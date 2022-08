‘Ik had een job geregeld voor vier Oekraïense vluchtelingen. Na een week zaten ze terug thuis: hun loon was lager dan hun uitkering’

‘Te heet? Te droog? Moh jongens, die opwarming van de aarde is fantastisch! Dit is de mooiste zomer van mijn leven: iedereen geniet van de zon en Middelkerke bruist. Wij worden het nieuwe Saint-Tropez.’ Jean-Marie Dedecker, onafhankelijk parlementslid en burgemeester van Middelkerke, is 70 geworden, maar blijft onvermoeibaar tegen de stroom in roeien, ook over het klimaat.

Iedere dag wandelt Jean-Marie Dedecker over de vernieuwde zeedijk van Middelkerke, ‘als een keizer in Versailles’. Tijdens de zomer vervijfvoudigt zijn bevolking en wil hij de vinger aan de pols houden. Om de 50 meter krijgt hij duimpjes, poseert hij voor selfies en wordt hij aangesproken met ‘meneer de burgemeester’.

Jean-Marie Dedecker: “Die opwarming is een godsgeschenk. Als we zo nog twee zomers krijgen, word ik met de vingers in de neus herverkozen. De mensen zijn gelukkig, de zelfstandigen verdienen pakken poen, radiozender Joe FM zit hier, er zijn massa’s concerten, Tien om te zien trekt duizenden mensen en in juni hebben we een fantastisch BK wielrennen georganiseerd. Middelkerke is de place to be geworden. Onze economie leeft van het toerisme: dan moet je zorgen dat hier van alles te beleven valt. We zijn bezig om een rit van de Giro naar hier te halen, en een atletendorp voor de Olympische Spelen in Parijs. Tegen dan staat hier ook een gloednieuw casino, met een gigantisch feestplein ervoor.”

Veel volk betekent ook veel waterverbruik. Is de droogte geen probleem aan de kust?

“Waarom? Wij hebben de zee: als het te erg wordt, installeren we wel een ontziltingsinstallatie, zodat we het zeewater kunnen zuiveren zoals Israël dat doet. Maar vorige winter is de IJzer hier nog overstroomd. Wij hebben geen gebrek aan water, maar aan waterbeleid. We moeten leren om het water beter op te vangen en te stockeren. In de winter draineren de boeren hun velden, waardoor 60 procent van al het regenwater in de zee stroomt. Tussen 167 en 197 miljoen liter drinkwater gaat verloren door lekken in de leidingen. Doe dáár iets aan. En zorg voor spaarbekkens. Veel boeren willen die dolgraag aanleggen, maar zelfs aanvragen uit 2019 geraken maar niet goedgekeurd. Vlaanderen is erger dan de Sovjet-Unie. Zelf heb ik een regenwaterput, mijn hortensia’s lachen mij iedere avond toe. Mijn gras sproei ik niet, dat wordt vanzelf weer groen. Maar de mensen betuttelen door te zeggen dat ze hun douchewater moeten opvangen in een emmer om er hun toilet mee door te spelen: komaan, zeg.”

Vorig jaar overstroomde Wallonië, dit jaar kreunen de mensen onder de hitte, drogen onze waterlopen op en branden de bossen in Zuid-Europa af. Wordt het ook voor u geen tijd om de klimaatcrisis ernstig te nemen?

“We nemen massaal het vliegtuig naar Turkije en Tenerife om daar in 40 graden te liggen bakken in de zon. Maar als het hier 30 graden wordt, lijkt het alsof de wereld vergaat. Elke dag die paniekzaaierij: ik word er gek van. Er sterven in het Westen twintig keer meer mensen van de kou dan van de hitte. Wat is dan het probleem? Smeer je in en kruip onder de parasol.”

Niks aan de hand dus?

“Probeer van mij geen klimaatnegationist te maken, hè. De klimaatverandering ís een uitdaging, maar ze is van alle tijden. De invloed van de mens wordt overdreven.”

De wetenschappelijke consensus is toch dat de mensheid de opwarming enorm versnelt? Wij stoten massaal CO 2 uit, een broeikasgas dat ervoor zorgt dat onze atmosfeer meer warmte van de zon capteert.

