder van twee, die net als het Kempense gezin niet met haar naam in de krant wil. “We hebben twee mooie inkomens, en ons huis was afbetaald. Maar door die renovatie van de nieuwe woning is al ons spaargeld op. Er is zelfs nog geen keuken en trap.”

Corona was een eerste tegenslag: door de pandemie nam de verbouwing van hun woning veel meer tijd in beslag. De stijgende materiaalkosten dreven de prijs nog verder omhoog. “Al die onvoorziene kosten maakten dat ik hoogzwanger muren stond af te breken. Vooraf hadden we bepaald dat het huis zeker klaar moest zijn voor de bevalling, maar dat is dus niet gelukt. Ik hoop dat we de eerste verjaardag van mijn dochter in het nieuwe huis zullen kunnen vieren. Zelfs dat is onzeker.”

Halverwege hun verbouwing riep hun bouwpromotor “onvoorziene omstandigheden” in waardoor hij 25.000 euro extra wilde aanrekenen. Het gezin vocht dat aan, waardoor het bedrag werd verlaagd naar ‘slechts’ 10.000 euro. “Ik ben goed thuis in die materie. Daarom durfden wij die stap te zetten, maar ik vrees dat sommige mensen dat gewoon niet durven.”

De wet-Breyne, die in 1971 in het leven werd geroepen als bescherming voor iedereen die een woning bouwt of grondig verbouwt, verplicht aannemers een totaalprijs te vermelden. In principe mag daar niets bovenop komen. “Er zijn daarop slechts twee uitzonderingen”, zegt Niko Demeester van Embuild. “In de meeste contracten wordt tegenwoordig een clausule opgenomen waardoor de totaalprijs herzien kan worden in functie van de prijsschommelingen in materialen of lonen. Ten tweede kan de bouwheer zelf bepaalde aanpassingen verzoeken, zoals een betere kwaliteit van materialen, waardoor dit mogelijk een impact kan hebben op de totaalprijs. Beide partijen moeten daarover uiteraard wel akkoord gaan.”

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe verbintenissenrecht op 1 januari 2023 hoeft niet meer contractueel te worden voorzien in onvoorziene omstandigheden: beide partijen kunnen in dat geval onder bepaalde voorwaarden het contract in gemeenschappelijk akkoord heronderhandelen. Overmacht kan enkel worden ingeroepen als de uitvoering totaal onmogelijk is geworden. Als de economie sputtert, geldt dat niet als overmacht.

Marlies Bosmans: ‘De pvc-buizen en het hout hebben mijn budget opgegeten.’ Beeld Aurélie Geurts

Heropening China

Worden die hoge prijzen niet gecompenseerd door de geïndexeerde lonen van de consument? “Niet helemaal”, zegt Wouter Thierie van ING bank. “Door die verschillende factoren – stijging van de prijzen van bouwmaterialen, loonkost en de hoge rente voor een hypothecair krediet – is de index niet voldoende om de gestegen kosten op te vangen.”

En dan de vraag van 1 miljoen: is er beterschap op komst, nu de energieprijzen dalen en corona alweer een tijdje achter ons ligt? Experts zijn het eens: een daling van de prijzen moeten we niet verwachten.

De loonkosten zijn structureel gestegen, en de grondprijs zal door de bouwshift ook alleen maar toenemen. Maar ook de materiaalkosten zullen hoog blijven. “We hebben gezien dat de heropening van de economie in China (na drie jaar streng coronabeleid, red.) de prijs van een aantal bouwmaterialen zoals koper en staal weer iets omhoog heeft geduwd”, zegt Thierie. Helemaal zoals vroeger zal het ook volgens hem niet meer worden.

“We leven vandaag in een andere wereld”, zegt Niko Demeester. “De prijzen die we voor corona gewend waren, zullen niet meer terugkomen.”

