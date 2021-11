‘Ik geraakte weg, maar mijn broek was al open en hij had me overal betast’: 7 verhalen van dit weekend die u gelezen moet hebben

In 2014 maakte Vlaanderen in het eerste seizoen van The Sky is the Limit kennis met de flamboyante ondernemer Willy Naessens. Ruim zeven jaar later werkt Naessens opnieuw mee aan Peter Boeckx’ docureeks over het rijkemensenleven zoals het is.

“Akkoord, ik bén flamboyant, maar veel andere deelnemers moeten niet onderdoen voor mij. Als je een succesvolle film of reportage wilt maken, móéten er extremen inzitten, anders kijkt er geen kat.” Lees het interview.

Willy Naessens. Beeld Wouter Maeckelberghe

“Soms verlang ik nog eens naar de roes.” Acteur en regisseur Jeroen Perceval drinkt geen druppel alcohol meer, en is daar blij om. “Ik zou ook heel graag hier elke dag twee pintjes komen drinken, maar dat gaat niet, ik kan dat niet. Ik ben blij dat ik dat weet. Heel veel mensen weten dat niet.”

“Maak jezelf niets wijs. Zodra je de grens van de ziekte hebt overgestoken, is het geheelonthouding óf instellingen en de dood. Ik ben blij dat ik dat weet. Anders zat ik hier niet meer.” Lees het interview.

Jeroen Perceval. Beeld © Stefaan Temmerman

3. Kampt Gent met een golf van seksueel geweld? ‘Ik werd wakker in een wc-hokje, op iemand die me probeerde te verkrachten’

De Gentse politie is een onderzoek gestart naar een mogelijke verkrachting vrijdagnacht in de Overpoort. Het is de tweede zaak in korte tijd. Kampt de stad met een golf van seksueel geweld in het uitgaansmilieu? “Ik geraakte op tijd weg, maar mijn broek was al open en hij had me al overal betast.”

“Dit is geen ‘bende’ die aan het werk is”, meent Tim Joiris, voorzitter van de vzw Gentse Tappers, de belangenvereniging van de Overpoort. “Het zijn individuen die met zichzelf geen blijf weten na de coronaperiode.” Lees het artikel.

De gevel van café Elixir in de Overpoortstraat in Gent. Een 18-jarige vrouw zou hier vrijdagnacht verkracht zijn. Beeld Wouter Van Vooren

4. Vriend en vijand over Conner Rousseau: ‘Als hij echt goede raad nodig heeft, gaat hij met zijn moeder in de keuken zitten’

Twee jaar geleden nam hij de sp.a over, die op apegapen lag. De Morgen hoorde rond en doet vijf vaststellingen over het voorzitterschap van Conner Rousseau.

Niet iedereen binnen de partij blijkt opgezet met de personencultus rond de jonge voorzitter en diens Instagram-pagina. “Ach, hij heeft meer dan 100.000 volgers, meer dan eender welke politicus”, vergoelijkt medestander Joris Vandenbroucke. “Ik zou het niet zo doen, maar ik ben ook al 44 jaar en zit anders in elkaar. Hij bereikt veel mensen en er druppelt daar ook wel regelmatig een politieke boodschap door.” Lees de analyse.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Beeld BELGA

5. De weduwe van Pieter Aspe: ‘Zijn ziekte was volledig het gevolg van zijn levensstijl. Dat maakt me nog steeds kwaad op hem’

“Waaróm dronk hij? Hij verlangde ge­­woon heel hard naar een thuis. Hij was niet de man die graag op stap ging, hij hield van rust, van gezelligheid. Maar als je dat niet hebt, ga je compenseren, hè.” Tamara Hanegraaf, de weduwe van Pieter Aspe, blikt zes maanden na de dood van de schrijver terug op zijn leven.

Ze geeft ook eerlijk toe dat ze nog steeds kwaad is op Aspe. “Ik begrijp het wel: als je net iemand leert kennen, loop je er niet mee te koop dat je in behandeling bent omdat je te zwaar drinkt. Maar toch was ik kwaad. Omdat ik anders toen al had kunnen zeggen: één per dag.” Lees het interview.

Tamara Hanegraaf en wijlen Pieter Aspe. Beeld rv

6. ‘Ik heb hen ‘egoïstische parasieten’ genoemd, dat had ik niet mogen doen’: wanneer vaccins een splijtzwam in de familie vormen

“Ze zijn in de rabbit hole gevallen.” Terwijl Renate en de meeste familieleden zonder twijfel hun vaccinatie gingen halen, zijn haar broer en jongste zus in de ban geraakt van complottheorieën. Ze wijzen radicaal alle coronamaatregelen af, en de spanningen lopen op.

Renates familie is lang niet de enige waar de onenigheid over coronavaccins voor voor hoogoplopend ruzies zorgt. “Ze verwijt ons dat we volgzame schapen zijn.” Lees het artikel.

Beeld KAAN

7. Sven Mary over leven en werk: ‘Ik heb te veel gezien, en die beelden komen ’s nachts terug’

Aan de vooravond van zijn vijftigste verjaardag ligt advocaat Sven Mary vaker wakker dan hem lief is. Hij maakt zich zorgen: over de “dictatuur van de minderheden”, de veiligheid van zijn dochters en de verruwing in onze maatschappij. “We sturen tikkende tijdbommen de samenleving in.”

“Ik wil nog tien jaar knallen. Ik werk momenteel zo’n 80 uur per week. Ik slaap vier uur per nacht, want ik wil ook een goede vader zijn en veel tijd met mijn dochters doorbrengen.” Lees het interview.

Sven Mary Beeld Thomas Sweertvaegher