“Volgens de wetenschap komt slechts 4 procent van de CO 2 -uitstoot van de mens, de rest wordt uitgestoten door de natuur. En wat is het aandeel van België in de wereldwijde menselijke CO 2 -uitstoot? 0,24 procent! Zou het dan zoveel verschil maken als wij hier alles stilleggen en stoppen met ademen? Als ik dat vraag, wordt het stil. Dan ben ik een negationist, die niet meer welkom is aan de deugtafels van de VRT.”

U vreest niet dat uw kleinkinderen op een onleefbare planeet zullen moeten wonen, zoals duizenden klimaatwetenschappers voorspellen?

“Marc Van Ranst is ook een wetenschapper: had die altijd gelijk? Als je geen vragen meer mag stellen bij de wetenschap, is het geen wetenschap meer, maar religie. De planeet wórdt niet onleefbaar. De club van Rome voorspelde in 1972 ook dat de wereld zou vergaan, dat olie en andere grondstoffen zouden opraken: niks van uitgekomen! Er zijn in de geschiedenis nog droge, hete periodes geweest. Vroeger kon je van hier recht naar Engeland wandelen, er stond geen water in de Noordzee. In de tijd van de Romeinen was het zo warm als nu. In 658 schreven de kronieken al over ‘het opdrogen der bronnen’. Kort na de Guldensporenslag van 1302 kon je ‘droogvoets door de Seine, de Loire, de Rijn en de Donau lopen’. Waarom moeten we zo apocalyptisch doen over een beetje warmte? Is het zo erg dat de gletsjers smelten? Je kunt niet meer gaan skiën, dat is het.”

Beeld Saskia Vanderstichele

Die gletsjers zijn cruciaal voor de waterbevoorrading van veel landen. En samen met het smeltende landijs van Groenland doen ze de zeespiegel stijgen.

“De zeespiegel stijgt al 12.000 jaar. Sinds 1850 gebeurt dat met 1,86 millimeter per jaar en er is géén versnelling, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat Nederland. Toch ben ik de enige kustburgemeester die een dijk bouwt tegen de honderdjarige storm die waarschijnlijk niet komt. Onze hele dijk wordt heraangelegd, met een dubbele muur en nieuwe duinen. Kostprijs: 55 miljoen euro, zonder subsidies!”

Waarom geeft u zoveel geld uit aan een bedreiging die u fictief acht?

“De zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer, maar de mens is vernuftig genoeg om zich daartegen te wapenen. We hebben laarzen en regenjassen. We kunnen dijken bouwen, muren verhogen, kanalen dieper uitbaggeren en spaarbekkens aanleggen. Waarom willen de woke klimaatmedia ons dan zo bang maken?”

Ga dat eens vertellen in de Vesdervallei.

“Die overstromingsramp werd deels veroorzaakt door een menselijke fout: ze hadden het stuwmeer aan de Vesder vóór de watersnood moeten laten leeglopen. Maar ook overstromingen zijn niet nieuw. In de Luikse Sint-Pauluskathedraal strepen ze op een pilaar al sinds 1571 de hoogte aan van het waterpeil door de overstroming van de Maas. Maar dat wordt vergeten, we maken van alles een catastrofe. En elke catastrofe heeft haar eigen experts.”

Bent u niet een beetje selectief in uw scepsis tegenover de wetenschap? U gelooft wel rotsvast in de ontwikkeling van nieuwe kernreactoren.

“Ik geloof in wetenschappelijke vooruitgang, niet in bangmakerij onder het mom van expertise. Wij slúíten onze kerncentrales, omdat alles op groene energie moet draaien. Maar wat gebruikt die groene sandalenbende in plaats daarvan? Vervuilende gascentrales. De Duitsers verbranden zelfs massaal steenkool en bruinkool. Blijkbaar gaat het niet over het klimaat, maar over groene dogma’s tegen kernenergie. De Fransen en Nederlanders gaan nieuwe kerncentrales bouwen, hier is dat taboe. Wij betalen 40 miljard euro subsidies voor onze zonnepanelen en windmolens. Met dat bedrag kun je vier kerncentrales zetten.”

De moderne kerncentrales zouden er ten vroegste tegen 2037 zijn. Die technologie is nog niet helemaal rijp.