Zelfs energie-intensieve producten, zoals baksteen en cement, zullen allicht niet (veel) goedkoper worden. “Ook niet als de energieprijs daalt”, zegt Thierie. “Er wordt vaker lokaal geproduceerd; een internationale concurrentie­strijd drijft de prijs daardoor niet naar beneden. De stock van bakstenen ligt in ons land vandaag onder het historisch gemiddelde. Pas als de stock zal stijgen, zal de prijs afkoelen. Maar op korte termijn zit dat er niet in.”

Vandaag krijgt de nieuwbouw al klappen. ­Vorig jaar werden in ons land 28.674 bouw­vergunningen toegekend voor nieuwe huizen en appartementsgebouwen. Dat is een daling met 9,7 procent tegenover 2021, dat met 31.768 bouwvergunningen wel een topjaar was.

ING wijst erop dat de doorlooptijd verder is verslechterd. Die wachttijden kunnen de prijzen doen stijgen. “Dat zou kunnen leiden tot een verminderd aanbod van nieuwbouw op lange termijn, met als gevolg een groeiend tekort aan woningen en een stijging van de koop- en huurprijzen”, zegt ­Wouter Thierie.

Toch heeft de Belgische bouwsector het in 2022 beter gedaan dan de buurlanden. “Dat komt in de eerste plaats omdat de economie na covid langzamer aantrok. Ons startpunt lag dus lager dan de buurlanden”, vertelt Thierie. “Ons land heeft ook veel maatregelen genomen om renovaties te stimuleren, zoals een tijdelijke btw-verlaging.”

De geïndexeerde lonen verklaren voor een stuk het goede resultaat. “De koopkracht heeft in ons land beter standgehouden”, aldus Thierie. “Daardoor hebben mensen hier vaker energetische renovatie aangedurfd dan in de buurlanden.”

Dat was het geval bij Lauren De Raedt (27), die in mei 2021 samen met haar vriend een rijwoning in Melle kocht. “We wisten dat het een totaalrenovatie zou worden”, zegt de jonge vrouw, die in de IT werkt. “Maar door de energiecrisis vond ik dat we niet anders konden dan ook nog voor een warmtepomp en extra dakisolatie te gaan, waardoor de totaalprijs de hoogte inging, en de verbouwing ook langer duurde dan we hadden gehoopt.”

Ze konden een half jaar overbruggen door te housesitten bij vrienden. Daarna trok Lauren noodgedwongen opnieuw in bij haar moeder. “Uiteraard ben ik daar dankbaar voor, maar ik had het me toch allemaal anders voorgesteld. Vooral de dakwerken zorgden voor vertraging. Er is heel veel discussie geweest over de prijs, maar gelukkig heeft de hoofdaannemer zijn verantwoordelijkheid genomen. Wij hebben langs onze kant water bij de wijn gedaan over het hout. We hadden mooie houten balken besteld, maar door de hoge houtprijs zijn dat er minder mooie geworden. Die gaan we in de toekomst schilderen.”

Niko Demeester, bouwconfederatie Embuild: ‘We leven vandaag in een andere wereld. De prijzen die we voor corona gewend waren, zullen niet meer terugkomen.’ Beeld Annabel Miedema

Absolute hoogspanning

Volgens de prognoses van Embuild zal de bouw van nieuwe woningen de komende jaren stabiliseren. Wat betreft de renovaties van woningen zijn de voorspellingen gunstiger: tegen 2024 verwacht de sectorfederatie een groei van 10 procent.

De invoering van de renovatieplicht van oudere woningen heeft de verbouwmarkt al een flinke boost gegeven. Alle woningen en appartementen met label E of F die vanaf 1 januari 2023 zijn aangekocht, moeten binnen de vijf jaar verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter. “In de bouw- en verbouwsector zal zich een nieuw evenwicht installeren”, zegt Niko Demeester. “We zien nu al dat bij viergevelvilla’s de prijsstijging is stilgevallen, en er zelfs hier en daar een daling is. Maar ook al worden die huizen goedkoper: de kost van het totale project zal hoog blijven, vanwege de hoge renovatiekost.”

