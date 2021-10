‘Ik had nog 37 cent op mijn rekening’: steeds meer jongeren worden dak- en thuisloos

Het aantal jonge dak- en thuislozen neemt toe. De federale regering maakt 12,5 miljoen euro vrij om hen aan onderdak en begeleiding te helpen.

Een 17-jarig meisje woont sinds drie weken in een noodstudio op het Antwerpse Eilandje. Ze staat onder toezicht van de jeugdrechter nadat ze het slachtoffer werd van seksueel misbruik. “Het contact met mijn ouders is moeilijk”, zegt ze. “Daarom besliste ik deze zomer om alleen te gaan wonen.”

Met het geld van een vakantiejob kon ze een studentenkamer huren. Maar de huur voor oktober kreeg ze niet meer betaald. “Ik had 37 cent op mijn rekening”, vertelt ze. “Omdat ik dreigde op straat terecht te komen, bracht mijn consulent bij de jeugdrechtbank me in contact met YAR.”

Coachingprogramma

YAR Wonen is een coachingprogramma om jongeren te ondersteunen die uit noodzaak zelfstandig moeten gaan wonen. Het is een kwetsbare groep: uit recente cijfers blijkt hoe verontrustend hoog het aantal kinderen en jongeren in ons land is zonder dak boven het hoofd.

Uit een daklozentelling die de Koning Boudewijnstiching, KU Leuven en Université de Liège (ULiège) een jaar geleden voor het eerst organiseerden, bleek dat een op de vijf dak- en thuislozen tussen 18 en 25 jaar is. Bruss’Help, dat een tweejaarlijkse daklozentelling organiseert, zag het aantal kinderen en jongeren die de nacht doorbrengen op straat of in kraakpanden stijgen van 600 in 2018 naar 933 in 2020.

Extra middelen

De Vlaamse en federale regering voorzien extra middelen om jonge daklozen aan onderdak en begeleiding te helpen. “Met het Housing First-programma waar de federale regering 12,5 miljoen euro voor vrijmaakt (ook de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering stellen middelen ter beschikking, EB) willen we ze op een duurzame manier toekomst bieden”, zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir (Vooruit). Ze bezocht zondagnamiddag in Antwerpen YAR, een van de projecten die het Housing First-principe hanteren.

Antwerps schepen voor Armoedebestrijding Tom Meeuws (Vooruit) en minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir (Vooruit). Beeld Thomas Nolf

De Housing First-aanpak is een integrale aanpak die in verschillende Europese steden gehanteerd wordt. “Het idee is dat een dak boven het hoofd de eerste stap is”, zegt Koen Frøberg, directeur van YAR Vlaanderen. “We bieden kwetsbare jongeren een huurwoning aan zonder bijkomende voorwaarden. Daarbij ondersteunen we hen in het nakomen van alle huurdersverplichtingen. Als dat in orde is, geven we hen sociale begeleiding om hun leven verder op de rails te krijgen.”

Tussen 2013 en 2016 werd Housing First in België getest: er werden toen 141 mensen geholpen. “Twee jaar later verbleef 93 procent nog altijd in hun woning”, aldus Kitir. “Dankzij Housing First verlieten intussen meer dan 855 mensen definitief de straat en tekenen we een slaagpercentage van 87 procent op waardoor we Housing First nu willen doortrekken met een focus op jongeren die in onze grootsteden uit de boot vallen.”