“Hou dan de bestaande kerncentrales open. Alle zeven! En zijn de stekkerautootjes wel rijp? Elektrisch rijden is een levenswijze: je moet veel geduld hebben en veel poen. Als je met een elektrische wagen op skireis vertrekt, is de sneeuw gesmolten voor je ginder bent. En daarna moet je nog twee weken congé nemen om te bekomen van de stress en de wachttijden aan de laadpaal. Maar toch wordt dat opgedrongen. Over enkele jaren mogen we geen brandstofauto’s meer kopen, maar er is geen alternatief.”

Net als de nucleaire technologie zullen ook de batterijen toch almaar beter worden?

“Mensen van Umicore zeggen me dat het bereik van batterijen beperkt zal blijven zolang we lithium gebruiken. Er is een andere, nieuwe grondstof nodig. Er zal ook niet genoeg elektriciteit zijn als iedereen elektrisch moet rijden en verwarmen: 80 procent van de kabels moet worden vervangen.”

De Vlaamse regering is volop bezig met de aanpassing van het net en de uitrol van een groot laadpalenplan.

“Maar wat gaat dat ons kosten? De auto brengt de staat 22 miljard euro op. Wat als de inkomsten uit al die brandstoftaksen wegvallen? Dan wordt elektriciteit de nieuwe melkkoe. We krijgen allemaal slimme meters en we zullen betalen voor ons verbruik: hoe sneller de laadpaal, hoe hoger de taks. Maar dat durft nog geen enkele politicus te zeggen.

“We moeten onze oude schoenen niet weggooien voor we nieuwe hebben. Van mij mogen ze fossiele brandstoffen verbieden, maar dan moeten er evenwaardige, betaalbare alternatieven zijn. Zonder olie kun je geen plastic maken. En zonder plastic ga je in het ziekenhuis binnen de drie minuten dood, want dan zijn er geen baxters. Waarom moeten wij dan alles zo drastisch omgooien en onze welvaart verwoesten?”

Vindt u dat onze politici zo drastisch ingrijpen? Veel klimaatwetenschappers waarschuwen net dat het veel te traag gaat.

“Onze bevolking verarmt, omdat ze zich blauw betaalt aan dure energie en tankbeurten. Mensen moeten van armoe teruggrijpen naar houtkachels, maar binnenkort zeggen de groene pastoors dat dat ook niet meer mag: ‘Trek maar een trui aan.’ De media jubelen over de Green Deal van Europa en het klimaatplan van Joe Biden, maar als je dat nu ook nog eens door de strot van de mensen duwt, zullen de gele hesjes niet meer te stoppen zijn.”

Beeld Saskia Vanderstichele

Heksenjacht

Zijn de hoge energieprijzen niet vooral te wijten aan de oorlog in Oekraïne en de dreigementen van Poetin om de gaskraan dicht te draaien?

“Nee, dat komt door slecht beleid. Als de Duitsers hun kerncentrales niet hadden gesloten, om vervolgens gulzig aan de gasbaxter van Poetin te gaan hangen, zouden we nu niet zo in de miserie zitten. De hoge prijzen hebben ook te maken met een doelbewuste politiek van Europa om CO 2 -uitstoot duurder te maken. En men bedriegt de mensen, omdat de energieprijzen worden berekend op basis van de duurste gascentrales. Daardoor verdienen Engie en co. miljarden: hun kosten zijn laag doordat ze energie opwekken met kerncentrales, wind en zon, maar ze mogen die verkopen voor de prijs van gas. Dat is oplichting.”

U had het net over de drastische politiek, maar een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op snelwegen, zoals in Nederland, wordt door onze regeringen niet eens overwogen.

“Daar ben ik vierkant tegen. Waarom moet ik 100 kilometer per uur rijden als mijn wagen een optimaal verbruik heeft met 130? 30 kilometer per uur in de bebouwde kom, dat is belachelijk. Je valt in slaap! En dan zijn ze verbaasd dat mensen stommiteiten uithalen, zoals gsm’en achter het stuur.”

Beschouwt u de 480 verkeersdoden per jaar als collateral damage?

“De meeste doden vallen niet doordat mensen 10 kilometer per uur te snel rijden, maar doordat ze zich als idioten gedragen, door te racen, door druggebruik of afleiding tijdens het rijden. Overal komen er verkeersremmers, trajectcontroles en flitspalen, op basis van het voorzorgsprincipe. De regering streeft naar nul verkeersdoden per jaar, want blijkbaar kunnen wij niet meer leven met ongelukken en tegenslag. Zeg dan tegen de mensen dat ze zich niet meer mogen verplaatsen, hè. Er vallen meer doden bij arbeidsongevallen dan op de weg: moeten we dan stoppen met werken?”