Als er zoveel gerenoveerd wordt, gaat het dan goed in de bouwsector, of niet? “Het antwoord is genuanceerd”, zegt Niko Demeester. “De bouwsector is uiteraard ruimer dan alleen ­woningbouw. In de industriebouw gaat het vandaag ronduit slecht.”

In januari bleek uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel dat tijdens de laatste maanden van 2022 een recordaantal bouw­bedrijven in ons land failliet ging. “Het is sowieso een sector met lage marges”, zegt Demeester. “De activiteit mag goed zijn, de rentabiliteit is dat daarom nog niet.”

Bij de dakwerkers is het vertrouwen beduidend hoger dan in andere delen van de bouwsector. Zij surfen het beste mee op de renovatiegolf, zo blijkt uit gegevens die de Nationale Bank publiceerde over het bedrijfsvertrouwen.

Afhaken doet de consument vooralsnog niet. De Vlaming heeft een baksteen in zijn maag en wil graag eigenaar worden. Zelfs al moet hij daarvoor maanden of jarenlang verbouwen. ‘Toch duiken er onzekere parameters op”, zegt Demeester. “Door Oekraïne en de hoge energieprijzen heerst er een zeker pessimisme. Dat kan een negatief gevolg hebben voor de bouw.”

Neerslachtigheid is ook de verbouwende ­Vlaming niet vreemd: alle verbouwers die we spreken zijn het zeker over één ding eens: het is/was een bijzonder stressvolle periode. “Ik heb al veel gehuild”, zegt Marlies Bosmans. “Mijn dieptepunt was toen ik de riolering eindelijk af had – een zwaar en moeilijk werk. Toen de keurder kwam, bleek dat ik toch een fout had gemaakt. Ik had twee dagen om alles in orde te brengen. Dan zou er beton worden ­gegoten. Toen voelde ik me zo alleen.”

Dat herkent Phedra, een 27-jarige ambtenaar die in mei 2021 een woning in Vilvoorde kocht. “Het leek een buitenkansje, omdat de markt in die periode onder absolute hoogspanning stond. Ik was niet echt op zoek, maar besloot om toch te springen.”

Op haar 26ste werd Phedra – ze wil liever niet met haar achternaam in de krant – eigenaar. Ze had 40.000 euro gebudgetteerd om de elektriciteit te vernieuwen en hier en daar wat opfrissingswerken te doen. Bedoeling was om begin 2022 verhuizen. “Ik had een buffer van 20.000 voor onverwachte kosten. Iedereen had me daarvoor gewaarschuwd, maar niemand had kunnen voorspellen wat voor een aardschok de bouwsector zou doormaken.”

Lenen bij familie

Vandaag heeft de jonge vrouw al 165.000 euro uitgegeven. “Ik had die verbouwing totaal onderschat. Zodra je muren begint open te breken, lijkt het ook zoveel logischer om gewoon voort te doen. Maar financieel is dat minder evident. Ik heb een flexi-job erbij genomen en gaf mezelf heel weinig zakgeld per maand, zodat ik toch maar kon sparen”, vertelt ze.

Intussen heeft ze bovenop haar hypothecaire lening twee extra verbouwleningen, en een lening bij familie. “Op een bepaald moment had ik geen geld om tijdens de solden een handtas uit de Veritas te kopen, omdat ik anders de hele maand geen geld meer zou hebben om met vrienden af te spreken. Dat klinkt stom, maar ik vond dat echt erg. Tijdens corona stond mijn leven anderhalf jaar on hold, maar ik heb nu vaak het gevoel dat dat nog altijd zo is. Moest ik niet gaan reizen, in plaats van ieder vrij moment in mijn huis te werken?”

Om de kosten te drukken, ging ze weer bij haar moeder wonen. “Ik ben daar heel dankbaar voor, maar het was ook zwaar. Ik heb heel veel mentale breakdowns gehad. Omdat ik al een paar jaar het huis uit was, had mijn moeder de kamer al in gebruik genomen. Ik had daardoor geen kleerkast, en amper plek om mijn spullen te zetten.”

