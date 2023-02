‘Ik geloof niet in vriendschap tussen mannen en vrouwen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Sylvia Van Driessche en Jelle De Beule: ‘Het leeftijdsverschil tussen mij en Sylvia is nu verwaarloosbaar, maar destijds heeft het me toch even beziggehouden’

De oudste is 46, columniste en schrijfster van verschillende boeken. De jongste is 42, acteur en scenarioschrijver, en zag u eerder aan het werk in Nonkels, Neveneffecten en De ideale wereld. Sylvia Van Driessche en Jelle De Beule vertellen over elkaar en over hun relatie.

“In het begin dacht ik nog dat Jelle me binnen afzienbare tijd wel zou verlaten voor een jonger giecheltrutje, maar dat is dus niet gebeurd.” Lees het interview.

Beeld Bob Van Mol

2. ‘Ik geloof niet in vriendschap tussen mannen en vrouwen’: Ellemieke Vermolen over het verlies van haar zoon en de breuk met Sergio Herman

“Het spijt me, maar ik zie geen hartslag meer.” Ellemieke Vermolen (46), ex-vrouw van topkok Sergio Herman, verloor zes jaar geleden haar derde kind. Ze schreef haar verdriet van zich af in het boek Kom weer in je kracht na verlies.

“Ik wil vrouwen helpen hun eigen keuzes te maken.” Lees het interview.

Beeld Rebecca Fertinel

3. Wie is Tess Uytterhoeven, de vrouw achter zoveel succesvolle tv-programma’s? ‘Ik overtuig eerst mezelf voor ik dat bij iemand anders probeer’

Televisie maken was het laatste wat Tess ­Uytterhoeven (38) wilde doen. Maar ze bleek zich achter de camera perfect thuis te voelen. Intussen mag ze zich een sterkhouder bij Woestijnvis noemen.

“Niemand kan neen zeggen tegen Tess, dat is haar grootste kwaliteit.” Lees het portret.

Beeld Rebecca Fertinel

4. Vader worden na je vijftigste: ‘Ik ben blij dat Herman Brusselmans het nu meer aanvaard maakt’

Herman Brusselmans is op zijn 65e voor het eerst papa geworden van een zoontje. Een ‘oudere’ vader hebben of zijn, hoe is dat?

“Spelen met de blokken, daar voelde ik mij toch wat te oud voor.” Lees hier de getuigenissen.

Beeld RV Peter Jo / Familiearchief Jean-Paul Mulders

5. Van kartelpartners tot aartsvijanden: waarom cd&v en N-VA nu meer dan ooit elkaars bloed kunnen drinken

Nooit eerder raakte een Vlaamse coalitie zo verdeeld als de regering-Jambon nu. De huidige crisis gaat dan ook om veel meer dan stikstof. In negentien jaar tijd zijn cd&v en N-VA elkaar steeds meer naar het leven gaan staan.

Hoe kon het zo mislopen tussen twee gedroomde politieke partners? Lees de politieke analyse.

Beeld Photo News

6. Zita ‘vierde’ de tweede helft van haar leven, na de dood van haar alcoholverslaafde man: ‘Ik had hem veel gegeven. En nu moest ik verder’

Wat doe je als je aan drank verslaafde echtgenoot ruim een jaar overleden is? Een feest geven, dacht Zita (60). Niet alleen om de rouwperiode af te sluiten, ook om de ‘tweede helft’ te vieren.

“Wat dapper, zei men, wat goed. Maar nee, ik voelde me niet bevrijd.” Lees hier het volledige interview.

Beeld Sammy Slabbinck

7. Buitenlandminister Hadja Lahbib: ‘Zitten we in WO III? Het kan. We weten dat niet’

Twaalf maanden geleden stuurde Vladimir Poetin zijn troepen richting Kiev. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) blikt terug op een jaar waarin de oorlog terugkeerde naar het Europese continent.

“Of de Oekraïners de oorlog kunnen winnen? Ze moeten.” Lees het volledige interview.

Beeld Franky Verdickt

8. Belgische fysicus werkte nauw samen met Stephen Hawking: ‘Telkens als ik de wanhoop nabij was, bood hij een nieuw perspectief’

Twintig jaar lang groef fysicus ­Thomas Hertog (47) met zijn beroemde ­collega en vriend Stephen Hawking (1942-2018) naar het grootste mysterie: waar komt het heelal vandaan? “Vlak voor zijn dood finaliseerden we een radicaal nieuwe theorie”, zegt Hertog. “Tijd voor een nieuw boek”, zei Stephen. “Dat boek heb ik nu geschreven.”

Lees hier het volledige interview met Thomas Hertog.

Beeld Facebook/Stephen Hawking

9. Oekraïense schrijfster Oksana Zaboezjko rekent op haar manier af met Poetin: ‘Hij wil de staat Oekraïne van de kaart vegen, de totale uitroeiing’

De Oekraïense schrijfster Oksana Zaboezjko (62) was net op boektournee vertrokken toen de bommen in haar thuisland vielen. In ballingschap schreef ze Mijn langste boektournee, om op haar manier af te rekenen met Poetin.

“Wij, ­Oekraïners, zijn Poetins Joden.” Lees het interview met Oksana Zaboezjko.