Kunnen we u opvrolijken met een paar geschrapte afleveringen van F.C. De Kampioenen?

“Ha! Dat wokegedoe is al even erg. De westerse samenleving heeft zoveel vooruitgang gebracht in de wereld en nu moeten we ons schamen voor onze geschiedenis. Die afleveringen van F.C. De Kampioenen zijn zó grijsgedraaid, en plots mag dat niet meer. Hetzelfde met Zwarte Piet, of met de woorden ‘neger’ of ‘allochtoon’.”

Gebruikt u die nog?

“Tuurlijk! Maar woke klimaatkranten als De Standaard en De Morgen hebben ze verbannen. Dan snap je geen bal van wat er leeft onder de mensen. Ik lees die elitaire gazetten alleen nog om me te ergeren, als brandstof voor mijn boeken en columns.

“De wokebrigade heeft de mond vol over inclusie en tolerantie, maar ze zijn zelf zo intolerant als de pest. Op de Gentse Feesten hebben ze een publiek urinoir geplaatst met een beeld van Dries Van Langenhove, waarop de mensen mochten plassen. Zoiets doe je niet, dat is karaktermoord. Die veggie-etende bakfietswokers vinden dat blijkbaar geestig, maar o wee als je lacht met een man in lingerie. Die kandidaat-voorzitter van Groen (transvrouw Jenna Boeve, red.) mag van mij met pluimen in haar gat op de Gay Pride rondlopen – of in haar blote tieten, voor zover ze die heeft – maar verwacht van mij niet dat ik daarvoor applaudisseer. Ik heb het recht om daarmee te lachen, maar dat mag niet meer. Ik heb totaal niks tegen homo’s of transgenders, iedereen mag doen wat hij wil. Er zijn hier misschien nog 5 procent onnozelaars die daar echt aanstoot aan nemen en dat zijn vooral islamisten. Maar dat mag je óók niet meer zeggen.

“In de gemeenteraad van Middelkerke zit één groene – elke club heeft zijn joker, nietwaar? Die man vroeg me of we een zebrapad in regenboogkleuren zouden aanleggen. Ik ging direct akkoord, op één voorwaarde: ‘Je krijgt de verf van mij en je gaat er eerst in Molenbeek één op straat schilderen.’ Ik wacht nog altijd.”

Maar Dries Van Langenhove vindt u dus de kwaadste nog niet?

“Ik ga zijn walgelijke memes niet verdedigen, maar na 25 jaar in de politiek herken ik het mechanisme van de heksenjacht. Die jongen maakt geen schijn van kans op een eerlijk proces. De logerechtbank gaat hem vierendelen, maar eerst moet hij nog aan de publieke schandpaal, zodat iedereen op hem kan pissen.

“In het boek van Johan Op de Beeck over de Franse Revolutie staat dat je tolerant moet zijn voor andere, zelfs stuitende meningen. De wokers willen dat principe verlaten, maar ik doe niet mee. Er bestaat geen recht om niet beledigd te worden. Iedereen heeft het recht om idiote dingen te zeggen, tot fascistische onzin toe.”

Beeld Saskia Vanderstichele

De leugen regeert

U zetelt als onafhankelijk parlementslid in de Kamer, hoe beoordeelt u de regering-De Croo?

“Wij worden geregeerd door idioten. Als ik in het parlement vraag hoe we de pensioenen gaan betalen, wordt het stil. Tegen 2030 zal 80 procent van de beroepsbevolking aan het werk zijn, zeggen ze, maar we raken in Vlaanderen nog maar aan 75 procent. In Wallonië is het 65 procent, waarvan de helft overheidstewerkstelling.

“Mijn zoon vangt thuis vier Oekraïense vluchtelingen op: ik heb een job voor hen geregeld in een hotel dat personeel zocht. Na een week zaten ze al terug thuis, omdat hun loon lager was dan hun uitkering. Hoe kun je nu met zo’n rotsysteem de tekorten op de arbeidsmarkt oplossen? Wij blijven samen met Malta het enige land ter wereld waar je levenslang werkloos kunt zijn. En we hebben 1.667.000 inactieven.”