Ook het vele thuiswerk was een harde dobber. “Ik had geen plaats voor een bureau. Ofwel zat ik tijdens meetings aan de keukentafel, waar mijn moeder dan in haar peignoir passeerde, ofwel zat ik op mijn bed. Mijn collega’s kenden mijn situatie, maar ik was soms echt beschaamd. Ik had na veel oefenen wel een positie gevonden waar het niet echt opviel dat ik op mijn bed zat te vergaderen.”

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel: Phedra verhuist volgende maand naar haar eigen huis. “Ik weet dat ik mezelf nog vele jaren veel ga moeten ontzeggen. Maar ik troost me met het feit dat ik als jonge vrouw dit huis alleen heb gekocht.”

Vaak vragen vrienden haar of ze niet liever in een afgewerkte woning had geïnvesteerd? “Ik zou nooit zo’n hoog bedrag in één keer hebben kunnen lenen. Een verbouwlening krijg je veel makkelijker”, zegt Phedra. “Ooit zal het helemaal klimaatproof zijn. Weliswaar nadat ik de volledige zolder en het dak heb vernieuwd, de zijgevel heb geïsoleerd en ergens magischerwijs nog geld voor zonnepanelen vind.”

Marlies Bosmans is in Borgerhout nog verder van huis. Over een paar weken is haar spaargeld op. “Ik kan nog wel enkele premies krijgen, omdat ik ecologisch heb gewerkt. Maar ik zal moeten sparen voor ik verder kan.”

Er komen ook nog grote kosten aan: ze heeft nog geen keuken, geen badkamer en ook de vloer moet nog worden gelegd. “Ik heb geen streefdatum meer. Dat heb ik uit mijn hoofd gezet. Gelukkig kan ik tijdens mijn renovatie bij mijn vriend logeren, zodat daar toch al geen druk op zit.”

Marlies Bosmans: 'Het was niet meteen mijn droom om zelf riolering te leggen. Het is gewoon de enige manier om vandaag alleen een huis te kunnen kopen.' Beeld Aurélie Geurts

Ramen? Half jaar wachten

Hoewel verbouwen lang duurt, veel kost en vaak zeer stresserend is, komt het meestal uiteindelijk wel goed. “Vandaag ben ik blij dat we het gedaan hebben”, zegt Sofie Van Mossevelde (39) uit Lochristi, die sinds kort met haar gezin in hun bijna afgewerkte huis woont.

Ze kocht dertien jaar geleden de woning samen met haar man. Ze trokken er toen meteen in, wetende dat er op termijn een gigantische verbouwing op hen wachtte. “We hebben letterlijk alles afgebroken en weer opgebouwd”, vertelt Sofie. “Mijn man – hij is regeltechnieker en elektricien in bijberoep – heeft elke vrije minuut aan ons huis gewerkt. Ik heb ook gedaan wat ik kon: voor een metser betaal je tegenwoordig 48 euro per uur, dus heb ik zelf de bakstenen aangevoerd. Als je een huis wil dat aan de moderne noden voldoet, en je krijgt geen financiële ondersteuning van familie, is dat de enige manier.”

Begin 2021 verhuisde het gezin met twee ­kinderen naar het huis van de schoonvader van Sofie, waar ze op de eerste verdieping mochten wonen. “Ik had gedacht dat dat voor een half jaartje zou zijn. Maar omdat de verbouwing zo lang aansleepte – we hebben bijvoorbeeld een half jaar op onze ramen gewacht – was dat zwaar. Ik heb anderhalf jaar uit dozen geleefd. Twee communiefeesten die waren uitgesteld door corona vonden plaats in het huis van pepe.

“Maar ik ben vandaag heel blij met het resultaat. Als verpleegster kan ik heel goed relativeren. Maar ik zal nooit vergeten hoe ellendig ik me in die verbouwperiode heb gevoeld.”