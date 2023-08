‘Ik had net zoveel goesting in mosselen’

Spraakmakend nieuws over verschillende Mensen.

Op de bres voor haar zoon

Ángeles Béjar, moeder van Spaanse bondsvoorzitter

De moeder van de geschorste Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales heeft zich opgesloten in een kerk en is in hongerstaking. De vrouw kan zich niet vinden in de manier waarop haar zoon behandeld wordt. Rubiales is geschorst nadat hij de Spaanse speelster Jenni Hermoso een kus op de mond gaf. Hij is slachtoffer van een “onmenselijke en bloeddorstige jacht”, zegt Béjar tegen Spaanse journalisten. Ze is van plan om dag en nacht te vasten, totdat Rubiales’ naam is gezuiverd. Ook roept ze Hermoso op “de waarheid” te vertellen.

Kandidaat voor verkiezingen in Taiwan

Terry Gou, miljardair en ondernemer

Terry Gou komt op als onafhankelijk kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Taiwan van 2024. Gou is miljardair en oprichter van techgigant Foxconn. Hij wil de betrekkingen tussen Taiwan en China verbeteren en de Taiwanese economie een flinke zet geven. Zijn beloftes zijn alvast niet mals: “Geef me vier jaar en ik beloof dat ik 50 jaar vrede zal brengen in de Straat van Taiwan. Taiwan mag geen Oekraïne worden en ik zal Taiwan niet het volgende Oekraïne laten worden”, zo vertelde hij gisteren tijdens een persconferentie.

Brengt bezoek aan ziekenhuis

Elton John, zanger

Elton John gleed zondag uit in zijn vakantievilla in Nice en kwam ten val. De 76-jarige zanger werd naar het ziekenhuis in Monaco gebracht. Daar is hij “uit voorzorg” behandeld voor lichte verwondingen. “Na enkele controles werd hij maandagochtend uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is nu weer thuis en verkeert in goede gezondheid”, zegt zijn woordvoerder. Elton John geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Frankrijk met zijn familie. In juli rondde hij zijn Farewell Yellow Brick Road-tournee af.

Loopt mosselfeest mis

Maarten Vangramberen, Sporza-reporter



Door een geannuleerde vlucht miste Maarten Vangramberen het mosselfeest dat speciaal voor zijn thuiskomst georganiseerd was. Hij heeft een drukke zomer achter de rug, met verslaggeving van de Tour de France en het WK atletiek. Vijf kilo mosselen lagen voor hem klaar, maar de journalist zat vast in Boedapest. “En ik had net zoveel goesting in mosselen”, vertelt hij op Studio Brussel. Het mosselseizoen loopt gelukkig nog even.