Zijn er geen ministers die u charmeren?

“Ik zie wel iets in Vincent Van Peteghem. Maar zijn hervorming van het fiscale gunstregime voor voetballers zal niet de beloofde 43 miljoen euro opbrengen. Achter de schermen heeft de regering een bonussysteem uitgewerkt waardoor topsporters opnieuw 60 procent korting krijgen. Bedrog, maar niemand rept erover, voor de media is dat thema weg.

“Dit is de regering van de leugens. Vincent Van Quickenborne roept al twee jaar dat hij de korte straffen gaat laten uitvoeren, maar dit voorjaar gaf hij elke gevangene zes maanden strafvermindering. Vorige week klaagde hij in Humo dat hij onterecht is aangepakt op zijn verbod op gokreclame, want hij leeft toch zo hard mee met de slachtoffers van de gokindustrie. Ongelofelijk! De enige reden achter dat voorstel is de belofte van de Nationale Loterij om 30 miljoen euro extra in de staatskas te storten, op voorwaarde dat ze het monopolie op gokreclame krijgt. Hier is het bewijs (toont een document van een ministerraad van 20 oktober 2021, waarin staat dat de Nationale Loterij drie jaar lang 10 miljoen euro per jaar ‘monopolierente’ zal storten). Drie weken voor dat in Het Laatste Nieuws verscheen, heb ik dat document in het parlement al voor zijn neus gehouden. Geen haan kraaide ernaar.

“Het parlement is quantité négligeable geworden. Alles draait rond sociale media, De zeverende dag en De afspraak, waar ze voor alles experts optrommelen. Als parlementariër kun je alleen nog opvallen met onnozelheden of door de partijlijn aan te vallen. Boel, dat vinden de journalisten plezant. En dan maar klagen over de particratie en de polarisering.”

Begin vorig jaar brachten we een verzoeningsinterview met u en Vincent Van Quickenborne, maar blijkbaar is de vriendschap alweer over?

“Neenee, als mens kom ik goed overeen met Vincent, net als met Tinne Van der Straeten, Egbert Lachaert en Alexander De Croo. Maar dat neemt niet weg dat ik mijn parlementair werk moet doen en leugens moet aanklagen. Alleen vraag ik me af hoeveel zin dat nog heeft. De regering mag uitsteken wat ze wil, ze wordt toch beschermd.”

De commentatoren zijn toch al maanden vernietigend over Vivaldi?

“Ja? Er slapen tientallen gezinnen met kinderen op straat, en dat is al maanden bezig. De processen tegen de Belgische staat zijn niet te tellen, maar Sammy Mahdi en zijn opvolgster Nicole de Moor worden daar amper voor aangepakt.”

Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de vluchtelingen, zei in de krant dat de instroom naar België groter is dan in andere EU-landen, door de sociale voordelen die migranten hier krijgen. ‘Zonder Europese aanpak wordt er over vijf of tien jaar op vluchtelingen geschoten.’

“Wij moeten dringend onze grenzen sluiten, met pushbacks en een Australische aanpak. En we moeten onze sociale zekerheid afschermen voor nieuwkomers die nog niks hebben bijgedragen. Anders zal er inderdaad op migranten geschoten worden. En als de middenklasse nog verarmt, zie ik de gele hesjes ook naar geweld grijpen.”

De Vlaamse Vivaldi-partijen vrezen een pandoering bij de volgende verkiezingen.

“Het cordon sanitaire is de levensverzekering van die tienprocentpartijtjes. Het wordt hoog tijd dat Vlaams Belang een kans krijgt. In Nederland hebben ze een regering met gedoogsteun van Geert Wilders gevormd en na twee jaar was zijn succes voorbij.”

Vreest u dan niet voor Trump- en Orbán-toestanden?

“Die krijg je pas als Vlaams Belang de absolute meerderheid haalt. Ik hoor dagelijks: ‘Jean-Marie, ge gaat toch weer opkomen?’ Omdat er geen alternatief is. Misnoegde kiezers kunnen alleen maar voor Vlaams Belang kiezen, waardoor de kans groeit dat die partij te groot wordt. In 2024 kun je hen waarschijnlijk nog zonder veel erg meenemen in een regering. Blijkt dat ze kunnen besturen? Des te beter. Ontspoort het? Dan krijgen ze bij de volgende verkiezingen klop.”

