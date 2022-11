‘Ik ging zelfs naar een andere supermarkt’: wanneer je door je burn-out amper durft buitenkomen

Bij haar terugkeer naar de politieke arena vertelde Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (cd&v) dat ze zich tijdens haar opgelegde rust schaamde. De angst om als profiteur bestempeld te worden is herkenbaar voor wie ooit een burn-out kreeg. ‘Ik ging zelfs naar een andere supermarkt.’

“De eerste keer dat ik mijn koersfiets uit de garage nam, was ik superbeschaamd.” Toen Hilde Crevits zeven weken geleden flauwviel tijdens de Vlaamse begrotingsonderhandelingen, kreeg ze van haar dokters het advies om even gas terug te nemen. De West-Vlaamse politica was zowel fysiek als mentaal op, al merkte ze snel dat het niet makkelijk was om haar batterijen weer op te laden. Niet alleen omdat een lege agenda onwennig aanvoelde, maar ook omdat ze bang was voor de reacties van anderen. In een gesprek met De Morgen had ze het over ‘een enorme berg’ waar ze over moest. “Naar de bakker gaan was een enorme opgave. Ik dacht dat mensen me zouden verwijten een profiteur te zijn.”

Het is niet zo verbazingwekkend dat een publiek figuur zich zorgen maakt over het oordeel van de bevolking, maar ook veel onbekende lotgenoten herkennen Crevits’ angst. “Ik schaamde me enorm om thuis te zitten”, vertelt Elisa (29) uit Boutersem. In de winter van 2019 merkte de laborante dat ze haar eigen grenzen te vaak en te ver overschreden had. Haar artsen stelde vast dat ze met een burn-out kampte, al vond ze het moeilijk om dat aan zichzelf of anderen toe te geven. “Ik ging zelfs naar een andere supermarkt zodat ik zeker geen collega’s tegen het lijf zou lopen. Ik was bang dat ze zich zouden afvragen waarom ik wel naar de winkel kon gaan als ik eigenlijk te ziek was om te werken.”

Oordeel van anderen

De twintiger was ook onzeker omdat ze al vroeg in haar carrière met een dergelijk probleem geconfronteerd werd. Zo moest ze aan zichzelf toegeven dat ze niet aan de maatschappelijke normen kon beantwoorden. “Ik woon vlak bij een woon-zorgcentrum en durfde overdag zelfs niet meer in de tuin te werken. Omdat ik dacht dat de bewoners zich zouden afvragen waarom een 26-jarige niet gewoon aan de slag was.”

De jonge vrouw liet zich begeleiden door een psycholoog en kon zich daardoor over de angst voor het oordeel van anderen heen zetten. Elf maanden later ging ze weer halftijds aan de slag. Vanuit het rationele standpunt van een buitenstaander is het misschien moeilijk om te begrijpen waarom er zoveel tijd nodig was om de gêne te overwinnen. De voorbije jaren was mentale gezondheid een belangrijk onderwerp in het publieke debat en grootschalige wervingsacties als Rode Neuzen Dag hielpen taboes mee sneuvelen.

Daarnaast toont een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan dat het aantal burn-outs tussen 2018 en 2021 met 66 procent steeg. Een hogere prevalentie en een tolerantere cultuur zouden in theorie tot minder schaamte kunnen leiden, maar volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) botsen veel mensen met burn-outs nog steeds op vooroordelen. “Je kan nu eenmaal niet aan hun gezicht aflezen hoe het met hun gezondheid gesteld is.”

Profiteurs

De anekdote van Crevits die zich schaamt wanneer ze tijdens haar rustperiode een fietstocht wil maken, is exemplarisch voor hoe problematisch de maatschappelijke omgang met burn-outs soms is. “De samenleving stelt ziek zijn nog vaak gelijk met wegkwijnen in een bed, terwijl het er ook anders uit kan zien”, zegt Godderis. Wie uitvalt op het werk, moet op zoek gaan naar manieren om weer energie te krijgen. Vaak focussen ze daarbij op activiteiten die ze in hun vrije tijd ook fijn vinden. Alleen kunnen wandelingen, fietstochten met vrienden of andere uitjes tijdens de werkuren doen uitschijnen dat iemand met een burn-out profiteert van wie wel aan de slag is. “Terwijl ze via die activiteiten net aan hun herstel werken”, vertelt Godderis.

Terugval

Een kortstondige professionele terugval is voor veel mensen aanvaardbaar, maar volgens Leen Pellegroms (44) ebt de tolerantie soms weg naarmate een burn-out langer duurt. Zij werkte als vlootbeheerder en stond in voor de bestellingen van leasewagens toen ze in 2019 uitviel. Ze bleef vervolgens anderhalf jaar lang thuis en kreeg in die periode soms weinig begripvolle reacties die haar schaamte vergrootten. Zo werd het moeilijker om over haar burn-out te spreken. “Je krijgt een stempel opgedrukt als je met de diagnose naar buiten komt. Daarnaast twijfelde ik of ik me niet aanstelde en was het moeilijk om toe te geven dat ik de werkdruk in de maatschappij niet aankon”, vertelt ze. Uiteindelijk leerde Pellegroms de drang om te behagen los te laten. Vandaag schoolt ze zich om tot zorgmedewerker en is ze trots op het parcours dat ze aflegde. “Ik kwam van ver en heb hard voor mijn herstel gewerkt. De schaamte heeft plaatsgemaakt voor trots.”

De schaamte overwinnen kan volgens Godderis in de eerste plaats door vertrouwenspersonen onder de arm te nemen. Een psycholoog, coach of arts kan tools aanreiken om met de reacties van vrienden of collega’s om te gaan. Verder wijst de professor arbeidsgeneeskunde erop dat het belangrijk is om mentale problemen niet dood te zwijgen. “Vaak hebben mensen met een burn-out al een idee van hoe hun omgeving zal reageren, terwijl het in de praktijk nog heel anders kan uitdraaien. Je mag dus niet te beroerd zijn om je problemen ter sprake te brengen.”