U was van plan om in 2024 te stoppen. Maar als er vervroegde verkiezingen komen…

“Die komen er! De begrotingsbesprekingen van oktober zal de regering nog wel overleven door nog meer schulden te maken, maar de loonsonderhandelingen van maart worden het struikelblok. De liberalen zullen bijna niks toestaan boven op de index en de PS móét loonsverhogingen binnenhalen om de PTB af te houden.”

Gaat u bij die vervroegde verkiezingen opnieuw op een N-VA-lijst staan?

“Theo Francken vraagt me dat elke week, maar ik ga daar niet op antwoorden.”

Maar u overweegt wel om door te gaan?

“Ik kan in Brussel veel regelen voor Middelkerke. De relaties met de N-VA zijn uitstekend en ik heb steeds minder vijanden. Toen ik burgemeester werd, dachten mijn tegenstanders: dat heeft hij nu wel verdiend. Daardoor heb ik me verzoend met Bart De Wever, Van Quickenborne en Bart Tommelein. Men gunt mij de genezing van mijn blauwe plekken. Zelfs Noël Slangen zei me dat Open Vld al vijftien jaar op zoek is naar een nieuwe Dedecker. Dat is het schoonste compliment dat ik ooit heb gekregen uit die hoek.”

Klopt het dat u overweegt om in West-Vlaanderen nog eens op te komen met Lijst Dedecker?

“(verrast) Wie heeft u dat gezegd? Ik praat daar niet over. Ik voel me goed in mijn Don Quichote-rol in de Kamer: ik mag zeggen wat veel parlementariërs niet mógen zeggen van hun partij. De mensen appreciëren dat. Mocht ik tien jaar jonger zijn, ik zou de revolutie ontketenen. Dit land zit op z’n tandvlees, met rotte tanden en ontstekingen overal. Toch doen we maar voort alsof er niets aan de hand is. Daarom vind ik het moeilijk om het parlement los te laten. (denkt na) Maar in feite zet ik mij in voor een wereld die de mijne niet meer is: woke, de groene angstzaaierij, het gepamper, het gebrek aan werkethiek… Pffft!”

Het gebrek aan werkethiek?

“Mensen nemen hun verantwoordelijkheid niet meer, ze schuiven alles af op iemand anders. Willen wij nog wel werken? Vroeger hadden mensen rugpijn, nu krijgen ze een burn-out: dat is ook niet controleerbaar. Er is een groot tekort aan leerkrachten. Wat doet de minister? Zorgen dat ze nog sneller vastbenoemd worden. Dat is de snelste manier om mínder leraars te hebben, want de dag dat ze benoemd zijn, vragen ze om vier vijfde te mogen werken. Bij ons in Middelkerke werkt 75 procent van de leerkrachten vier vijfde, ook al moeten ze per week maar 24 lesuren van 50 minuten geven. Toch zijn de burn-outs niet te tellen. Hetzelfde in de zorgsector: daar hebben ze zoveel verlofdagen dat er wel tekorten móéten zijn. Ben ik te streng? Ik ben 70 jaar, heb recht op een brutopensioen van 4.700 euro en ik neem dat nog altijd niet op. Dat komt omdat het parlement niet slecht betaalt, maar ik heb geen dag in mijn leven gedopt en nooit ziekteverlof genomen. Wie kan dat nog zeggen?”

Middelvinger

Wat is de oplossing voor ‘de Belgische toestand’?

“Met de Walen kunnen we niet meer voor- of achteruit. Pensioenen, migratie, arbeidsmarkt: je komt nérgens meer. Wallonië is virtueel failliet en als we niet op een rationele manier scheiden van tafel en bed, gaat Vlaanderen mee onderuit. De discussie binnen de N-VA gaat nu over welke tactiek ze moeten gebruiken: gaan we samen met Vlaams Belang een regering vormen en de scheiding aanvragen, of gaan we met de PS praten en van alles toegeven? Ik pas voor een Catalaans scenario, maar braaf blijven knikken en de Franstalige rekeningen betalen tot je mee de dieperik in gaat, is ook geen oplossing.”

Doet de Vlaamse regering het zoveel beter?

“Niet véél beter, maar ze maken toch andere keuzes. En er is Zuhal Demir! Die heeft tenminste ballen aan haar lijf en durft haar middelvinger opsteken naar de lobby’s.”

Heeft Demir meer lef dan De Wever?

“Wat een smerige vraag! (lacht) Niemand heeft langer met De Wever in de clinch gelegen dan ik, nadat hij me had verkocht voor een hoop geld en mandaten in het kartel met CD&V. Twaalf jaar later ben ik, op vraag van Theo, met hem gaan eten en heeft hij me letterlijk vergiffenis gevraagd. Dan ben je een groot mens. De Wever is de grootste naoorlogse politicus, intellectueel outstanding, strategisch briljant, maar hij heeft te weinig met zijn macht gedaan. Hij had minister-president moeten worden, zoals hij had beloofd. Maar Bart is een eeuwige twijfelaar.”

Met Georges-Louis Bouchez, Conner Rousseau, Sammy Mahdi en Tom Van Grieken is er een nieuwe generatie jonge partijvoorzitters opgestaan. Voor wie hebt u de meeste sympathie?

“Bouchez! Dat is tenminste een liberaal. Het beste wat Open Vld kan overkomen, is dat Bouchez naar Vlaanderen verhuist en partijvoorzitter wordt.”

Zijn partijgenoot Jean-Luc Crucke noemt hem een mini-Trump.

“En dan? Mij noemen ze ook een populist.”

U bent nooit minister geworden en hebt altijd het beleid aangevallen. Vindt u dat u veel hebt bereikt in de politiek?

“Ik ben zoals de koning: die heeft ook geen macht, maar invloed. Ik heb maar één wet op mijn naam: de wet-Dedecker, die ondernemers compenseert als ze hinder ondervinden van grote wegenwerken. Maar ik ben erg vaak gekopieerd. In mijn boek Recht voor de raap staan veel dingen die uitgekomen zijn.”

U bent in juni 70 jaar geworden. Wat doet dat met u?

“Ik heb daar moeite mee, vooral met de aftakeling. Vroeger stapte ik uit bed, nu rol ik eruit. De acht blokjes op mijn buik zijn één groot hangend blok geworden. Mijn rug en knieën zijn kapot door het judo, mijn geheugen gaat achteruit. Vroeger was ik scherper in debatten, de oneliners gutsten er zo uit. Nu kan ik het beter al schrijvend zeggen, zodat ik kan nadenken en ordenen.

“Mijn vrouw heeft twee jaar geleden kanker gehad. Gelukkig is ze na veertig chemobehandelingen genezen, maar dat doet een mens nadenken. Ik ben een hypochonder geworden: als ik ’s nachts twee keer moet gaan plassen, bel ik ’s morgens naar de uroloog. Elke dag denk ik aan de dood: aan hartaanvallen, tumoren en hersenbloedingen. Ik hoop vooral dat ik als eerste zal sterven. Christine zorgt fantastisch voor mij en ik zou niet zonder haar kunnen.”

Over flirten met de dood gesproken: klopt het dat u ooit bijna op de judomat had gestaan tegen Poetin?

“Ja, in 2001. Poetin was net president geworden en kwam naar België. Tijdens een bezoek aan Japan had hij een judodemonstratie gegeven en toenmalig premier Guy Verhofstadt wilde iets soortgelijks doen. Ik was er klaar voor, maar door het protocol is die kamp weggevallen. Jammer, als ik het toen had geweten, zou ik hem gewurgd hebben.”

Wat vindt u van de westerse strategie tegenover Rusland?

“Na de verovering van de Krim hadden we de Russen al een lesje moeten leren, maar we durfden niet. Wij zijn westerse weekdieren: te laf om te vechten. Onze beschaving gaat ten onder aan decadentie. Terwijl de Oekraïners zich opofferen voor onze vrijheid, zijn wij bezig met lgbtq-rechten, pamperen en psychologen bezoeken. We moeten NAVO-troepen sturen en Poetin een paar bommen op z’n kop geven.”

U droomt van een atoombom op Brussel?

“Dat durft Poetin niet, dat zou zijn dood betekenen. De NAVO is militair véél sterker dan Rusland, maar we durven die macht niet te gebruiken. Poetin weet dat al jaren. Deze oorlog is daar het gevolg van.”

© Humo